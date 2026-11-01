Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del GP de México y Franco Colapinto ganó una posición para la largada de la F1

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Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del Gran Premio de México y, luego de haber alcanzado un destacado noveno lugar, deberá largar desde el fondo de la parrilla en la carrera de este domingo, que iniciará a las 17:00 (hora argentina), en una nueva ronda del calendario de la Fórmula 1. Gracias a esto, Pierre Gasly y Franco Colapinto ganaron una posición y comenzarán en la 9° y 11° colocación, respectivamente.

El piloto de Racing Bulls (RB) cometió una infracción vinculada al reglamento técnico y la unidad de potencia de su monoplaza. “Los comisarios señalan, en particular, que el equipo informó por iniciativa propia la infracción. Sin embargo, existe una multiplicidad de precedentes que exige, pese a todas las circunstancias atenuantes, la imposición de una descalificación cuando un coche no cumple con el reglamento técnico”, señalaron las autoridades en el fallo que dio a conocer los argumentos de esta decisión.

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Lawson había alcanzado la Q3 en la jornada de este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez y finalizó en la 9° ubicación en el último filtro de la clasificación. Su rendimiento lo hizo superar por menos de una décima a Pierre Gasly (Alpine), quien terminó en el décimo puesto y se adelantará al noveno peldaño con esta decisión.

La escudería francesa se beneficiará de esta penalización porque Gasly y Colapinto se adelantan un lugar, sumado a que cuenta con una valiosa oportunidad para recortar la brecha de 29 puntos con RB en la pelea por el quinto lugar del campeonato de constructores.

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De esta manera, el fin de semana del piloto neozelandés sumó un nuevo imprevisto. Cabe destacar que había logrado el octavo mejor tiempo de la sesión de clasificación, pero ya estaba penalizado con un puesto por su toque en la segunda práctica libre del viernes con Max Verstappen (Red Bull), quien sufrió el mismo castigo.

*El toque entre Verstappen y Lawson

De hecho, Super Max fue muy crítico frente a los micrófonos por el accionar de Liam Lawson, quien corre en un equipo satélite de Red Bull y todavía no tiene un lugar asegurado en Racing Bulls de cara a 2027: “No creo que se pueda llamar mala suerte. Tal vez no fue un comportamiento muy inteligente lo que intentó hacer ahí”.

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“Si yo fuera él, actuaría de una forma un poco más inteligente. Cuando estás peleando por tu asiento, no es un comportamiento muy inteligente”, cuestionó el tetracampeón mundial. Lawson corre riesgo de ser reemplazado por Nikola Tsolov, quien corre en Fórmula 2 y pelea el campeonato con Rafael Camara, promovido recientemente como hombre de Haas para 2027 en lugar de Esteban Ocon.

Antes de conocer esta sanción, Franco Colapinto dialogó con ESPN y lamentó el rendimiento que lo llevó a quedar afuera en la Q2: “Me costó un poco más la qualy. Creo que me costó especialmente la última parte de la vuelta. Hay que trabajar para mañana de cara a la carrera”. “Vamos a intentar entrar en los puntos e ir para adelante. Es la idea”, lanzó. Vale destacar que se llevan puntos los primeros 10 puestos de la carrera.

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*Las declaraciones de Franco Colapinto

Ahora, con el castigo a Lawson, las palabras del director general de Alpine, Steve Nielsen, cobran otra relevancia con su mensaje a Colapinto de cara a la largada del Gran Premio. “Sigue en la pelea para mañana, sobre todo por la larga recta hasta la curva 1, donde estoy seguro de que querrá presionar a quienes tiene delante”, se esperanzó.

Este GP tendrá como principal ausente a Esteban Ocon, quien fue apartado por Haas y reemplazado por el rookie Ryo Hirakawa, quien debutará en la Máxima a sus 32 años. El jefe del team se limitó a decir que la baja de Ocon no se debía a una enfermedad y se aventuraron todo tipo de hipótesis hasta que el francés realizó un comunicado en sus redes sociales para desmentir versiones periodísticas: “Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”.

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EL FALLO QUE DESCALIFICÓ A LIAM LAWSON

Los argumentos de los comisarios para descalificar a Liam Lawson

Decisión: El coche 30 queda descalificado de los resultados de la Clasificación Provisional.

Motivo: Los comisarios escucharon al representante del equipo del coche 30, Liam Lawson, al piloto y al ingeniero de rendimiento de carrera, además del delegado técnico de la FIA.

Las pruebas presentadas, aceptadas por todas las partes presentes, mostraron que, después de que el coche cruzara la línea de control al final de su vuelta más rápida en la Q2, el MGU-K se apagó de inmediato. Esto provocó que no se alcanzara el despliegue de energía del MGU-K necesario para cumplir con el “tiempo de apagado” requerido.

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El equipo sostuvo que esto no proporcionó ninguna ventaja de rendimiento, ya que no fue intencional y el incumplimiento del Reglamento Técnico no se ejecutó para obtener una ventaja. Además, estos motivos obligarían a que el coche cumpliera con todas las reglas durante el evento.

Los comisarios señalan, en particular, que el equipo informó por iniciativa propia la infracción. Sin embargo, existe una multiplicidad de precedentes que exige, pese a todas las circunstancias atenuantes, la imposición de una descalificación cuando un coche no cumple con el Reglamento Técnico.

Los competidores deben recordar que tienen derecho a apelar determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

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Las decisiones de los comisarios se adoptan de manera independiente de la FIA y se basan exclusivamente en los reglamentos, las directrices y las pruebas pertinentes presentadas.