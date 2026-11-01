Cuba

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Los jóvenes disfrazados acudieron a espacios culturales privados durante la crisis energética, que dejó sectores capitalinos sin suministro eléctrico por más de un día

AME1629. LA HABANA (CUBA), 30/10/2026.- Una persona con la cara maquillada asiste a la celebración de Halloween este viernes, en La Habana (Cuba). Un joven con una máscara del Joker, una muchacha con un velo de monja y tacones exuberantes llegaron a El Proyecto, uno de los espacios culturales más populares de La Habana que celebró Halloween, aunque la ciudad permanezca sumida en un apagón de 30 horas. EFE/ Ernesto Mastrascusa
AME1629. LA HABANA (CUBA), 30/10/2026.- Una persona con la cara maquillada asiste a la celebración de Halloween este viernes, en La Habana (Cuba). Un joven con una máscara del Joker, una muchacha con un velo de monja y tacones exuberantes llegaron a El Proyecto, uno de los espacios culturales más populares de La Habana que celebró Halloween, aunque la ciudad permanezca sumida en un apagón de 30 horas. EFE/ Ernesto Mastrascusa
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La falta de electricidad no frenó las celebraciones de Halloween entre jóvenes de La Habana, que acudieron disfrazados a espacios culturales privados en medio de una crisis energética que dejó zonas de la capital cubana sin servicio durante hasta 30 horas.

En El Vedado, el centro cultural El Proyecto organizó una fiesta temática el viernes 30 de octubre, con asistentes caracterizados como el Joker, una monja o un médico. El lugar, ubicado en la esquina de las calles 11 y 14, funcionó con recursos limitados ante los cortes de energía.

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La ambientación incluyó una sábana pintada que simulaba un fantasma, decoraciones en tonos rojos y naranjas y elementos de estética gótica. Una maquillista atendió a los asistentes con la luz de una lámpara de mesa, según informó EFE.

Halloween gana espacio entre los jóvenes cubanos

Aunque Halloween no forma parte de las tradiciones culturales de Cuba y no existen prácticas extendidas como el “truco o trato”, la celebración ganó presencia entre sectores jóvenes en los últimos años. La expansión de las redes sociales y la aparición de emprendimientos privados que organizan fiestas temáticas contribuyeron a esa tendencia.

FOTODELDIA AME1629. LA HABANA (CUBA), 30/10/2026.- Una persona es maquillada durante la celebración de Halloween este viernes, en La Habana (Cuba). Un joven con una máscara del Joker, una muchacha con un velo de monja y tacones exuberantes llegaron a El Proyecto, uno de los espacios culturales más populares de La Habana que celebró Halloween, aunque la ciudad permanezca sumida en un apagón de 30 horas. EFE/ Ernesto Mastrascusa
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Marcos Dulzaides, un fisioterapeuta de 22 años que asistió vestido de médico, afirmó que este tipo de encuentros todavía no es habitual, aunque se volvió más frecuente entre su generación.

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Halloween no se puede pasar por alto”, sostuvo el joven en declaraciones recogidas por EFE. También señaló que, pese al calor, la escasez de materiales y las dificultades para conseguir disfraces, muchos jóvenes buscan reunirse durante esa fecha.

La celebración también genera cuestionamientos desde sectores oficialistas, que han criticado la influencia de una festividad asociada a Estados Unidos. Aun así, en los días previos al 31 de octubre aumentan las decoraciones en viviendas, comercios y espacios de ocio de la capital.

Un centro cultural sostenido con inversores y menos luces

El Proyecto abrió hace un año como una propuesta para ofrecer actividades culturales y recreativas a jóvenes de La Habana. Su administradora, Érica Martínez, explicó que el espacio enfrenta dificultades para sostener su programación cuando apenas recibe unas horas de suministro eléctrico.

AME1629. LA HABANA (CUBA), 30/10/2026.- Una persona con una máscara asiste a la celebración de Halloween este viernes, en La Habana (Cuba). Un joven con una máscara del Joker, una muchacha con un velo de monja y tacones exuberantes llegaron a El Proyecto, uno de los espacios culturales más populares de La Habana que celebró Halloween, aunque la ciudad permanezca sumida en un apagón de 30 horas. EFE/ Ernesto Mastrascusa
AME1629. LA HABANA (CUBA), 30/10/2026.- Una persona con una máscara asiste a la celebración de Halloween este viernes, en La Habana (Cuba). Un joven con una máscara del Joker, una muchacha con un velo de monja y tacones exuberantes llegaron a El Proyecto, uno de los espacios culturales más populares de La Habana que celebró Halloween, aunque la ciudad permanezca sumida en un apagón de 30 horas. EFE/ Ernesto Mastrascusa

El lugar recurre a un inversor de energía y reduce el uso de luces para mantener encendido el proyector destinado a funciones de cine y evitar la cancelación de conciertos de grupos emergentes. “Cuando no nos acompaña ni una hora de electricidad al día, es súper difícil”, afirmó Martínez.

Unas 20 personas trabajan en el centro, que ofrece proyecciones, conciertos, mesas de billar y ping pong, además de espacios de lectura. Durante las jornadas dedicadas a películas infantiles, recibe a adolescentes, adultos y niños.

Martínez recordó que la iniciativa surgió a partir de proyecciones domésticas organizadas entre unos 20 amigos en el portal de una casa. Para ella, el objetivo es que el espacio se mantenga activo como “un espacio de resistencia” frente a las dificultades cotidianas que atraviesa la isla.

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