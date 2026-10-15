Haas confirmó a un “rookie” sudamericano como reemplazante de Esteban Ocon y sólo quedan dos butacas sin dueño en la F1 para 2027

La escudería Haas de Fórmula 1 anunció al brasileño Rafael Camara como nuevo piloto para la temporada 2027

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Rafael Camara será el reemplazante de Esteban Ocon en el equipo Haas en la Fórmula 1 para la temporada 2027. El brasileño de 21 años, actual líder del campeonato de la F2, firmó un contrato plurianual y tendría como compañero a Oliver Bearman, quien todavía no fue confirmado para la otra butaca de la escudería para el próximo año. Ah

Camara está posicionado de gran forma para completar una secuencia inédita en las categorías promocionales de la Máxima si conquista el título de F2. Aventaja a Nikola Tsolov por siete puntos y, de consagrarse, sería el único piloto en ganar el Campeonato Regional Europeo de Fórmula, la F3 y la Fórmula 2 en tres temporadas consecutivas.

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El brasileño obtuvo el campeonato de FRECA en 2024 y el de F3 en 2025, ambos con amplio margen. Su llegada en Haas fue confirmado después de que el equipo evaluara a varios aspirantes al asiento que dejará Ocon, cuya partida fue comunicada el pasado 30 de septiembre.

Con Camara anunciado como flamante piloto del Haas, quedan tres plazas disponibles para la temporada 2027 de la F1. Dos corresponden a Racing Bulls, que hoy tiene como sus corredores a Liam Lawson y al debutante Arvid Lindblad. El restante es el segundo asiento de Haas. Bearman, también de 21 años, es el principal candidato después de causar una gran impresión desde su llegada como novato la temporada pasada.

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“Estoy muy contento de incorporarme a TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1”, afirmó Camara. “Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí”, agregó.

El brasileño Rafael Camara se unirá a la escudería Haas (@F1)

El piloto también agradeció a la Scuderia Ferrari Driver Academy, la academia de jóvenes pilotos de Ferrari, por el acompañamiento durante su formación. “Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, comprender el coche y seguir desarrollándome como piloto”, sostuvo.

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La elección de Camara se produjo tras un proceso que incluyó al campeón vigente de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, y al piloto de reserva Ryo Hirakawa. Los tres participaron en el programa de pruebas con monoplazas de temporadas anteriores, conocido como TPC. La instancia más destacada fue una prueba de tres días en el circuito de Portimao, en Portugal, realizada en agosto. Haas utilizó esas jornadas para observar a los candidatos interesados en incorporarse al equipo.

La relación de Camara con Ferrari también pesó en su candidatura. Al igual que Bearman, el brasileño surgió de la academia de la escudería italiana, que mantiene una vinculación estrecha con Haas y le suministra componentes de sus monoplazas, incluida la unidad de potencia.

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El jefe de Haas, Ayao Komatsu, destacó tanto la trayectoria de Camara como su desempeño en su primer año de Fórmula 2. “No hace falta que les cuente sobre a todos sus logros en las fórmulas inferiores, han sido muy impresionantes, y en su temporada de debut en la Fórmula 2, la velocidad que ha demostrado en momentos muy difíciles, como las clasificaciones de Mónaco y Montreal, todo ello pone de manifiesto el potencial que tiene Rafa”, dijo el director del equipo.

Komatsu también se refirió a las pruebas en Portugal: “Cuando le hicimos pilotar en nuestro programa TPC en Portugal, demostró que podía desenvolverse muy bien sin disponer de mucho tiempo para familiarizarse con el coche; nos mostró algo más que pura velocidad”.

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El responsable japonés valoró la capacidad del piloto para adaptarse y rendir en un entorno nuevo. “Rafa consiguió crear un entorno que le permitió sacar lo mejor de sí mismo; fue muy impresionante y, sin duda, las vueltas que completó fueron especiales”.

El piloto brasileño Rafael Camara fue anunciado como nuevo piloto de Haas para la temporada 2027 de Fórmula 1 (@HaasF1Team)

La decisión de la salida de Ocon comenzó a tomar forma tras las vacaciones del verano en Europa, cuando Komatsu le comunicó al piloto francés que sus posibilidades de seguir eran reducidas. El francés se incorporó a Haas para la temporada 2025 con una trayectoria que lo ubicaba entre los pilotos más experimentados que tuvo la estructura estadounidense. Desde el debut de Romain Grosjean en 2016, dueño de 10 podios en Fórmula 1, el equipo no había contratado a un corredor con un historial comparable.

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Komatsu conocía a Ocon de su etapa como ingeniero senior en la escudería que entonces competía como Lotus F1 y que más tarde se transformó en Alpine. Esa relación personal llevó al jefe japonés a confiar en que podría evitar conflictos internos.

La convivencia con Oliver Bearman fue uno de los aspectos que funcionó. Ambos mantuvieron una relación estable incluso después de chocar en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 y de protagonizar otro incidente este año en Spa-Francorchamps, sin que esas situaciones derivaran en resentimientos.

El problema se concentró en la reacción de Ocon cuando los resultados eran adversos. Haas tuvo que trabajar a comienzos de 2025 para revertir la carga psicológica que el francés arrastraba de su salida de Alpine, un equipo que había reordenado su estructura alrededor de Pierre Gasly tras los cambios entre las gestiones de Cyril Abiteboul y Flavio Briatore. La escudería detectó que el piloto asumía una posición defensiva en los momentos de presión, elevaba sus reclamos dentro de los boxes y, de acuerdo con fuentes del equipo citadas por el medio especializado, no reconocía suficientemente sus propios errores.

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Esteban Ocon dejará Haas al final d la temporada (REUTERS/Jakub Porzycki)

La diferencia de puntos con Bearman se amplió durante 2025, mientras Ocon hacía públicas sus críticas al monoplaza, con especial atención a los frenos. Haas intentó mejorar a comienzos de 2026 la coordinación entre el piloto y el personal de su lado del garaje, pero los problemas técnicos profundizaron nuevamente las tensiones.

Un episodio en el Gran Premio de Azerbaiyán expuso esa relación desgastada. Ocon clasificó 13º en Bakú y remontó hasta el octavo puesto, por delante de su compañero, pero el equipo no quedó conforme con su reacción tras quedar eliminado en la Q2. El francés no admitió un error en su primer giro rápido y reaccionó con molestia ante una bandera amarilla que frustró su segundo intento. Bearman había quedado fuera en la misma sesión y bajo circunstancias similares, aunque afrontó el revés de otra manera pese a tener menos experiencia en la categoría.

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Antes de esa carrera, Ocon había dicho que era “agente libre para 2027”. La posibilidad de negociar su futuro coincidió con un contexto en el que Haas ya analizaba alternativas para el siguiente campeonato.