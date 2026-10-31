El lamento de Franco Colapinto después de terminar en el 12° lugar de la clasificación del GP de México de la F1

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Franco Colapinto habló con ESPN después de haber sido eliminado en la Q2 y confirmarse que largará desde el 12° lugar en la carrera de este domingo, que iniciará desde las 17:00 (hora argentina), en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

“Me costó un poco más la qualy. Creo que me costó especialmente la última parte de la vuelta”, lamentó el argentino de 23 años. En este sentido, señaló qué le faltó para meterse entre los 10 mejores tiempos: “No tuve el ritmo desde la curva 10. Al principio iba bien, pero me empezó a costar un poquito más al final. Obviamente, faltó eso. Hay que trabajar para mañana de cara a la carrera”.

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Cabe mencionar que Colapinto se había perdido la primera práctica libre porque le dejó su lugar al italiano Gabriele Mini para hacer cumplir la reglamentación que le da lugar de manera obligatoria a pilotos novatos en diferentes entrenamientos del calendario. Franco apareció en pista para el segundo ensayo del viernes y llevó a cabo una estrategia que lo dejó en la 16° colocación. Ya en el último ensayo de este sábado, culminó en el 12° lugar, por encima de Pierre Gasly, y demostró que Alpine puede dar pelea en México.

También se refirió al evento principal del fin de semana, que lo tendrá cerca de su compañero porque Gasly avanzó a la Q3 y largará desde la 10° colocación: “Vamos a intentar entrar en los puntos e ir para adelante. Es la idea”.

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El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez será un desafío a vencer porque el trazado se encuentra a más de 2.200 metros de altitud, una condición que reduce la carga aerodinámica y exige atención a la refrigeración de los autos y los frenos.

*El resumen de la clasificación de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca dejar atrás una racha negativa de cuatro abandonos en las últimas cinco carreras en medio de una actualidad complicada para Alpine, ya que sumó un punto como escudería en los últimos cuatro Grandes Premios, mientras que Racing Bulls acumuló 25 unidades en ese mismo lapso y se afianzó en el quinto lugar del campeonato de constructores.

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El pilarense acumula 27 puntos en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 y se posiciona en la 12° ubicación, por delante de Ollie Bearman (Haas), Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (Audi), entre otros. Sin embargo, no logra sumar desde las 6 unidades obtenidas en Madrid, España.

La gira americana seguirá el próximo fin de semana con la realización del Gran Premio de Brasil, que se correrá el domingo 8 de noviembre desde las 14:00 (hora argentina). A partir de ahí, habrá dos semanas de descanso en vísperas del GP de Las Vegas (domingo 22). Por el momento, el calendario de la temporada se cerraría con los GP de Qatar y Abu Dhabi, aunque permanecen en duda por el conflicto en Medio Oriente.

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Alpine afrontará todas esas citas sin mejoras en el monoplaza. Esto ya lo había anticipado Pierre Gasly y, días después, Colapinto también se refirió a esta situación en la previa al evento en la Ciudad de México: “Estamos enfocando el auto en el desarrollo para el 2027. Este año ya no lo vamos a seguir mejorando”.

“Hay un par de ideas para dar un salto y hay gente que está pensando y está yendo en una buena dirección”, manifestó el ex hombre de Williams de cara a la aplicación de un nuevo reglamento técnico.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV