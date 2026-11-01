Alerta amarillo: el SMN pronosticó tormentas para CABA y el centro del país este domingo

Una tormenta eléctrica afecta a la ciudad de Buenos Aires con descargas de rayos sobre el área urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En una jornada que acaparará la atención el Superclásico entre Boca y River, millones de argentinos de la zona centro del país estarán afectados por lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo que afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires y zonas de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Mendoza y el norte del país.

El pronóstico prevé temperaturas de entre 17 °C y 23 °C en el distrito porteño. El clima, sin embargo, empeorará hacia la tarde y noche del domingo, ya que se esperan lluvias de variada intensidad, con ráfagas fuertes, granizo ocasional y actividad eléctrica frecuente.

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La probabilidad de precipitaciones aumentará a lo largo del día: pasará de entre 0% y 10% en la madrugada a entre 70% y 100% por la noche. Los vientos serán de entre 7 y 12 km/h, aunque durante la mañana podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h.

Las tormentas podrían provocar abundantes lluvias en períodos cortos. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar ese rango de forma puntual.

El clima adverso se encamina a ser una constante de los próximos tres meses, con una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo habitual y temperaturas medias más bajas en sectores del centro y noreste.

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Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, el Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y áreas de Buenos Aires concentran las principales señales del informe. El escenario coincide con un El Niño que continúa fortaleciéndose y que tendría alta probabilidad de persistir hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

El pronóstico extendido en CABA

Para este lunes, el pronóstico anticipa una mejora progresiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Persistirá una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70% durante la madrugada, pero no se esperan precipitaciones desde la mañana. En toda la jornada, la temperatura mínima se calcula en 16°, y la máxima alcanzará los 26°.

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El martes se prevé cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16° y una máxima de 22°. La probabilidad de lluvia será de entre 0 y 10 por ciento en la madrugada y la mañana, y de entre 10 y 40 por ciento durante la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitaciones en el territorio porteño alcanzará entre el 70% y el 100% hacia la noche del domingo.

El alerta alcanza a gran parte del país

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra que el fenómeno previsto para el domingo no se limita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La advertencia de nivel amarillo abarca amplios sectores de la provincia de Buenos Aires y otras áreas del centro y norte argentino.

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El organismo marcó con nivel amarillo y una alerta naranja en la región central, donde se anticipan condiciones de mayor riesgo.

La advertencia meteorológica de nivel amarillo abarca sectores de la provincia de Buenos Aires y zonas del centro y norte del país.

Se esperan las condiciones más adversas al extremo oeste de la provincia de Buenos Aires, para los partidos de Bolívar, Pehuajo y aledaños, y las zonas sur de Córdoba y Santa Fe. En toda esa distribución geográfica, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas, que podrían estar acompañadas de abundantes precipitaciones, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

Ante el alerta naranja, se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden excederse en forma puntual.

En la Patagonia, en contraste, predominan las zonas sin alerta, aunque el esquema puede modificarse con las actualizaciones del SMN.