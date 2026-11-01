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Villa María pone en marcha el octavo Challenger del año en Argentina: una temporada récord para el tenis nacional

El certamen se jugará desde este lunes en la ciudad cordobesa y completará un calendario de ocho torneos de la categoría en el país, uno más que en 2025. Se definieron los cruces de la primera ronda y las invitaciones al cuadro principal

Final AAT Challenger Villa María Emilio Nava Alex Barrena
Una imagen de la final de la edición pasada, entre el argentino Alex Barrena y el estadounidense Emilio Nava (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
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El tenis argentino tendrá en Villa María el cierre de una temporada histórica para el circuito Challenger. Desde este lunes, el Sport Social Club será la sede del AAT Challenger IEB+, el octavo y último torneo de la categoría que se disputa en el país durante 2026. La cifra representa un récord para el calendario nacional.

A lo largo del año, el circuito ya tuvo actividad en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires, Tigre I, Tigre II, Rosario, Córdoba, Tucumán y el Racket Club de Buenos Aires. Villa María completará así una programación que amplió las oportunidades para que los tenistas nacionales compitan en casa, sumen puntos para el ranking ATP y se midan con jugadores de distintas partes del mundo.

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El primer preclasificado será Federico Coria, y el cuadro principal presentará a otros jóvenes argentinos en ascenso, como Juan Manuel La Serna (campeón del AAT Challenger en Córdoba), Valerio Aboian (reciente finalista del Challenger de Cali), Carlos Zárate y Juan Estévez.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) otorgó tres invitaciones para el cuadro principal a tres juveniles nacionales: Dante Pagani, Juan Ignacio Gallego y Valentino Grippo. Tendrán la oportunidad de disputar el torneo desde el inicio y buscarán aprovechar la posibilidad de competir en una categoría de mayor exigencia.

Pagani (1058° del ranking ATP) es una de las promesas del tenis argentino. De 18 años y nacido en San Lorenzo, Santa Fe, atraviesa la transición entre el circuito junior y el profesional. A fines de 2025 conquistó su primer título profesional en el M15 de Olavarría y durante esta temporada alternó competencias de su categoría con torneos del World Tennis Tour y del circuito Challenger. Su juego se caracteriza por la potencia y la agresividad, con el saque como uno de sus principales recursos.

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Gallego (1191°), cordobés de 19 años, también tendrá una nueva oportunidad en el circuito Challenger. Este año ya disputó el cuadro principal del torneo de Córdoba gracias a una invitación y participó de la clasificación en Tucumán. Con 1,70 metro de altura, construye su juego a partir de la solidez desde el fondo de la cancha, la movilidad y la velocidad de piernas.

Grippo (1198°), de 20 años y oriundo de Timbúes, Santa Fe, tendrá su debut en el circuito Challenger. Habitualmente compite en el World Tennis Tour y durante 2026 alcanzó los cuartos de final de los M15 de Trelew y Punta del Este.

Juan Manuel La Serna durante una práctica este sábado en Villa María (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Juan Manuel La Serna durante una práctica este sábado en Villa María (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La clasificación comenzará este domingo 1° de noviembre y también contará con invitaciones para otros cuatro argentinos: Faustino Boffelli, Ian Vertberger, Alejo Lingua Lavallén y Mateo Carballo. Los jugadores buscarán conseguir un lugar en el cuadro principal, que tendrá su jornada inaugural el lunes.

Al igual que en todos los torneos profesionales internacionales en el país, el AAT Challenger IEB+ edición Villa María será una nueva oportunidad para los argentinos de hasta 22 años de edad de sumar puntos para la Beca Galperin al Mérito. La iniciativa premiará a fin de año a los tenistas de este grupo que más puntos ATP ganen en el país.

La carrera ya está llegando a su fin y quedan solo tres torneos: además del Challenger de la ciudad cordobesa, se jugarán los M15 de Roldán y Olavarría.

El ranking lo lidera Carlos Zárate con 85 puntos. Lo sigue Juan Estévez, con 51, Lucio Ratti (30), Máximo Zeitune (25), Segundo Goity Zapico (4) y Benjamín Chelia (4).

Carlos Zárate Challenger Villa María 2
Carlos Zárate, uno de los jóvenes argentinos que animarán el torneo

Cómo ver el Challenger de Villa María y cuánto cuestan las entradas

Todos los partidos del torneo estarán disponibles a través de Challenger TV, la plataforma de streaming del circuito. Además, Fox Sports transmitirá las semifinales y la final de singles durante el sábado y el domingo.

El acceso al público será gratuito hasta el jueves inclusive. Para las jornadas del viernes y el fin de semana, las entradas estarán disponibles a través de Eden Entradas.

Primera ronda | Cuadro principal

  • Juan Manuel La Serna (ARG) vs. Qualifier
  • Thiago Cigarran (ARG) vs. Hernán Casanova (ARG)
  • Lucio Ratti (ARG) vs. Máximo Zeitune (ARG)
  • Carlos María Zárate (ARG) vs. [6] Gonzalo Villanueva (ARG)
  • [4] Oriol Roca Batalla (ESP) vs. [WC] Juan Ignacio Gallego (ARG)
  • Juan Estévez (ARG) vs. Qualifier
  • Lorenzo Joaquín Rodríguez (ARG) vs. Qualifier
  • Bruno Fernández (BRA) vs. [8] Nicolás Kicker (ARG)
  • [7] Joaquín Aguilar Cardozo (URU) vs. Juan Pablo Ficovich (ARG)
  • [WC] Dante Pagani (ARG) vs. Murkel Dellien (BOL)
  • Federico Coria (ARG) vs. Qualifier
  • Alan Magadán (MEX) vs. [3] Valerio Aboian (ARG)
  • [5] Juan Bautista Torres (ARG) vs. Qualifier
  • Qualifier vs. Ryan Nijboer (NED)
  • Franco Agamenone (ITA) vs. Ignacio Monzón (ARG)
  • [WC] Valentino Grippo (ARG) vs. [2] Genaro Alberto Olivieri (ARG)

Primera ronda | Clasificación

  • [1] Arklon Huertas del Pino Cordova (PER) vs. Mateo del Pino (ARG)
  • Felipe de Dios (ARG) vs. [10] João Victor Couto Loureiro (BRA)
  • [2] Franco Ribero (ARG) vs. [WC] Mateo Carballo (ARG)
  • Valentín Garay (ARG) vs. [11] Nicolás Bruna (CHI)
  • [3] Santiago de la Fuente (ARG) vs. [WC] Faustino Boffelli (ARG)
  • [Alt] Rocco Valente (ARG) vs. [9] Ryo Tabata (JPN)
  • [4] Victor Pagotto (BRA) vs. [WC] Alejo Lorenzo Lingua Lavallén (ARG)
  • Iván Dreycopp (ARG) vs. [8] Fermín Tenti (ARG)
  • [5] Tomás Farjat (ARG) vs. Valentín Basel (ARG)
  • Thiago Agustín Pernas (ARG) vs. [12] Federico Aguilar Cardozo (URU)
  • [6] Lorenzo Gagliardo (ITA) vs. Tadeo Meneo (ARG)
  • [WC] Ian Luca Vertberger (ARG) vs. [7] Denis Klok (RUS)

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