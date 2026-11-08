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Juan Manuel La Serna y Camilo Ugo Carabelli se consagraron campeones en los Challenger de Villa María y Costa do Sauípe

El catamarqueño derrotó en la final a Genaro Olivieri, mientras que el Brujo venció al brasileño Thiago Seyboth Wild

Juan Manuel La Serna se consagró campeón del Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)
Juan Manuel La Serna se consagró campeón del Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)
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Juan Manuel La Serna se consagró campeón del AAT Challenger de Villa María al derrotar en la final a Genaro Olivieri por 6-2 y 6-3. Con este resultado, el catamarqueño se aseguró un lugar para disputar la clasificación del primer Grand Slam de 2027, el Australian Open.

Para La Serna, la temporada 2026 es de ensueño. El argentino, de 22 años, consiguió a principios de este año su primer título en la categoría en el AAT Challenger de Córdoba. Sus buenas actuaciones hicieron que el capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, lo convocara para ser sparring del conjunto nacional en los Play-offs frente a Turquía en Neuquén, serie que finalmente ganarían los locales por 3-1. Este domingo, sobre las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club, consiguió su segundo trofeo y, además, debutará en la clasificación del Abierto oceánico.

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Al cierre del partido y con las pulsaciones en alto, La Serna comentó: “Entré muy motivado, muy prendido. Tenía mucha energía de la gente bancándome a full. Están todos mis amigos, familia, entrenadores de cuando era chico. Cuando estoy en situaciones así subo el nivel”. En cuanto a su performance en la provincia cordobesa, confesó: “Parece que tiene algo este lugar. Me siento cómodo, las condiciones me gustan. Me siento muy confiado y se notó mucho”.

“No lo puedo creer. Es una locura adónde te lleva el tenis. Venimos laburando un montón con el equipo y es un cariño al alma jugar ese tipo de torneos”, contó emocionado Juan Manuel sobre lo que será su participación en Australia. “Me lo puse en la cabeza cuando empecé a jugar Juniors. Cuando llegué a los Grand Slam Junior dije que iba a empezar a construir para poder lograr jugar los Grand Slam. El objetivo es jugar el cuadro, recién estamos por la qualy. Es paso a paso, esto sigue”.

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De este modo, llegó a su fin una temporada récord para estas competencias en Argentina, con ocho torneos Challenger, seis de ellos organizados por la AAT. Todos los certámenes fueron conquistados por tenistas nacidos en el país. En enero, el riocuartense nacionalizado italiano Franco Agamenone se consagró en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires.

En febrero, Guido Justo y Facundo Díaz Acosta se quedaron con los títulos en Tigre, mientras que Camilo Ugo Carabelli hizo lo propio en Rosario. En mayo, Juan Manuel La Serna ganó en Córdoba; en junio, Luciano Ambrogi se consagró en Tucumán, y en septiembre, Alex Barrena levantó el trofeo en Buenos Aires.

Ugo Carabelli campeón en Brasil

Camilo Ugo Carabelli se proclamó campeón del Challenger 125 de Costa do Sauípe (Crédito: Eric Bolte)
Camilo Ugo Carabelli se proclamó campeón del Challenger 125 de Costa do Sauípe (Crédito: Eric Bolte)

Camilo Ugo Carabelli (81°) se consagró campeón del Challenger 125 de Costa do Sauípe tras vencer en la final al local Thiago Seyboth Wild (110°) por 6-2 y 7-5. Para el Brujo, segundo preclasificado, fue su décimo título en la categoría y el segundo de la temporada, luego de su consagración en Rosario en febrero pasado.

Con este título, el porteño de 27 años ascenderá hasta el puesto 65 del ranking mundial. Su mejor ubicación hasta el momento fue el 43 alcanzado en agosto de 2025.

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