Lluvias y tormentas podrían mantenerse en Costa Rica por una baja presión frente al Pacífico

Un sistema de baja presión en el océano Pacífico provoca lluvias y tormentas en distintas regiones de Costa Rica. (Crédito: El Observador)

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Durante las próximas horas, las lluvias y tormentas podrían mantenerse en varias regiones de Costa Rica por la influencia de un sistema de baja presión ubicado en el océano Pacífico, frente a las costas del Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el fenómeno genera inestabilidad atmosférica y que continuará bajo monitoreo. La atención se concentra en el Pacífico Norte y el Pacífico Central, aunque también se prevén precipitaciones en el Caribe, la Zona Norte, el Pacífico Sur y el Valle Central.

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El sistema de baja presión frente a Guanacaste podría sostener un ambiente nublado y lluvioso en distintas zonas del país durante la tarde y las primeras horas de la noche. Las lluvias variarían según cada región, con posibilidad de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunos sectores.

En el Pacífico Norte, las condiciones mayormente nubladas continuarían, principalmente en la península de Nicoya. El IMN señaló que las nubes y tormentas que permanecen sobre el mar podrían acercarse a la costa.

Los acumulados previstos para esa región van de 10 a 30 milímetros. En sitios puntuales, los montos podrían llegar a 60 milímetros en seis horas.

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El pronóstico incluye sectores del oeste del Pacífico Central, especialmente las zonas costeras. En esos lugares podrían presentarse condiciones similares, con nubosidad y precipitaciones de intensidad variable.

La península de Nicoya y el Pacífico Norte prevén acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros en lapsos de seis horas. (Crédito: Semanario Universidad)

Desde el informe meteorológico anterior, el Pacífico Norte registró acumulados generales de entre 10 y 30 milímetros. El mayor registro se presentó en Nosara, donde se contabilizaron 108 milímetros.

El Caribe y la Zona Norte tendrían aguaceros durante la tarde

La tarde y las primeras horas de la noche podrían concentrar aguaceros y tormentas eléctricas en el Caribe y la Zona Norte. El IMN estima que las zonas montañosas de esas regiones tendrían una mayor presencia de lluvia.

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Para esos sectores, el instituto calcula acumulados de entre 30 y 60 milímetros. El reporte mantiene la posibilidad de cantidades más altas en lugares específicos.

Las lluvias también alcanzarían las montañas del Pacífico Central y del Pacífico Sur. En esas áreas se esperan precipitaciones y posibles aguaceros con tormenta eléctrica.

El Valle Central figura entre las regiones con probabilidad de lluvia durante el período. Los montos estimados en las montañas del Pacífico Central y Sur, así como en el Valle Central, oscilan entre 15 y 30 milímetros.

El IMN no descartó que algunos puntos superen ese rango. El informe no detalló las localidades donde podrían darse esos valores.

El sistema mantiene una probabilidad de desarrollo tropical

El Centro Nacional de Huracanes otorga un 20 por ciento de probabilidad de desarrollo a depresión tropical en las próximas 48 horas. (Imagen de cortesía)

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene una probabilidad de 20% de que el sistema de baja presión se convierta en una depresión tropical durante las próximas 48 horas.

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Esa probabilidad no implica que el fenómeno haya adquirido esa categoría. El IMN indicó que seguirá observando su evolución.

La advertencia sobre posibles inundaciones se dirige al Pacífico Norte y al Pacífico Central. En esas regiones, el nivel de saturación de los suelos se ubica entre 85% y 95%.

Esa condición puede favorecer la acumulación de agua si las lluvias continúan. Por esta razón, el instituto recomendó precaución en sitios que suelen ser vulnerables a inundaciones.

El IMN pidió vigilar quebradas y sistemas de alcantarillado

En el resto del país, la recomendación se relaciona con la posible saturación de alcantarillas en sectores urbanos. Las lluvias de corta duración, cuando son intensas, también pueden aumentar el caudal de las quebradas.

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El IMN pidió atención en zonas cercanas a esos cauces y en lugares donde el agua tiende a acumularse. La institución también recomendó tomar precauciones ante tormentas eléctricas.

Si se perciben ráfagas fuertes cerca de nubes de tormenta, el organismo aconsejó buscar refugio en un sitio seguro. Los vientos podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.

Según el informe, esas ráfagas pueden causar la caída de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos.