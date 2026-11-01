Daniela Christiansson mostró cómo fue el primer Halloween de su hija junto a Valentino López: “Feliz con su hermano”

Daniela Christiansson y su familia posan en el jardín de su residencia antes de concretar su mudanza a Argentina.

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Tras mudarse recientemente a Argentina para instalarse en el país junto a su familia, Daniela Christiansson compartió una postal especial de esta nueva etapa. La modelo mostró el primer Halloween de su hija Elle en el país, con imágenes de la celebración que la niña disfrutó junto a su hermano.

La esposa de Maxi López publicó en Instagram un collage de cuatro fotos de la jornada en un parque infantil al aire libre. En una de las postales, Elle aparece sentada mientras le aplican maquillaje para completar su disfraz. Eligió un vestido plateado, guantes rosas y una peluca blanca.

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Otra de las imágenes la muestra acompañada por un joven y una mujer que llevaban remeras azules con el emblema de Superman. De fondo se ven los juegos del parque, el césped y los árboles del lugar.

En las fotos restantes, la niña posó con Christiansson y lució el resultado final de su caracterización: maquillaje en tonos rosa y negro, una pequeña tiara y la peluca blanca sobre el atuendo brillante. La publicación incluyó la frase “El primer Halloween de Elle”, acompañada por emojis de una calabaza y un fantasma.

Daniela Christiansson mostró el primer Halloween de Elle junto a Valentino López (Instagram)

La modelo también destacó la compañía de Valentino, hijo de López, a quien mencionó en la historia. “Más feliz de poder vivirlo con su hermano”, escribió con emoción junto a las imágenes de la celebración.

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A poco más de una semana de instalarse de forma definitiva en Argentina, Daniela Christiansson recorrió algunos de los puntos más conocidos de Buenos Aires junto a sus hijos Elle y Lando, y con la compañía de su madre. La modelo sueca compartió las imágenes del paseo en sus historias de Instagram, enterneciendo a todos sus seguidores.

La modelo sueca recorrió lugares emblemáticos de Buenos Aires y trazó comparaciones turísticas para sus seguidores del exterior

Desde un auto, Christiansson fotografió el Obelisco entre el tránsito porteño y escribió: “Hoy recorrimos Buenos Aires”. Luego publicó un collage de seis postales bajo el título “Un poco de Buenos Aires”, en el que acercó referencias a sus seguidores extranjeros. Definió al Teatro Colón como “la Scala de Buenos Aires”, presentó a la avenida Corrientes como “el Broadway porteño” y llamó a la Casa Rosada “la Casa Blanca argentina”.

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La recorrida incluyó Puerto Madero. Allí posó con su madre, Elle en brazos y Lando en su cochecito. En las fotos se observan las grúas del barrio, el Puente de la Mujer y los edificios de la zona.

La modelo sueca recorrió lugares emblemáticos de Buenos Aires y trazó comparaciones turísticas para sus seguidores del exterior

El paseo ocurrió días después de su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a sus dos hijos, su madre y su perrita Kika. Maxi López las recibió en la terminal y aseguró que el traslado desde Suiza era permanente. “Ahora sí, ya vienen para quedarse. Ya cerramos la casa en Suiza”, afirmó ante las cámaras de Intrusos, por América.

Consultada por su relación con Wanda Nara, expareja de López y madre de sus hijos mayores, la modelo sueca aseguró que es “muy buena”, aunque precisó que no tienen contacto directo. “No tenemos contacto”, dijo, y sostuvo que no hay conflictos entre ellas. El exfutbolista, a su vez, resumió su vínculo actual con la empresaria: “Bien. Top”.

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La madre de Christiansson viajó desde Suecia para acompañarla durante los primeros días de la familia en el país. En el Día de la Madre, la modelo le dedicó una publicación: “Tener a mi mamá cerca mientras veo crecer a mis hijos... qué regalo de la vida. Feliz Día de la Madre”.

También dejó abierta la puerta a una posible participación en MasterChef Celebrity, programa del que López formó parte en una edición anterior. Ante la consulta, respondió: “Sí, puede ser... ¿Por qué no?”. Él reaccionó: “Viste... Vamos a charlar a ver qué pasa”.