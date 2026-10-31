Deportes

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

El Canalla se impuso al Verde en Junín y llegará a la última fecha del Torneo Clausura con posibilidades de ser campeón de Liga

(REUTERS/Cesar Olmedo)
(REUTERS/Cesar Olmedo)
Guardar

La anteúltima fecha del Torneo Clausura arrancó este viernes con cuatro partidos, entre los que se destacó la victoria de Rosario Central sobre la hora ante Sarmiento por 2-1 en Junín porque ese triunfo dejó al Canalla en la cima de la Tabla Anual a la espera de que Boca Juniors y Argentinos Juniors completen el encuentro de la presente jornada contra River Plate y Atlético Tucumán, respectivamente.

La máxima categoría del fútbol argentino ya tiene a Belgrano de Córdoba como primer clasificado a la Copa Libertadores del próximo año por ser el campeón del Torneo Apertura y restará saber los siguientes equipos que lo acompañarán. Serán los tres mejores ubicados en la Tabla Anual, más el campeón de la Copa Argentina y el Torneo Clausura. A estos se le suma la chance de que Boca Juniors acceda al torneo internacional si vence en la final de la Sudamericana al Atlético Mineiro. Lo mismo puede ocurrir con Estudiantes de La Plata en caso de consagrarse ante Palmeiras. Es decir que podría haber ocho conjuntos argentinos en la máxima competición de Conmebol.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Rosario Central lidera la Tabla Anual con 59 puntos. Lo sigue Boca Juniors, con 57 puntos, y mejor diferencia de gol que Argentinos Juniors, que tiene las mismas unidades. Hasta ahí los clasificados por esta vía a la Copa Libertadores. En puestos de Sudamericana, al día de la fecha, estarían ingresando: Vélez (55), Gimnasia y Esgrima La Plata (54), Instituto (53), Independiente Rivadavia (53), River Plate (52) y Lanús (48).

En cuanto al descenso, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría luego de su caída ante River Plate en el Monumental y volverá a disputar la Primera B Nacional el año siguiente. El otro equipo que acompañará al León del Imperio será Aldosivi, luego de su derrota ante Racing en Avellaneda.

PUBLICIDAD

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Así quedarían los Playoffs del Torneo Clausura

  • Instituto vs. Huracán
  • Rosario Central vs. Independiente
  • Vélez vs. Sarmiento
  • Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
  • Boca Juniors vs. Barracas Central
  • Gimnasia La Plata vs. Newell’s
  • Defensa y Justicia vs. Belgrano
  • River Plate vs. Lanús

La agenda completa de la fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 30 de octubre

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) 1-2 GIMNASIA LA PLATA

HURACÁN 0-2 TIGRE

SARMIENTO 1-2 ROSARIO CENTRAL

RACING 2-1 ALDOSIVI

Sábado 31 de octubre

17:00 - Deportivo Riestra vs. Talleres

19:15 - Vélez vs. San Lorenzo

21:30 - Estudiantes vs. Instituto

Domingo 1 de noviembre

15:00 - Boca Juniors vs. River Plate

18:30 - Newell’s vs. Unión

18:30 - Belgrano vs. Barracas Central

20:45 - Lanús vs. Gimnasia de Mendoza

Lunes 2 de noviembre

19:00 - Defensa y Justicia vs. Independiente

19:00 - Platense vs. Central Córdoba

21:15 - Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors

21:15 - Ind. Rivadavia vs. Banfield

Temas Relacionados

Torneo ClausuraCopa LibertadoresCopa SudamericanaRacingAldosiviRosario CentralHuracánTigreGimnasia La PlataEstudiantes de Río Cuarto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Antes de la qualy, Franco Colapinto tuvo un buen rendimiento y fue 12° en la última práctica del GP de México de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine busca llegar en óptimas condiciones a la carrera del domingo

Antes de la qualy, Franco Colapinto tuvo un buen rendimiento y fue 12° en la última práctica del GP de México de la Fórmula 1

Revelaron los primeros detalles de la repentina salida de Esteban Ocon de Haas en pleno Gran Premio de México: el cruce por radio

Un cortocircuito con su ingeniera durante la FP2 se hizo viral tras la decisión del equipo de reemplazarlo en el GP de México por Hirakawa. Aseguran que tuvo una discusión con los jefes del equipo y que se marchó del país

Revelaron los primeros detalles de la repentina salida de Esteban Ocon de Haas en pleno Gran Premio de México: el cruce por radio

Tras salvarse del descenso, Deportivo Riestra recibe a Talleres por la fecha 15 del Torneo Clausura

La acción comienza con el cruce entre el Malevo y la T. Luego, Vélez-San Lorenzo y Estudiantes-Instituto

Tras salvarse del descenso, Deportivo Riestra recibe a Talleres por la fecha 15 del Torneo Clausura

La guía de Franco Colapinto a Lewis Hamilton para preparar un mate durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1

El piloto británico observó las indicaciones del argentino antes de la última sesión de entrenamientos, en una actividad con aficionados junto a Charles Leclerc y Pierre Gasly

La guía de Franco Colapinto a Lewis Hamilton para preparar un mate durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1

“Nuestras vidas quedaron patas arriba”: Christian Horner relató cómo su esposa lo sostuvo durante el escándalo que sacudió a la Fórmula 1

En su libro “Drive”, el exjefe de Red Bull detalló el momento en que le comunicó a la excantante de las Spice Girls las acusaciones de conducta inapropiada con una empleada de la escudería y cómo ella eligió respaldarlo en medio de la tormenta mediática

“Nuestras vidas quedaron patas arriba”: Christian Horner relató cómo su esposa lo sostuvo durante el escándalo que sacudió a la Fórmula 1

MALDITOS NERDS

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

ENTRETENIMIENTO

Michael Douglas y el grave error que casi deja a Glenn Close fuera de ‘Atracción fatal’: “Nos sentimos idiotas absolutos”

Michael Douglas y el grave error que casi deja a Glenn Close fuera de ‘Atracción fatal’: “Nos sentimos idiotas absolutos”

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años

La confesión de Kristin Davis sobre Cynthia Nixon en ‘Sex and the City’: “Al principio no hablaba mucho con ella”

El regalo de HBO en Halloween: un episodio sorpresa de ‘It: Bienvenidos a Derry’ con nuevos secretos del pueblo maldito

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

INFOBAE AMÉRICA

La Santa Sede posterga hasta 2027 la visita de los obispos nicaragüenses prevista para octubre en Roma

La Santa Sede posterga hasta 2027 la visita de los obispos nicaragüenses prevista para octubre en Roma

1,218 casos de depresión y 78 intentos de suicidio en adultos mayores encienden las alarmas en Costa Rica

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala incorpora antecedentes de violencia para definir los nuevos centros de votación de las elecciones de 2027

Los barriletes gigantes de Guatemala que conectan vivos y muertos: más de 127 años de historia y cosmovisión maya

La NASA mostró una Tierra embrujada por Halloween: la impactante foto que parece de otro planeta