Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

Jessica Biel prepara una nueva versión de '7th Heaven' como productora ejecutiva (The CW)

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A casi dos décadas del final de 7th Heaven (El séptimo cielo), Jessica Biel ofreció nuevos detalles sobre el reboot de la serie que protagonizó entre 1996 y 2007. La actriz, quien interpretó a Mary Camden en la producción original, explicó qué aspectos quiere actualizar para conectar con las nuevas generaciones y cuáles considera fundamentales para conservar la esencia de la historia.

Durante una reciente entrevista en el pódcast Collider Ladies Night, Biel adelantó que la nueva versión abordará problemas que afectan a los adolescentes y sus familias, con una perspectiva más directa que la de la producción original.

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“Lo que queremos crear, la forma en que queremos modernizarla, tiene que ver realmente con las cosas que les suceden a los adolescentes y a las familias con hijos adolescentes, hasta llegar al más pequeño de la casa: problemas relacionados con la tecnología, asuntos escolares, bullying, drogas y alcohol”, explicó.

La actriz considera que la televisión actual ofrece mayor libertad para tratar asuntos que la serie original abordaba con cautela. (The CW)

La actriz reconoció que la serie original trataba algunos de esos asuntos con mayor cautela, debido a las expectativas de su audiencia y las restricciones de la televisión de aquella época.

“Queremos abordar todas esas cosas de una manera muy realista. Creo que la serie original las trataba de forma bastante sutil, pero teníamos mucho cuidado con lo que nuestro público quería. Teníamos muchas limitaciones. Ahora tenemos menos limitaciones”, afirmó.

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Aunque el reboot tendrá una mirada más contemporánea, Biel no pretende abandonar los valores que caracterizaban a la producción. La actriz considera que “la familia” fue uno de los elementos que funcionaron en la historia original.

“Estoy buscando programas que pueda ver con mis hijos en televisión. Hay pocas opciones. No puedo ver muchas de estas producciones con ellos, y les encanta la televisión. Además, es mi negocio. Mi esposo y yo trabajamos juntos en esta industria y hacemos este tipo de proyectos, pero no podemos compartir muchos de ellos con nuestros hijos”, comentó.

Jessica Biel quiere que el reboot tenga un tono optimista, sin que eso signifique ignorar los problemas de la vida cotidiana (REUTERS/Daniel Cole)

En ese sentido, la fe, la familia y la comunidad continuarán como pilares de la nueva historia. Biel también quiere que la producción tenga una perspectiva optimista, sin que eso implique alejarse de los problemas cotidianos.

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“Creo que la idea de tener algún tipo de fe, la que cada uno quiera, es importante. No tenemos mucho de eso en televisión, tanto si crees en ello como si decides explorar ese camino. Hay muchas personas que realmente quieren hacerlo. Por eso, pienso que necesitamos algo de fe, de familia, de comunidad y quizá algo menos cínico, un poco más optimista, como ver el vaso medio lleno. No es que sea algo superficial, porque es realista”, sostuvo.

La actriz también habló sobre su responsabilidad como productora ejecutiva. Uno de sus objetivos es garantizar un entorno de trabajo donde los intérpretes y el equipo puedan expresarse con libertad, especialmente ante escenas que requieren una gran carga emocional.

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En qué etapa está el reboot y quiénes participarán

La serie original contó con 11 temporadas a lo largo de 11 años (The CW)

7th Heaven, creada por Brenda Hampton y producida por Aaron Spelling, debutó en The WB en 1996 y concluyó en 2007, después de 11 temporadas y cerca de 250 episodios. La historia seguía al reverendo protestante Eric Camden, su esposa Annie y sus siete hijos en el ficticio pueblo de Glen Oak, California. Stephen Collins, Catherine Hicks, Barry Watson, David Gallagher, Beverley Mitchell, Mackenzie Rosman y Jessica Biel integraron el elenco principal.

En mayo de 2025, Variety informó en exclusiva que CBS Studios trabajaba en las primeras etapas del desarrollo del reboot. Biel asumirá la producción ejecutiva a través de su compañía Iron Ocean, junto con Michelle Purple. Anthony Sparks también participará como productor ejecutivo y showrunner.

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De acuerdo con ese reporte, la nueva versión se centrará en una familia diversa y no contempla el regreso de los integrantes del elenco original. Por ahora, el proyecto permanece en desarrollo y no tiene una cadena o plataforma de streaming confirmada.