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Los mejores videos de las primeras horas de León XIV en Argentina: el saludo con Milei, la emoción de los fieles y la ofrenda a San Martín

El Boeing 737 MAX 8 trasladó al Pontífice desde Montevideo hasta el Aeroparque Jorge Newbery, donde el Presidente lo recibió en la pista junto al Regimiento de Artillería. Una multitud se acercó a saludarlo

El Presidente Milei recibe al Papa León XIV en su llegada a Argentina
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El arribo del papa León XIV a la Argentina quedó registrado en una serie de videos que documentaron, minuto a minuto, su primera visita al país en 39 años. El vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas aterrizó a las 16:33 de este domingo en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, procedente de Montevideo, tras un viaje de apenas 40 minutos desde la capital uruguaya. Las imágenes del recibimiento, con el presidente Javier Milei al pie del avión, se convirtieron rápidamente en uno de los materiales más difundidos de la jornada.

El primer registro audiovisual que circuló mostró el momento exacto del aterrizaje de la aeronave, un Boeing 737 MAX 8 con matrícula LV-KKD, el modelo más nuevo de la flota de Aerolíneas Argentinas. El avión, con capacidad para 170 pasajeros y un alcance aproximado de 6.500 kilómetros, llevaba un ploteo especial con el escudo oficial del Pontífice y el lema “In Illo Uno Unum” (“En aquel que es uno, somos uno”), además de la inscripción “Pontifex Maximus”. En el interior de la cabina se había incorporado una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y los cabezales de los asientos llevaban el escudo papal.

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Otro de los videos que más repercusión tuvo fue el del saludo protocolar entre Milei y León XIV en la pista del aeropuerto porteño. Las cámaras captaron el instante en que el Presidente recibió al Pontífice al descender del avión, en un encuentro que marcó el inicio formal de la visita.

Minutos después, otra grabación mostró al Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” ejecutar el himno nacional argentino como parte del protocolo de bienvenida, mientras la comitiva oficial permanecía en la pista.

Las imágenes también alcanzaron a los presentes que no formaban parte del protocolo oficial. Distintos registros mostraron a grupos de niños que se acercaron a recibir y abrazar al Pontífice, así como a fieles que le entregaron ofrendas durante su recorrido por el aeropuerto. En algunos de esos videos se observa a León XIV brindar bendiciones a quienes se encontraban cerca.

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Los fieles reciben al papa León XIV en el aeropuerto Jorge Newbery

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también fue registrada entre los funcionarios presentes en el operativo de recepción, junto al arzobispo Jorge García Cuerva, quien esperó la llegada del Papa en Aeroparque desde temprano. Los videos del despliegue previo al arribo mostraron a los granaderos preparar la ceremonia de bienvenida, con la banda militar lista para su actuación y los equipos de seguridad ya posicionados en la pista.

El Presidente Milei recibe al Papa León XIV en su llegada a Argentina

Otro material que circuló con fuerza fue el que registró el despegue del vuelo papal desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo, a las 15:52, horas antes de completarse el recorrido hacia Buenos Aires. Ese video incluyó, además, un mensaje de bienvenida transmitido por una azafata de Aerolíneas Argentinas a bordo de la aeronave. “Es un orgullo acompañar a Su Santidad. Nos honra contar con su presencia a bordo”, expresó la tripulante, según el registro difundido antes del despegue.

Los fieles se reunen en la plaza San Martín para recibir al Papa León XIV

Ya en tierra argentina, las cámaras también documentaron la primera actividad oficial del Pontífice tras su llegada: la visita al Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín porteña, donde dejó un homenaje al prócer argentino. Ese tramo del recorrido contó con la presencia del canciller Pablo Quirno y fue acompañado por un desfile de granaderos a caballo, cuyas imágenes se sumaron al conjunto de videos que resumieron la jornada.

El Papa León XIV en la Plaza San Martín junto a Pablo Quirno

El recorrido audiovisual de la tarde incluyó, además, el traslado posterior del Papa hacia la Casa Rosada, donde mantuvo un encuentro privado con Milei, previo a su participación en un acto en el Palacio Libertad. Allí, según se informó, el Pontífice brindó un discurso por cadena nacional ante funcionarios, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas.

La visita de León XIV se extenderá durante cuatro días, con actividades previstas en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, en el marco de su primera gira por América del Sur, que también incluyó un paso previo por Uruguay y continuará con una etapa en Perú.

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