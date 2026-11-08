Cavani reapareció en las redes para saludar a Boca Juniors por su nuevo título: los sentidos posteos

El ex delantero uruguayo publicó un video de su hijo con su clásica celebración en modo de reconocimiento a su ex club, que conquistó el título de Liga correspondiente a la Tabla Anual en el fútbol argentino

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Edinson Cavani reapareció en redes sociales para saludar a Boca Juniors después de la consagración del club en la Tabla Anual. Desde Salto, su ciudad natal en Uruguay, donde permanece instalado sin haber vuelto a jugar tras su salida del club, el delantero compartió dos historias de Instagram con mensajes de felicitación para sus ex compañeros.

“Felicitaciones Boquita”, escribió primero sobre una publicación con el festejo del plantel. Después eligió un recuerdo familiar: un video de su hijo en la Bombonera, con la camiseta azul y oro, que imitaba la celebración de la flecha característica del uruguayo. “Sí señor, Boquita campeón”, agregó junto a una copa y un brazo de fuerza como emojis.

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El ex delantero uruguayo publicó un video de su hijo con su clásica celebración en modo de reconocimiento a su ex club, que conquistó el título de Liga correspondiente a la Tabla Anual en el fútbol argentino

El mensaje de Cavani estuvo dirigido al club en términos generales. Al menos en esas publicaciones, no hubo referencias individuales a Leandro Paredes ni a otros ex compañeros. El capitán del equipo, en cambio, sí lo había incluido entre quienes merecían disfrutar del título: “Tengo palabras de agradecimiento para Ander, para Weigandt, para Barinaga, para Zenón, Cavani, Zeballos, Luquitas Janson, el cuerpo técnico de Úbeda”, expresó Paredes tras la consagración.

El uruguayo se fue de Boca a mitad de año, después de acordar la rescisión de un contrato que vencía en diciembre. La salida se formalizó el 1° de julio, con Rodolfo Arruabarrena ya al frente del equipo y sin tenerlo en sus planes. Le quedaban seis meses de vínculo cuando cerró su etapa en el club con 81 partidos disputados y 28 goles convertidos.

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El posteo de Cavani tras el título de Boca Juniors

Cavani sumó así un título a su trayectoria en Boca pese a no formar parte del plantel en el momento de la consagración. Su inclusión entre los campeones se debe a que disputó dos partidos del Torneo Apertura durante el primer semestre del año. Hasta ese momento, su etapa en el club no había incluido ningún título: la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en el Maracaná había sido la instancia más cercana.

Sus últimos dos años en el club estuvieron lejos de lo esperado. En 2025 disputó 24 encuentros y convirtió cinco goles. En lo que va de 2026 apenas sumó dos presencias, ante Platense y Racing, sin anotaciones, con un total de 104 minutos en cancha. Los problemas de espalda, que derivaron en una operación por hernia de disco, le impidieron recuperar continuidad física. Su última aparición databa del 20 de febrero.

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El comienzo de su etapa en Boca había sido muy distinto. Llegó a mediados de 2023 y resultó clave en el camino hacia la final continental. Su mejor temporada fue 2024, cuando marcó 20 goles en 39 partidos y terminó como máximo goleador del equipo.

El español recordó a sus ex compañeros y celebró el título desde Europa

Además de Cavani, otros ocho futbolistas que ya no forman parte del plantel integran la lista de campeones de la Tabla Anual por haber tenido actividad durante el primer semestre: Ander Herrera, Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Kevin Zenón, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini. Herrera también hizo pública su felicitación y afirmó sentir el título “como propio”, además de elogiar el trabajo de Claudio Úbeda.

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El plantel que dirigió Úbeda en el Torneo Apertura aportó 30 de los 63 puntos con los que Boca se consagró en la Tabla Anual. El propio entrenador, que no ha vuelto a dirigir de manera oficial, jugó esa misma mañana para el seleccionado de la Liga Senior del Fútbol Argentino, equipo en el que también participa Racing.