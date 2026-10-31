En medio de una explosiva versión sobre la salida de Esteban Ocon, comenzó la danza de nombres en Haas rumbo al Gran Premio de Interlagos

Esteban Ocon no correrá el Gran Premio de México. ¿Volverá a Haas para afrontar el GP de Interlados o se despidió de manera definitiva del equipo?

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La confirmación de Haas sobre el nombramiento de Ryo Hirakawa en lugar de Esteban Ocon en el Gran Premio de México generó un sinfín de repercusiones en la Fórmula 1. El diario francés L’Équipe sugirió la explosiva versión sobre un posible “altercado físico” con su jefe, Ayao Komatsu, sumado a un “tenso intercambio” con su ingeniera como los motivos de ruptura. La llegada de su sucesor plantea interrogantes de cara al futuro. Sin ir más lejos, qué sucederá con vistas a Interlagos, en Brasil, que se correrá la próxima semana y no tendría a Hirakawa a disposición.

El portal especializado AutoHebdo aclaró que el japonés de 32 años deberá competir ese fin de semana en las 6 Horas de Monza, que será la última prueba de la temporada en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. El puesto de Hirakawa no es menor porque conforma el trío con Brendon Hartley y Sébastien Buemi, y su equipo Toyota Racing lidera la clasificación general con 212 puntos, por delante de BMW (154) y Ferrari (130).

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La fuente citada planteó un manto de incertidumbre sobre la situación de Ocon, quien solo fue apartado para el presente Gran Premio. El comunicado divulgado por Haas no dio precisiones sobre quién será el compañero de Ollie Bearman en el Gran Premio de Sao Paulo. Para ese lugar, hay dos pilotos que se disputan el lugar, aunque ya habría una definición: “Los rumores del paddock sugieren que esta decisión podría estar ya tomada”.

Rafael Camara ya fue confirmado por Haas en lugar de Esteban Ocon a partir de 2027. ¿Se adelantará su debut?

Rafael Camara es uno de los principales apuntados para el lugar vacante. El conductor brasileño de 21 años ya fue confirmado como sustituto de Ocon (no renovó el contrato que vence en diciembre próximo) con vistas a la temporada 2027, y podría hacer su primera presentación en el GP de su país, en Brasil, con todo lo que eso implica a nivel emocional y sentimental. “¿Estará a la altura del desafío de ponerse al volante la próxima semana?”, planteó el periodista Mathieu Chambenoit en AutoHebdo.

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Además, el sitio Racing News 365 también postuló para ese lugar a Jack Doohan, ex compañero de Franco Colapinto en la estructura de Alpine. El australiano de 23 años había reemplazado al propio Ocon en la escudería francesa en 2024 e inició 2025 como ladero de Gasly, pero sus malos resultados lo relegaron del puesto, fue reemplazado por Colapinto y emigró a Haas para ser piloto de reserva. En su nueva función, precisaron la sorpresa de su flamante team por sus rendimientos en diferentes entrenamientos privados bajo el programa TPC, que obliga a usar monoplazas de años recientes, según repasó el portal.

Jack Doohan es otra de las alternativas a ocupar la butaca de Ocon hasta el final de la temporada

Por el momento, Ryo Hirakawa asumirá una de las grandes oportunidades de su carrera, después de haber reemplazado a Ocon en la primera práctica del Gran Premio de México como parte de la obligación a darle lugar a los novatos en los ensayos libres. El ganador del Super GT en 2017 y bicampeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA arribó a la F1 con 32 años y se trata del segundo rookie más longevo en iniciar un Gran Premio después de André Lotterer (33) con Caterham en Spa 2014, informó Motorsport.

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El escándalo vinculado a Esteban Ocon y Haas sucede en medio de la espera por la renovación de Ollie Bearman, quien todavía no garantizó su lugar en el equipo y el jefe Ayao Komatsu desmintió que se trate de una cuestión económica. Según informó la última fuente, el joven británico tiene un vínculo con Ferrari y una de las posibilidades a barajar es que trate de abrirse un lugar en el Cavallino Rampante a partir de 2028, ya que el contrato de Lewis Hamilton termina a fines de 2027.

Mientras la confusión domina el paddock en México, el diario francés L’Equipe lanzó una explosiva versión detrás de la salida de Ocon: “Posible altercado físico con su jefe, tensa discusión con su ingeniera: Esteban Ocon y Haas, una historia que acaba mal”, tituló su nota el cronista Fréderic Ferret desde México. El periodista adelantó que “probablemente ya no será piloto titular de aquí al final de la temporada” e insistió con la versión: “Su escudería, Haas, lo apartó este sábado por la mañana mediante un comunicado breve, después de que el piloto tuviera un posible altercado físico con su jefe, Ayao Komatsu”.

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Ryo Hirakawa conformará el dúo con Ollie Bearman en el GP de México (Créditos: Reuters/Eloisa Sánchez)

DÍA Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD DEl GP DE MÉXICO EN LA FÓRMULA 1

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV