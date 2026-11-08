El enojo de Flavio Braitore por el rendimiento de Alpine en Brasil y la crítica al punto débil del monoplaza: “Decepcionante”

Briatore habló tras la presentación de Alpine en el Gran Premio de Brasil

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Alpine no completó un buen fin de semana en el Gran Premio de Brasil. La escudería francesa tuvo problemas para pelear en la zona de puntos y Franco Colapinto terminó 13° tras superar a Pierre Gasly (14°) en la parte final de la carrera disputada en Interlagos. En una competición cambiante por las lluvias, la escudería francesa volvió a quedarse con las manos vacías y su lucha por el quinto puesto del campeonato con Racing Bulls se esfumó.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team con sede en Enstone, reflejó su malestar por el resultado y por cómo se desarrolló la actividad de Alpine a lo largo de los tres días de competición. “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, no hemos rendido al nivel esperado. Está claro que tenemos trabajo por delante para entender cómo sacar el máximo partido al coche en condiciones de lluvia, ya que ha sido uno de nuestros puntos débiles este fin de semana”, destacó el directivo italiano en el comunicado oficial de Alpine.

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En esta línea, agregó: “Estábamos entre los más rápidos con los neumáticos blandos en la fase de la carrera en la que todo el mundo cambió a neumáticos de seco, pero eso pronto dejó de ser así cuando volvió la lluvia. Tenemos mucho que analizar como equipo antes de mirar hacia la próxima carrera en Las Vegas”. Por último, Briatore aprovechó para felicitar a Mercedes y Toto Wolff por conquistar el Campeonato de Constructores “tras una temporada impresionante y dominante”.

Pierre Gasly también dejó en claro su disgusto por el desempeño de Alpine en Brasil. “Ha sido una tarde complicada para nosotros y es decepcionante no haber sumado puntos otra vez, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones impredecibles, que normalmente me gustan mucho. Tenemos mucho que analizar, sobre todo en lo que respecta a nuestro rendimiento en mojado este fin de semana, ya que el agarre era muy pobre tanto con los neumáticos intermedios como con los de lluvia extrema”, aseguró el francés en la gacetilla de Alpine.

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Al mismo tiempo, lanzó una advertencia sobre cómo funciona el vehículo bajo la lluvia: “Tras la frustración de ayer en la clasificación, observamos algunas anomalías en los datos aerodinámicos del coche en mojado, que sé que nos llevará tiempo analizar y comprender mejor. Me sentí bastante a gusto con los neumáticos blandos en la carrera de hoy y estuvimos entre los coches más rápidos de la pista durante la parte en seco de la carrera. Es una pena que las últimas semanas no hayan salido según lo previsto, pero estoy deseando volver a casa, tener unos días para recargar pilas, antes de centrarme por completo en Las Vegas, donde hemos sido rápidos en el pasado”.

Colapinto, por su parte, analizó la compleja jornada de Alpine en Interlagos. “Ha sido una carrera complicada para nosotros, sobre todo porque las condiciones meteorológicas han hecho que conducir resultara muy difícil. Empezamos con neumáticos intermedios y luego se trataba de calcular el momento adecuado para cambiar a los blandos, lo cual no fue una decisión sencilla, ya que los niveles de adherencia eran bastante bajos. Me mantuve concentrado en gestionar la carrera y los neumáticos, pero luego, tras tener problemas de rendimiento, tuvimos que volver a entrar en boxes para poner los blandos. Poco después empezó a llover y volvimos a los intermedios”, argumentó.

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De igual manera, completó: “Nuestro ritmo con los intermedios no fue muy bueno y eso nos afectó hoy; sé que el equipo está analizando por qué nos costó tanto el sábado como el domingo en condiciones de lluvia. Aun así, fue una carrera ajetreada; tuvimos algunas buenas luchas en pista, que fueron divertidas. Haremos un análisis como equipo antes de ponernos en camino hacia Las Vegas, donde esperamos que las condiciones nos favorezcan más y podamos estar mejor para luchar por los puntos”.

Alpine volvió a terminar una carrera sin puntos en la Fórmula 1 (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

La carrera de Alpine quedó marcada desde el arranque. Colapinto cayó al 18° lugar tras una mala largada con neumáticos intermedios, mientras que Gasly sufrió la misma suerte. En la vuelta 18, todos los pilotos ingresaron a boxes para cambiar a gomas para piso seco. El argentino volvió a la pista en el 15° puesto, detrás de su compañero, quien logró superar a Charles Leclerc.

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A mitad de carrera, Franco defendió su posición ante Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, con el objetivo de que Gasly recuperara terreno luego de ingresar a boxes. El alemán de Audi recibió una penalización por adelantarlo por fuera de los límites de la pista, mientras que el Racing Bulls de Lindblad logró pasarlo después de cuatro intentos. Pese a la notable tarea del pilarense, el francés no se pudo acercar lo suficiente.

La lluvia regresó en la vuelta 57. Antes de entrar a boxes para montar neumáticos intermedios, Colapinto sorprendió a Gasly y lo adelantó en la curva 12, algo que le permitió ingresar primero a los pits y terminar 13°. Al mismo tiempo que Alpine volvió a quedarse con las manos vacías, Liam Lawson terminó octavo y le permitió a Racing Bulls alcanzar los 112 puntos en el Campeonato de Constructores: estiró la diferencia a 43 unidades.

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La temporada de Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Las Vegas, programado para el fin de semana del 19 al 22 de noviembre. La carrera principal comenzará a la 01:00, hora argentina, y las dos últimas citas de 2026 serán los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.