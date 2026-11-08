Cuba

La basura bloquea calles de La Habana ante las fallas del régimen para resolver la crisis de recolección

Los residuos sin retirar cubren calzadas, veredas y canales de drenaje en sectores de la capital cubana, donde residentes reportan obstáculos para peatones, automóviles y el ingreso a viviendas, comercios y centros sanitarios

Solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital permanecían operativos a comienzos de 2026 por averías mecánicas y falta de diésel. (Foto cortesía Milly Hernández)
Solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital permanecían operativos a comienzos de 2026 por averías mecánicas y falta de diésel. (Foto cortesía Milly Hernández)
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En varios barrios de La Habana, montículos de residuos ocupan calzadas, veredas y canales de drenaje hasta dificultar el paso de autos e incluso de los peatones. La falta de una recolección regular ha convertido la acumulación de basura en un problema cotidiano para miles de cubanos, con efectos sobre la circulación, la salud pública y las condiciones de vida en zonas residenciales.

El reparto Altahabana, en el municipio Boyeros, es uno de los puntos donde vecinos alertaron sobre calles cubiertas por bolsas, plásticos, neumáticos, restos de obras y desperdicios domésticos. Cerca del Hospital Pediátrico Universitario William Soler, los residuos llegaron a ocupar parte de la vía y de un canal de drenaje, según imágenes difundidas por residentes.

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La situación se repite en sectores de Centro Habana, Luyanó, San Miguel del Padrón y La Habana Vieja. En algunos casos, los desechos reducen el espacio disponible para el tránsito vehicular, obligan a los conductores a circular por carriles estrechos y dificultan el acceso a viviendas, comercios y centros de salud.

Los residuos y escombros ocupan la vía pública en las inmediaciones del Hospital Pediátrico Universitario William Soler en Boyeros. (Foto cortesía Milly Hernández)
Los residuos y escombros ocupan la vía pública en las inmediaciones del Hospital Pediátrico Universitario William Soler en Boyeros. (Foto cortesía Milly Hernández)

La flota de camiones no cubre el volumen diario de residuos

La crisis está vinculada con las limitaciones del sistema de recogida de desechos. A comienzos de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores disponibles en la capital se encontraban operativos. Las averías mecánicas y la falta de diésel redujeron la capacidad de respuesta ante una ciudad que produce entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de basura por día.

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Con esa capacidad limitada, hasta 23,814 metros cúbicos de residuos podían quedar sin recoger en una sola jornada. La diferencia entre el volumen generado y la cantidad retirada favorece la aparición de microvertederos en esquinas, solares, avenidas y zonas cercanas a instalaciones públicas.

En febrero, las autoridades anunciaron un plan de 49 medidas para atender el problema. No obstante, las denuncias vecinales sobre montículos de basura continuaron durante los meses siguientes en distintos municipios de la capital.

La gente pasa junto a un montón de basura en una calle del barrio de Centro Habana, en La Habana, el 13 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)
La gente pasa junto a un montón de basura en una calle del barrio de Centro Habana, en La Habana, el 13 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)

La escasez de combustible afecta servicios básicos

La falta de combustible constituye uno de los factores que agravan la crisis de limpieza urbana. Los camiones recolectores requieren diésel para cumplir recorridos diarios, trasladar los residuos a los vertederos y mantener una frecuencia mínima de recogida en los barrios.

El déficit energético también impacta en otros sectores de la vida cotidiana en Cuba. Los apagones, las dificultades en el transporte, los problemas para movilizar mercancías y las limitaciones en servicios públicos forman parte de un escenario que condiciona el funcionamiento de las ciudades.

En el caso de la basura, la interrupción o reducción de las rutas de recogida deja a los vecinos sin alternativas para disponer de los desechos. En algunos puntos, la acumulación permanece durante semanas, mientras los residentes denuncian malos olores y la presencia de insectos, gusanos y animales.

La acumulación de basura en calles y canales de drenaje dificulta el tránsito vehicular y peatonal en barrios de La Habana. (Foto cortesía Milly Hernández)
La acumulación de basura en calles y canales de drenaje dificulta el tránsito vehicular y peatonal en barrios de La Habana. (Foto cortesía Milly Hernández)

Los residuos favorecen la presencia de mosquitos y roedores

Los basureros a cielo abierto aumentan los riesgos sanitarios en áreas con alta densidad de población. El agua que queda retenida entre recipientes, plásticos y escombros puede convertirse en un espacio propicio para la reproducción de mosquitos, entre ellos los transmisores del dengue.

También se registraron denuncias por la presencia de roedores en zonas donde los residuos se acumulan cerca de viviendas y negocios. La proliferación de ratas representa una preocupación adicional por su relación con enfermedades como la leptospirosis y por la contaminación de alimentos y espacios domésticos.

La cercanía de estos focos de basura a hospitales y escuelas añade presión sobre comunidades que ya enfrentan dificultades para acceder a atención médica, medicamentos y transporte. En Altahabana, el vertedero ubicado cerca del Hospital William Soler resume una crisis que se extiende por las calles de La Habana: los residuos permanecen a la vista mientras la capacidad de recogida continúa limitada por la falta de camiones, combustible y recursos operativos.

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