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La abuela de Pedro Rosemblat contó el emotivo deseo que le transmitió a Lali Espósito y su nieto tras su boda

Después de la ceremonia, María Elena destacó la felicidad de la pareja y resumió la fiesta con una breve definición que reflejó su emoción

La palabra de la abuela de Lali Espósito tras retirarse del casamiento de su nieta
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Tras la expectativa generada por la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la abuela del comunicador, María Elena, fue una de las voces que dejó la celebración y resumió su emoción por la unión de la pareja. Mientras los invitados llegaban de a poco durante las primeras horas de la tarde, ella aseguró que el festejo estuvo “Perfecto” y definió la jornada como “muy especial”.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y figuras cercanas a los novios en un lugar cuya calle fue cortada como parte de un operativo de seguridad destinado a resguardar a la cantante, al dueño de Gelatina y a los asistentes. Al ser consultada por el ánimo de la pareja, María Elena expresó: “Muy bien. Sí, muy contenta”.

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La abuela de Rosemblat también contó qué deseo les transmitió a los recién casados. “Muy feliz, toda felicidad, lo más posible”, respondió cuando le preguntaron por sus palabras para Lali y Pedro.

La posibilidad de que la pareja tenga hijos fue otro de los temas que surgió durante el breve intercambio con la prensa. Ante esa consulta, María Elena manifestó su entusiasmo: “Imaginate, ser bisabuela. Hoy fue un día muy especial”.

La emoción de la abuela de Pedro Rosemblat tras la boda con Lali Espósito
La emoción de la abuela de Pedro Rosemblat tras la boda con Lali Espósito

Antes de retirarse, la mujer también fue consultada sobre cómo había visto a los novios durante la fiesta. Su respuesta fue breve: “Y... Muy hermoso”.

El primero en llegar al evento fue Dillom, rapero y parte del entorno cercano de Lali Espósito, con quien compartió escenario en distintas oportunidades. El músico lució un saco cruzado beige sobre una camisa blanca con flores doradas, pantalón negro y anteojos de sol naranjas.

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Juliana Gattas dijo presente en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat con saco cruzado, falda corta y labios rojos
Juliana Gattas dijo presente en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat con saco cruzado, falda corta y labios rojos (RSFOTOS)
Justina Bustos llegó al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat con un abrigo de plumas fucsia sobre un vestido negro corto
Justina Bustos llegó al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat con un abrigo de plumas fucsia sobre un vestido negro corto (RSFOTOS)
Una mujer con gafas de sol blancas y vestido turquesa sonríe junto a un automóvil frente a un micrófono
La actriz Cande Vetrano camina con un vestido turquesa junto a un automóvil durante su llegada a un casamiento. (RSFotos)
Un hombre con gafas de sol oscuras y chaqueta negra sostiene un teléfono móvil frente a una pared blanca
Benjamín Rojas muestra la pantalla de su teléfono móvil a la entrada de una celebración de casamiento. (RSFotos)

A los pocos minutos llegó Juliana Gattas, integrante de Miranda! y amiga de Lali Espósito. La cantante eligió un conjunto en negro, con saco cruzado, falda corta, medias de tul y zapatos de taco con punta cerrada. Completó el atuendo con una blusa estampada en verde, blanco y bordó, labios rojos y un bolso de cuero brillante.

Anita Espósito, hermana de la novia, estuvo entre las primeras invitadas en arribar junto a Majo Riera y Santino, su hijo. Para la ocasión lució un vestido largo rojo sin mangas, con falda de capas superpuestas, una cartera de mano con estampado animal y borde rojo.

También asistieron Cande Vetrano y Andrés Gil, padres de Pino. La actriz, que compartió elenco con Lali en Rincón de Luz, llevó un vestido largo turquesa de escote halter, sandalias de taco de charol rojo y un bolso pequeño de red a juego. Gil, por su parte, vistió un traje negro, camisa blanca y moño; al ingresar, saludó con la mano en alto a quienes registraban las llegadas desde el exterior.

Un hombre de traje claro y gafas de sol sonríe detrás de una baranda blanca, acompañado por personas con vestimenta formal
Peter Lanzani llegó sin acompañante ( RSFotos / @Mood.Marilina)
Una mujer con un vestido rojo largo camina en la calle junto a un automóvil gris con la puerta abierta y dos hombres
Anita Espósito camina con un vestido rojo junto a un automóvil en la vía pública para asistir a un casamiento.

Mery del Cerro arribó acompañada por Meme Bouquet. La actriz llevó un vestido marrón oscuro de corte asimétrico, con una manga abullonada y tajo lateral. El productor optó por un conjunto gris de dos piezas con rayas finas verticales y camisa oscura. Ambos se sumaron a la lista de figuras del espectáculo que acompañaron a la pareja.

Ofelia Fernández llegó junto a Marcos Aramburu, mientras que Tomás Rebord asistió con Sugus, su pareja. Entre los invitados también estuvo Peter Lanzani, expareja de Espósito. El actor lució un saco beige sobre una camisa blanca abierta en el cuello y saludó desde la entrada, con el cabello oscuro y ondulado hasta los hombros.

La actriz Justina Bustos eligió un abrigo de plumas fucsia sobre un vestido negro corto, aretes colgantes de strass y un bolso oscuro. Damián Betular también formó parte de la celebración.

Dos bailarines de Lali Espósito estuvieron presentes. Nicolás Merlin llevó una camisa negra de mangas largas, con cordones cruzados en el frente, cinturón ancho de cuero beige con tachas metálicas y pantalón acampanado del mismo tono. Kotho Núñez combinó un traje negro de dos piezas con camisa floral en celeste y rosa, corbata a rayas, pantalón corto y botas altas de cuero charolado negro con hebillas metálicas.

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