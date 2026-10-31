El emotivo homenaje de Melissa Gilbert a Michael Landon por sus 90 años: “Todavía te extraño muchísimo”

Melissa Gilbert evocó el cariño que recibió de Michael Landon durante los años que compartieron en La familia Ingalls. (Instagram)

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Melissa Gilbert recordó a Michael Landon con un emotivo homenaje en el día en que el actor habría cumplido 90 años. La actriz, quien interpretó a su hija Laura Ingalls en La familia Ingalls (Little House on the Prairie), compartió una serie de fotografías de ambos y escribió un mensaje en el que destacó la profunda influencia que tuvo en su vida, tanto dentro como fuera de los sets de televisión.

“Noventa años. Me pregunto qué pensarías de eso”, escribió al comienzo del texto que adjuntó a una colección de tres fotos antiguas. “Casi puedo escuchar tu risa, ver ese brillo encantador en tus ojos y sentir tus brazos alrededor de mí. Era apenas una niña cuando tomaste mi mano y cambiaste mi vida para siempre”.

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Gilbert también recordó las lecciones que recibió del actor que falleció en 1991. “Me enseñaste mucho más que a ser una profesional. Me enseñaste a ser valiente, a confiar en mí misma, a encontrar el humor en los momentos más difíciles y a actuar siempre con el corazón”, expresó.

A más de tres décadas de su muerte, Landon conserva un lugar especial en la memoria y el corazón de Gilbert.(Instagram)

La intérprete hizo referencia al paso del tiempo y a cómo aquella niña que conoció a Landon ahora se ha convertido en una mujer adulta. “La niña de las trenzas ahora tiene canas en el cabello. Es esposa, madre y abuela, pero sigue viviendo dentro de mí y todavía te extraña muchísimo”, escribió.

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Más allá de su relación profesional en La familia Ingalls, Gilbert consideraba a Landon una figura paterna. La actriz tenía apenas 9 años cuando comenzó a interpretar a Laura Ingalls en 1974. Dos años después, cuando tenía 11, su padre biológico falleció. Para entonces, el actor ya se había convertido en una persona muy cercana y protectora para ella.

“Ya llevaba dos años trabajando con Michael y, en ese momento, él realmente dio un paso al frente y comenzó a cuidarme de una manera mucho más paternal”, recordó en 2024 durante una entrevista con PEOPLE.

Aunque no compartían un vínculo biológico, Michael Landon asumió un papel paterno en la vida de la joven actriz.(Instagram)

En su reciente homenaje, la actriz volvió sobre ese vínculo y reconoció que, aunque el intérprete no era su padre biológico, contribuyó a su crianza.

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“Desearía que pudiéramos sentarnos juntos y recordar toda la diversión que tuvimos y el trabajo que hicimos. Desearía que pudiéramos decirnos todas las cosas que nunca tuvimos la oportunidad de decirnos. No eras mi padre, pero sí ayudaste a criarme. Gran parte de quien soy comenzó contigo”, manifestó.

“En el que hubiese sido tu cumpleaños 90, pienso menos en cuánto tiempo ha pasado desde que te fuiste y más en cuánto de ti permanece. El legado de tu maravilloso trabajo, pero, más importante aún, el legado de la hermosa familia que creaste. Oh, Mike, estarías muy orgulloso de todos ellos”.

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Gilbert cerró la dedicatoria con una memoria especial de su relación con el entrañable Charles Ingalls: “En mi corazón, siempre seré esa niña que corre por una colina cubierta de hierba, sabiendo que estás ahí para atraparla”.

“Feliz cumpleaños, papá. Te amo”, concluyó.

El actor le dio a Melissa Gilbert el apodo de "Half-Pint", con el que ella firmó su homenaje de cumpleaños. (Escena de "La familia Ingalls")

El legado de Michael Landon en ‘La familia Ingalls’

Además de ser uno de los personajes protagónicos de La familia Ingalls, Michael Landon también se desempeñó como productor ejecutivo, guionista y director del proyecto.

La serie, inspirada en los libros de Laura Ingalls Wilder, siguió las experiencias de los Ingalls en Walnut Grove, Minnesota. Se estrenó en 1974 y emitió más de 200 episodios hasta 1983, con una última temporada bajo el título Little House: A New Beginning.

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Landon falleció el 1 de julio de 1991, a los 54 años, a causa de un cáncer de páncreas.