Honduras

Estados Unidos reitera recompensa de $10 millones por información que permita capturar al hondureño alias “El Porky”

Yulan Adonay Archaga Carías, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de la MS-13 en Honduras, permanece prófugo desde febrero de 2020 y figura entre los diez fugitivos más buscados del FBI

Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “El Porky”, es un hondureño señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha en el país. (FOTO: La Prensa)
Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “El Porky”, es un hondureño señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha en el país. (FOTO: La Prensa)
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El Gobierno de Estados Unidos reiteró el viernes 30 de octubre de 2026 una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar, arrestar o conseguir la condena del hondureño Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “El Porky”, a quien las autoridades vinculan con la dirección de operaciones de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La nueva difusión de la oferta estuvo a cargo de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, que publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X para solicitar la colaboración ciudadana en la búsqueda del fugitivo.

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La recompensa es ofrecida por el Gobierno estadounidense y forma parte de sus esfuerzos para combatir las estructuras criminales transnacionales.

La representación diplomática también compartió los canales habilitados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para recibir información sobre el paradero de Archaga Carías.

Las autoridades buscan que cualquier persona que tenga datos relevantes los comunique directamente a los organismos de investigación, sin intentar acercarse o detener al sospechoso por cuenta propia.

Estados Unidos elevó la recompensa a $10 millones

El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó de cinco a diez millones de dólares el monto ofrecido por información sobre “El Porky” el 18 de junio de 2026.

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La recompensa puede entregarse a quienes proporcionen datos que conduzcan a su arresto o condena, de acuerdo con las condiciones del programa estadounidense.

Por este hombre las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 5 millones de dólares - crédito FBI / sitio web
Archaga Carías forma parte de la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI desde el 3 de noviembre de 2021, debido a las acusaciones federales que enfrenta en Estados Unidos. (Foro: crédito FBI / sitio web)

Ese mismo día, Washington anunció otra recompensa de hasta cinco millones de dólares por Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “El Cuervo”, señalado también como presunto cabecilla de la MS-13 en Honduras.

Los incentivos se enmarcan en el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional, una iniciativa del Departamento de Estado que busca obtener información útil para desarticular redes criminales que operan en distintos países.

“El Porky” está entre los diez fugitivos más buscados del FBI

Archaga Carías, quien también utiliza el nombre de Alexander Mendoza, fue incorporado a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI el 3 de noviembre de 2021. Su inclusión en ese registro responde a las acusaciones que enfrenta ante la justicia federal estadounidense.

Según las autoridades de ese país, el hondureño habría dirigido actividades de la MS-13 relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos violentos.

Además, enfrenta acusaciones federales en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para participar en actividades de crimen organizado, importación de cocaína y delitos relacionados con ametralladoras.

El Departamento de Estado anunció una recompensa histórica contra líderes de la MS-13, El Cuervo y El Porky (FOTO: Proceso Digital)
El Departamento de Estado anunció una recompensa histórica contra líderes de la MS-13, El Cuervo y El Porky (FOTO: Proceso Digital)

En Honduras, “El Porky” permanece prófugo desde febrero de 2020, cuando un grupo de hombres armados facilitó su fuga durante una audiencia judicial en El Progreso, departamento de Yoro. El hecho ocurrió mientras se encontraba bajo custodia y provocó que las autoridades intensificaran su búsqueda.

Desde entonces, su localización continúa siendo uno de los objetivos de las investigaciones relacionadas con las estructuras de la MS-13 y sus presuntas operaciones dentro y fuera del territorio hondureño.

La Embajada de Estados Unidos indicó que las personas que tengan información sobre el paradero del hondureño pueden comunicarse directamente con el FBI mediante WhatsApp, Signal o Telegram al número +1-832-267-1688.

También está disponible el portal oficial del FBI para remitir datos relacionados con el caso. Otra alternativa es acudir a una embajada o consulado estadounidense y proporcionar información a las autoridades correspondientes.

El llamado está dirigido a personas que puedan aportar datos verificables que ayuden a ubicar al fugitivo. Las autoridades recomiendan no realizar acciones por cuenta propia ni intentar confrontarlo, debido a los riesgos que podría representar una intervención directa.

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