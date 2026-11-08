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El encendido debate entre Colapinto y su ingeniero de carrera por la primera parada en el GP de Brasil de Fórmula 1: “Se los dije”

El piloto argentino de Alpine tuvo un acolorado ida y vuelta con Stuart Barlow acerca de la decisión de entrar a boxes

El ida y vuelta entre Colapinto y Stuart Barlow

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Franco Colapinto protagonizó un tenso ida y vuelta por radio con su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, durante el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, en medio de la discusión sobre el momento exacto para realizar la primera parada en boxes. El piloto de Alpine, que marchaba dentro del top 15 en Interlagos, insistió en ingresar a boxes antes de lo que indicaba el equipo.

El cruce se dio entre las vueltas 17 y 18 de las 71 programadas, en un tramo de la competencia en el que la pista comenzaba a secarse tras la lluvia registrada durante la jornada. Varios pilotos ya habían iniciado el cambio de neumáticos intermedios por compuestos de piso seco, entre ellos Lewis Hamilton y Carlos Sainz, quienes se arriesgaron primero. En ese contexto, Colapinto le planteó a su ingeniero la posibilidad de anticipar su propia parada. “Creo que podríamos probar”, dijo el argentino, en referencia al cambio de gomas.

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La respuesta de Barlow fue cauta. “De momento los autos con lisas son más lentos, amigo. No nos conviene, creo”, le contestó, en alusión a los neumáticos para piso seco que ya habían montado otros competidores. El ingeniero prefirió esperar un giro adicional antes de tomar una determinación sobre la estrategia del Alpine número 43.

Franco Colapinto en el GP de Brasil
Franco Colapinto terminó 13° (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Una vuelta después, Colapinto volvió a manifestar su desacuerdo con el ritmo de la decisión. “¿Por qué no entramos a boxes en la vuelta anterior? Ahora quedémonos afuera. No quiero hacer double stack. No double, estamos muy cerca”, expresó, en referencia a la maniobra que hubiera obligado al equipo a atender a ambos Alpine de forma consecutiva, dado que Pierre Gasly marchaba muy cerca de su posición en la pista.

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Barlow le indicó entonces que permaneciera en pista: “Quedate afuera”. La instrucción generó una nueva reacción del piloto de Pilar, que pidió una definición clara sobre el plan de carrera. “¿Quieren que entre? Entro”, planteó, ante lo cual el ingeniero repitió la orden: “Quedate afuera”.

La tensión escaló cuando Colapinto, con tono elevado, volvió a cuestionar la decisión: “¿Pero no vamos a entrar?”. Barlow le respondió que debían completar al menos una vuelta más con los neumáticos en uso: “Amigo, vamos a tener que hacer esta vuelta”. El argentino, entonces, remarcó su postura inicial: “Stu, se los dije. Era para boxes, quería entrar”.

El equipo finalmente sostuvo la estrategia original y Colapinto ingresó a boxes en el giro 18 para montar neumáticos de piso seco. Tras la parada, el auto regresó a la pista en la 15ª posición.

A partir de ese momento, el piloto de Alpine encaró una remontada que lo llevó a superar a Carlos Sainz, de Williams, y a sostener una defensa prolongada frente a Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad en la zona media de la tabla. Llegó a ubicarse en el 11° lugar durante la vuelta 47, a una posición de la zona de puntos, antes de una segunda parada que lo hizo retroceder nuevamente.

La lluvia reapareció en el giro 57 y modificó por completo el desarrollo de la carrera. En ese tramo final, Colapinto adelantó a su compañero Gasly en la curva 12 antes de ingresar a boxes para montar neumáticos intermedios, lo que le permitió entrar a los pits por delante del francés. La carrera terminó con Colapinto en el 13° puesto, el mismo lugar desde el que había largado, y con Gasly un puesto más atrás.

La victoria quedó en manos de Lando Norris, de McLaren, que ganó por segundo año consecutivo en Interlagos. Max Verstappen, que había largado desde el fondo de la grilla, terminó segundo, mientras que Isack Hadjar completó el podio. La jornada también dejó la consagración de Mercedes como campeón del Mundial de Constructores de la temporada 2026.

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