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Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años

La noticia se conoció pocas horas antes de una presentación en Alemania y obligó a la banda a cancelar dos conciertos de su gira mundial

El cantante británico se encontraba en plena gira mundial con Deep Purple cuando sufrió la emergencia médica (REUTERS/Ricardo Moraes)
El cantante británico se encontraba en plena gira mundial con Deep Purple cuando sufrió la emergencia médica (REUTERS/Ricardo Moraes)
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Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años, una situación que obligó a la legendaria banda británica a cancelar dos conciertos de su gira por Alemania. El grupo confirmó que el cantante permanece internado, aunque no reveló qué problema de salud sufrió ni ofreció detalles sobre su evolución.

La noticia se conoció el sábado 31 de octubre, cuando Deep Purple publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para anunciar la suspensión de sus presentaciones en Leipzig y Hamburgo. El primer espectáculo estaba previsto para esa misma noche en el QI Arena, mientras que el segundo debía realizarse el domingo 1 de noviembre en el Sporthalle.

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Sobre el motivo de la decisión, el comunicado precisó: “Esto es consecuencia de una emergencia médica que involucra a Ian Gillan y que ha provocado su actual hospitalización”.

Ian Gillan, integrante de Deep Purple, hospitalizado de emergencia
La banda británica confirmó que su vocalista permanece internado (Créditos: X)

La banda expresó su pesar por no poder cumplir con los compromisos y reconoció la decepción de sus seguidores ante el anuncio de último momento. Asimismo, informó que trabaja para encontrar nuevas fechas para ambos espectáculos. Las entradas adquiridas conservarán su validez para los conciertos reprogramados.

La hospitalización de Gillan ocurre en medio de la gira mundial SPLAT!, que comenzó a principios de agosto y tiene compromisos previstos hasta diciembre. El recorrido incluye presentaciones en distintas ciudades de Europa y otros destinos internacionales. El pasado 19 y 20 de octubre, los rockeros habían tocado en Barcelona y Madrid, respectivamente. Por ahora, el grupo no ha anunciado cambios en el resto de su agenda.

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Ian Gillan y su larga historia con Deep Purple

La hospitalización de Ian Gillan provocó la cancelación de los conciertos que Deep Purple tenía previstos en Leipzig y Hamburgo ( YUICHI YAMAZAKI/Pool vía REUTERS)
La hospitalización de Ian Gillan provocó la cancelación de los conciertos que Deep Purple tenía previstos en Leipzig y Hamburgo ( YUICHI YAMAZAKI/Pool vía REUTERS)

Gillan nació el 19 de agosto de 1945 y es una de las voces más reconocidas del rock británico. Se incorporó a Deep Purple en 1969, un año después de la fundación de la banda en Londres, cuando reemplazó al cantante original Rod Evans.

Su primera etapa con el grupo terminó en 1973. Después desarrolló proyectos musicales propios y, en 1983, asumió brevemente el puesto de vocalista de Black Sabbath. Regresó a Deep Purple en 1984, aunque volvió a salir en 1989. Su reincorporación definitiva ocurrió en 1992 y desde entonces ha permanecido al frente de la agrupación.

Otro antecedente relacionado con su salud salió a la luz en noviembre de 2025. En una entrevista con la revista Uncut, Gillan contó que conservaba apenas un 30 % de visión y que su capacidad visual no mejoraría.

Sin embargo, en agosto de 2026, el cantante había descartado los rumores sobre un posible retiro a pesar de esa complicación en su vista. Durante una entrevista con The Independent en el Festival de Jazz de Montreux, aclaró que no tenía planes inmediatos de abandonar los escenarios.

Ian Gillan explicó que solo dejaría la música cuando sintiera que ya no tenía fuerzas para continuar con las presentaciones en vivo. (REUTERS)
Ian Gillan explicó que solo dejaría la música cuando sintiera que ya no tenía fuerzas para continuar con las presentaciones en vivo. (REUTERS)

“Nunca dije eso. Lo que dije fue que cuando sienta que no tengo fuerzas, entonces me retiraré”, afirmó. En esa conversación también elogió la energía de los conciertos y aseguró que Deep Purple todavía mantenía un buen ritmo en directo.

Por ahora, sus seguidores esperan nuevas noticias sobre su estado de salud. Ni la agrupación ni sus familiares han comunicado un diagnóstico; tampoco se ha precisado cuándo podría recibir el alta hospitalaria.

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