Rodrigo Paz decretó estado de emergencia en Bolivia para enfrentar a El Niño y alertó sobre sequías e inundaciones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, interviene durante una ceremonia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de emergencia ante las sequías e inundaciones vinculadas al fenómeno climático El Niño, al cual denominó como “Superniño”, una medida que permitirá movilizar recursos económicos y unidades de rescate hacia los puntos más afectados del país.

La sequía alcanza a más de 78.000 familias en seis de los nueve departamentos bolivianos y causó la muerte de más de 75.000 cabezas de ganado, de acuerdo con el último informe del Viceministerio de Defensa Civil, difundido esta semana.

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“Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del superniño sea el mínimo posible”, expresó Paz en un mensaje a la nación.

El mandatario pidió la colaboración de los organismos públicos frente a un escenario que, según anticipó, combinará ambos fenómenos meteorológicos. “Este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones”, sostuvo.

“A diferencia de otros años que esperábamos a que llegara este golpe del medio ambiente, hemos asumido una decisión, con la cooperación internacional y con los esfuerzos nacionales, para sumar los recursos económicos y humanos para tratar este fenómeno”, subrayó.

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Por otra parte, Paz afirmó que su Gobierno buscará reducir el impacto de la sequía y de las inundaciones posteriores, mientras 63 comunidades del país ya se declararon en emergencia por la falta de agua: “Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que esta sequía, que ya está golpeando a varias regiones del país, y las inundaciones posteriores sean del menor impacto posible”.

“Sabemos que hay familias que van a sufrir la necesidad de agua, necesidad de forraje para el ganado, (…) la naturaleza es la naturaleza”, expresó.

Las Naciones Unidas alertaron esta semana que el actual episodio de El Niño “podría alcanzar una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de monitoreo” vigentes desde hace cuatro décadas.

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Fotografía del 1 de septiembre de 2024 de un hombre observando en un bosque, en San Javier (Bolivia). Los incendios forestales en Bolivia, que ya fueron declarados "emergencia nacional", y la sequía golpean con fuerza a la Chiquitania del país andino fronteriza con Brasil, y es una de las regiones más dañadas por el fuego, afectando también su producción agrícola y ganadera, la dotación de agua y el turismo. EFE/ Luis Gandarillas

En Perú, el fenómeno elevó las temperaturas y favoreció incendios forestales que dejaron al menos 12 muertos. También incidió en la propagación del dengue, enfermedad que causó otras 81 muertes en 2026. En Chile, El Niño provocó el octubre más lluvioso registrado en Santiago, la capital del país.

Ecuador declaró estado de emergencia en isla de Galápagos

Las autoridades de Ecuador declararon también el sábado la emergencia en las Islas Galápagos, tras las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que obligaron a suspender los vuelos comerciales en el aeropuerto de Baltra y causaron inundaciones, crecidas de cauces y evacuaciones.

El portavoz presidencial, José Julio Neira, informó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal adoptó la medida por los daños registrados en diversos sectores de la isla.

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Los reportes del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 señalaron que las precipitaciones desbordaron cauces de agua, anegaron viviendas y afectaron carreteras e infraestructura eléctrica. Unas 80 personas debieron evacuar sus hogares.

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, indicó que se habilitaron dos alojamientos temporales con capacidad para 500 personas. La entidad también evalúa las necesidades de las familias afectadas.

ARCHIVO - Suculentas adaptadas al agua salada crecen junto al agua en la isla Bartolomé, de Galápagos, Ecuador, el 7 de junio de 2024. (AP Foto/Alie Skowronski, Archivo)

Lozano anunció el envío de 1.000 kits de asistencia humanitaria y anticipó que un contingente partirá esta tarde desde Guayaquil para reforzar la atención en la isla, una vez que se reanuden las operaciones aeroportuarias.

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El presidente del COE Nacional, Roberto Luque, precisó que 13 profesionales sanitarios se desplegaron en Santa Cruz. Los equipos médicos realizaron 54 atenciones y trasladaron a tres personas a un hospital.

Las autoridades suspendieron de forma temporal los vuelos comerciales en el aeropuerto de Baltra para destinar la terminal a operaciones de emergencia y al traslado de ayuda humanitaria.

El Niño se caracteriza por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico y altera los regímenes de precipitaciones. En Ecuador, suele causar lluvias intensas e inundaciones en la costa, junto con períodos prolongados de sequía en la sierra.

(Con información de AFP y EFE)