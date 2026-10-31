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Escándalo con un tenista argentino en Guayaquil: se hartó del estado de la cancha y abandonó el partido

Camilo Ugo Carabelli, primer preclasificado del Challenger ecuatoriano y número 75 del ranking ATP, se retiró ante el brasileño Joao Lucas Reis da Silva cuando el primer set estaba 5-5. La decisión le costó los puntos y el dinero que había acumulado en el torneo

El argentino igualaba 5-5 en el primer set frente al brasileño Reis da Silva. Lo descalificaron y perdió los puntos y el dinero que había ganado por llegar a cuartos de final
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Camilo Ugo Carabelli protagonizó una increíble escena en el Challenger de Guayaquil. El tenista argentino, número 75 del mundo y que llegaba como primer preclasificado, decidió abandonar su partido de cuartos de final ante el brasileño Joao Lucas Reis da Silva por estar disconforme con las condiciones de la cancha.

El episodio ocurrió este viernes por la noche, cuando el primer set estaba igualado 5-5. Ugo Carabelli había tenido la posibilidad de cerrar el parcial con su servicio, pero su rival, número 186° del escalafón, recuperó el quiebre y emparejó el marcador. Después de ese juego, el argentino recogió sus pertenencias y se marchó de la cancha, sin intención de continuar el encuentro.

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Cami, ¿qué hacemos?”, le preguntó, sorprendido, el juez de silla al ver que Ugo Carabelli agarraba su bolso con intenciones de irse de la cancha. “Está horrible la cancha”, contestó el argentino mientras emprendía la retirada. Cami, espera, ven”, insistió el umpire. “No se puede jugar. Todo el día acá”, protestó el Brujo. Su rival, mientras tanto, miraba la escena sorprendido y en silencio.

La supervisión intervino ante la conducta de Ugo Carabelli y resolvió descalificarlo por default. De esa manera, Reis da Silva avanzó a las semifinales sin necesidad de completar el partido. El brasileño se llevó la clasificación luego de 49 minutos de juego.

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El hecho ocurrió luego de dos jornadas marcadas por las lluvias en Guayaquil. El mal tiempo complicó el desarrollo del certamen y afectó las condiciones de juego.

La descalificación tuvo consecuencias deportivas y económicas para el argentino. Carabelli perdió los 12 puntos para el ranking que le correspondían por alcanzar los cuartos de final y también los 3.095 dólares que había acumulado en premios, según la ATP, durante el torneo.

El reglamento contempla, además, sanciones económicas para los jugadores que abandonan la cancha sin autorización o no completan un partido. En el caso de los torneos del ATP Challenger Tour, la infracción por abandonar el área de juego puede derivar en una multa de hasta 3.000 dólares. La falta de cumplimiento de la obligación de terminar un encuentro también puede ser sancionada con una multa de hasta 5.000 dólares. La aplicación de esas penalidades depende de la evaluación de las autoridades y no debe confundirse con la descalificación que ya recibió durante el partido.

Por lo tanto, además de perder los puntos y el premio económico obtenidos en Guayaquil, Carabelli podría quedar expuesto a una sanción adicional si la ATP considera que corresponde aplicar otras disposiciones del Código de Conducta.

El antecedente de Álex Barrena: otro reclamo por las canchas de Guayaquil

El episodio de Carabelli se produjo apenas dos días después de otro incidente relacionado con las condiciones de juego en el mismo torneo. El martes, Álex Barrena protagonizó un fuerte cruce con el juez de silla durante su partido ante el peruano Gonzalo Bueno.

Luego de resbalarse, Alex Barrena tuvo un acalorado cruce con el juez de silla durante su partido con el peruano Gonzalo Bueno

El argentino, que perdió aquel encuentro por 7-6 (1) y 6-3, reclamó después de sufrir varios resbalones en la cancha. “¡No se puede jugar acá, cuántas veces lo tenemos que decir!”, gritó durante el tie-break del primer set, cuando estaba 1-5 abajo. La discusión subió de tono y el juez de silla, Jimmy Pinoargote, llegó a responderle: “¿Quieres pelear? Pelea conmigo”.

Barrena pidió reiteradamente la presencia del supervisor y se negó a continuar hasta que atendieran su reclamo. Finalmente, la organización resolvió trasladar el partido a otra cancha para disputar el segundo set. Un rato más tarde, el peruano se llevó la victoria y la clasificación a la segunda ronda.

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