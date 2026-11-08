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El descargo de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, tras golpear a un policía: “Hoy quiero pedir perdón”

El lider de la banda de cumbia difundió un comunicado donde pidió disculpas a Jonathan Benítez y afirmó que asumirá las consecuencias de sus actos

Un hombre con tatuajes frente a un espejo junto al retrato de un hombre con uniforme y heridas en el rostro.
El cantante de Ke Personajes pidió disculpas al policía herido y aseguró que asume la responsabilidad por lo ocurrido
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Un día después de ser detenido por agredir a un policía en la puerta de un casino de Concepción del Uruguay, Emanuel Noir pidió disculpas y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. El cantante de Ke Personajes difundió un comunicado en sus redes sociales y aseguró que no busca justificar su conducta.

El episodio tuvo lugar cerca de las 5:45 horas del sábado, cuando Noir intentó ingresar a un casino que ya había cerrado. Fuentes policiales consultadas por Infobae indicaron que el agente que cumplía tareas de seguridad le impidió el acceso y que, tras un altercado, sufrió lesiones en el rostro. El músico quedó a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Este domingo, el artista publicó su descargo, se dirigió al efectivo herido y expresó su arrepentimiento.

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Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, fue detenido durante la mañana de este sábado en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay
El músico quedó detenido por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones

Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó”, escribió Noir al comienzo del mensaje compartido por su equipo.

El músico identificó al efectivo como Jonathan Benítez y le ofreció disculpas de forma directa. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia”, señaló.

También dijo que espera poder conversar con el policía de manera privada cuando la situación judicial lo permita. “Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, agregó.

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Primer plano de Emanuel Noir, un hombre calvo y con numerosos tatuajes en la cabeza y el cuello, vestido con una camiseta verde oliva y una cadena dorada, frente a un micrófono oscuro
Emanuel Noir difundió un comunicado en redes sociales un día después de su detención en Concepción del Uruguay

En su descargo, Noir extendió el pedido de perdón a su familia, a los vecinos de Concepción del Uruguay y a quienes siguen su carrera. El artista definió el momento como una etapa de “profunda angustia, soledad y reflexión”.

“No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido”, expresó. Luego remarcó que su intención es manifestar “arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad” que le corresponde.

El hecho ocurrió cerca de las 5.45 del sábado 7 de noviembre, cuando Noir se presentó en un casino de Concepción del Uruguay que ya había cerrado. Un policía de 40 años, que realizaba tareas adicionales de seguridad en el establecimiento, le impidió el ingreso.

Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes, aseguró que su compatriota Marcelo Tinelli es una persona “falsa”.
Emanuel Noir fue detenido el sábado tras un altercado con un policía que custodiaba un casino cerrado

Según la reconstrucción de fuentes policiales citadas por el medio, la negativa derivó en un altercado. Noir habría golpeado al efectivo en el rostro y le causó cortes en los pómulos, la nariz y la frente. Medios locales señalaron que las heridas pudieron haber sido provocadas por los anillos que llevaba el cantante.

En el lugar se encontraba Nicolás Gómez, de 29 años, amigo del músico. Ambos fueron detenidos tras la intervención de otros policías, que, de acuerdo con el parte, utilizaron “la fuerza mínima e indispensable” para reducirlos. Hasta el momento, no se informó bajo qué imputación quedó arrestado Gómez.

Noir fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. El fiscal auxiliar Juan Pablo Gile ordenó que permanezca alojado hasta el martes, debido al feriado del lunes, mientras avanza la investigación sobre las circunstancias del episodio.

Ke Personajes se presentará en Lima el próximo 2 de febrero. Esta no es la primera vez que la banda argentina, liderada por Emanuel Noir, visita nuestro país.
El cantante de Ke Personajes aseguró que “nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó”

Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”, concluyó el cantante.

En diciembre de 2023, Noir protagonizó dos episodios que derivaron en intervenciones policiales. El 10 de ese mes participó de una pelea en la vía pública en el barrio porteño de Recoleta, luego de que dos personas lo reconocieran y comenzaran a fotografiarlo y filmarlo. Una de las personas involucradas lo acusó de haber originado el conflicto, mientras que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 dispuso actuaciones por lesiones recíprocas.

Siete días más tarde, el cantante volvió a quedar involucrado en una pelea en Concepción del Uruguay. Las imágenes difundidas entonces mostraron que descendió de un vehículo y se enfrentó con otro hombre en la avenida Paysandú; la Policía intervino y lo trasladó esposado. Noir recuperó la libertad horas después y publicó un descargo en sus redes sociales sobre esos hechos.

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