Honduras

Más de 250 mujeres asesinadas en Honduras, jóvenes de 15 a 30 años las más afectadas

Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Colón, Comayagua y Olancho figuran entre los territorios con más casos

Municipios del interior como Trujillo, El Progreso, Tocoa, Catacamas y Juticalpa presentan una alta incidencia de casos.
Municipios del interior como Trujillo, El Progreso, Tocoa, Catacamas y Juticalpa presentan una alta incidencia de casos.
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Más de 250 mujeres murieron de forma violenta en Honduras en los últimos meses, con mayor concentración entre las jóvenes de 15 a 30 años, según datos de Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La violencia no se limita a las grandes ciudades: seis departamentos concentran los mayores niveles de incidencia, y entre los municipios más afectados figuran localidades del interior del país.

De acuerdo con la especialista, las jóvenes de ese rango etario representan el grupo más afectado dentro del total de víctimas, una situación que expone los riesgos que enfrenta ese segmento de la población.

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“Sin duda eso es un problema en el país, más de 250 mujeres han perdido la vida en el país, donde las más afectadas son las jóvenes de 15 a 30 años, es decir, el factor de riesgo está en ser joven en temas de mujeres”, expresó Ayestas.

La concentración de víctimas en ese rango también plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad de las jóvenes, sus entornos familiares y sociales, y los mecanismos disponibles para prevenir las agresiones. La exposición a diferentes formas de violencia puede comprometer su seguridad y limitar sus oportunidades.

La cifra informada por la directora del Observatorio vuelve a colocar en discusión la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y persecución de los delitos contra las mujeres.

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Cuatro departamentos con mayor incidencia

La violencia contra las mujeres presenta una distribución territorial que alcanza diferentes departamentos del país. Según Ayestas, Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Colón, Comayagua y Olancho concentran los mayores niveles de incidencia.

Estos territorios se distribuyen en distintas regiones de Honduras, lo que muestra que la problemática no se concentra exclusivamente en las dos principales ciudades del país. También alcanza municipios donde las condiciones de acceso a servicios de protección, atención y denuncia pueden representar desafíos para las víctimas.

La distribución geográfica pone de manifiesto la necesidad de observar el fenómeno desde una perspectiva nacional. Las acciones de prevención y protección no pueden limitarse a las grandes ciudades, porque los casos también se presentan en municipios del interior y comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

Las cifras reportadas ponen en discusión la capacidad de respuesta institucional frente a los delitos contra las mujeres. EFE/José Valle
Las cifras reportadas ponen en discusión la capacidad de respuesta institucional frente a los delitos contra las mujeres. EFE/José Valle

La directora del Observatorio hizo énfasis en la violencia cultural como uno de los factores que inciden en las agresiones. Se trata de patrones sociales que colocan a las mujeres en posiciones de subordinación, limitan su autonomía y refuerzan la idea de que su espacio debe reducirse principalmente al hogar.

La desigualdad también puede manifestarse mediante restricciones a las decisiones personales, limitaciones económicas y relaciones en las que una de las partes ejerce autoridad sobre la otra. En determinados contextos, esas condiciones dificultan que las víctimas puedan identificar las agresiones, denunciarlas o alejarse de quienes las ejercen.

Ayestas señaló que la dependencia económica constituye otro elemento que incrementa la exposición de las mujeres a distintas formas de violencia. Cuando una mujer carece de ingresos propios o depende financieramente de su pareja, puede enfrentar mayores dificultades para abandonar una relación abusiva, buscar un lugar seguro o iniciar un proceso de denuncia.

Un problema más amplio

El señalamiento de Ayestas permite observar que la violencia contra las mujeres no comienza necesariamente con una agresión física ni se manifiesta únicamente en los casos que terminan en homicidios.

Las relaciones de dominio, el control sobre las decisiones, las restricciones económicas y los patrones culturales de subordinación pueden formar parte de contextos en los que se desarrollan diferentes formas de violencia.

El caso de la joven embarazada asesinada generó indignación en distintos sectores sociales. (FOTO: La Tribuna)
El caso de la joven embarazada asesinada generó indignación en distintos sectores sociales. (FOTO: La Tribuna)

Las muertes violentas representan la expresión más extrema de un problema que también puede incluir amenazas, intimidación, violencia psicológica, agresiones físicas y control económico.

La situación de las jóvenes de entre 15 y 30 años merece especial atención, porque constituyen el segmento más afectado según los datos de la directora del Observatorio. La concentración de muertes violentas en ese grupo obliga a considerar sus condiciones particulares de exposición a la violencia en los distintos entornos donde desarrollan sus actividades cotidianas.

La advertencia de la UNAH vuelve a poner en primer plano la dimensión de la violencia contra las mujeres en Honduras: más de 250 víctimas en los últimos meses y una mayor incidencia entre las jóvenes, en un escenario que mantiene bajo presión a las instituciones responsables de la seguridad y la protección de las mujeres.

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