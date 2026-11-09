Científicos examinaron una momia egipcia de 3.000 años: qué pistas hallaron sobre su vida y su muerte

La Dama de las Trenzas fue examinada con tomografía computada sin retirar sus vendas (Radiology Case Reports)

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Una mujer del antiguo Egipto fue enterrada con largas trenzas, restos de órganos en el abdomen y un incisivo desplazado hacia la garganta. Más de 3.000 años después, una tomografía computada de alta resolución permitió observar detalles de su cuerpo sin alterar las vendas ni los tejidos que sobrevivieron al paso del tiempo.

La investigación, publicada en la revista científica Radiology Case Reports, examinó a la conocida como Dama de las Trenzas, una momia egipcia que se conserva en el Museo de Tesoros del Mundo de Wichita, en Estados Unidos. El análisis aportó datos sobre su salud dental, el método de embalsamamiento y una posible conexión con el ritual funerario de la Apertura de la Boca.

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Los investigadores situaron a la mujer entre las dinastías XVIII y XXI, un período que abarca parte del Reino Nuevo y el posterior Tercer Período Intermedio. La datación no procede de una prueba de carbono, sino de las características de su momificación, su peinado y los antecedentes documentados sobre el cuerpo.

El estudio analizó el cuerpo de una joven adulta que vivió hace más de 3.000 años (Radiology Case Reports)

La mujer fue hallada en un depósito colectivo de momias, no en una tumba individual. En 1860 fue llevada desde Egipto a Canadá por el médico James A. Douglas. Años más tarde pasó por distintas colecciones hasta llegar al museo de Wichita, en el estado de Kansas.

Su nombre original se perdió, pero su peinado permitió que fuera identificada como la Dama de las Trenzas. El estudio la describe como una joven adulta. Exámenes previos estimaron que pudo haber muerto entre sus 20 y sus 30 años, aunque los autores advierten que no disponen de los registros históricos ni de las radiografías antiguas que permitirían establecer su edad con mayor precisión.

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La tomografía reveló restos del hígado y tejido cerebral seco

El equipo utilizó una tomografía computada con cortes de 0,625 milímetros. Esta técnica permite obtener imágenes internas del cuerpo a partir de rayos X. En términos simples, ofrece una vista por capas del esqueleto, los dientes y los tejidos preservados sin necesidad de abrir o manipular la momia.

Las imágenes confirmaron una evisceración incompleta, el proceso mediante el cual se retiraban órganos internos durante la momificación. En el interior del cuerpo permanecían restos del hígado y del bazo. También se identificó tejido cerebral seco, sin señales de que los embalsamadores hubieran extraído el cerebro por la nariz, una práctica que los especialistas denominan excerebración.

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Las imágenes revelaron restos del hígado y del bazo dentro del abdomen (Radiology Case Reports)

Según el trabajo, esa combinación podría corresponder a una mujer de alto rango social que no pertenecía a la realeza. Sus brazos estaban extendidos sobre la pelvis, una postura distinta de la atribuida a muchas momias reales, cuyos brazos suelen aparecer cruzados sobre el pecho.

Los autores señalaron que la momificación egipcia no seguía un único modelo. La extracción de órganos, el tratamiento del cerebro y la calidad de las vendas podían variar según la época, los recursos de la familia y las prácticas funerarias elegidas para cada persona.

Los dientes muestran el efecto de una dieta con partículas abrasivas

La boca de la momia concentró varios de los hallazgos del estudio. La Dama de las Trenzas tenía dientes aplanados por un desgaste intenso, piezas faltantes, señales de enfermedad periodontal y un incisivo fracturado.

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Los investigadores asociaron ese deterioro con una dieta que incluía pan y otros alimentos contaminados con pequeñas partículas minerales. En el antiguo Egipto, la molienda de los cereales podía incorporar arena o fragmentos de piedra a la comida. Con los años, esos residuos desgastaban el esmalte dental.

Los investigadores no hallaron evidencia de que el cerebro hubiera sido extraído por la nariz (Radiology Case Reports)

El estudio indicó que los dientes presentaban “desgaste y patología dental”, una condición que probablemente reflejaba “la dieta abrasiva de los antiguos egipcios”. La enfermedad periodontal afecta las encías y los tejidos que sostienen las piezas dentales. En este caso, pudo haber provocado la pérdida de algunos dientes y haber facilitado otras complicaciones de salud.

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Los especialistas no pudieron reconstruir con precisión su alimentación, ya que no contaban con análisis químicos de los tejidos o de los restos orgánicos. Tampoco establecieron que los problemas dentales fueran la causa de su muerte.

Un incisivo desplazado podría estar vinculado con la Apertura de la Boca

Uno de los elementos más llamativos fue la presencia de un incisivo superior dentro de la garganta. El diente estaba desplazado hacia la faringe, mientras que otro incisivo tenía la corona fracturada.

El equipo planteó que este hallazgo podría estar relacionado con la Apertura de la Boca, una ceremonia funeraria destinada a devolver simbólicamente al difunto la capacidad de respirar, hablar y alimentarse en la otra vida. En otras palabras, el rito buscaba restituir los sentidos y las funciones esenciales del cuerpo después de la muerte.

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Los autores aclararon que se trata de una hipótesis y no de una certeza. “Los motivos de este procedimiento están abiertos a interpretación”, señalaron en el artículo. El desplazamiento dental también pudo haber ocurrido por un accidente, por daños durante la momificación o por alteraciones posteriores al traslado de la momia.

La posibilidad de que el rito se hubiera practicado sobre esta mujer convierte a sus dientes en una fuente de información cultural, además de médica. Las tomografías no solo permiten detectar fracturas o enfermedades: también pueden registrar intervenciones realizadas durante los funerales hace milenios.

La causa de muerte sigue sin respuesta

La tomografía no identificó traumatismos óseos recientes, fracturas graves ni una enfermedad metabólica que explicara la muerte de la mujer. Se observaron algunas calcificaciones en el cráneo, el abdomen y la pelvis, que podrían estar asociadas con una infección parasitaria crónica, como la esquistosomiasis.

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Aun así, los investigadores subrayaron que no es posible confirmarlo sin estudios microscópicos o moleculares. Las enfermedades infecciosas agudas, como la malaria, tampoco dejan siempre rastros claros en una momia, sobre todo después de la desecación y la pérdida de tejidos blandos.

“El motivo exacto no puede determinarse”, concluyó el equipo. La ausencia de registros sobre su vida, los cambios sufridos por el cuerpo y los traslados de la momia durante más de un siglo limitan cualquier diagnóstico definitivo.