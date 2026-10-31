La sanción que recibieron Max Verstappen y Liam Lawson tras el “torpe” incidente en la práctica del Gran Premio de México

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Max Verstappen y Liam Lawson perderán un puesto en la parrilla de salida del Gran Premio de México después del incidente que protagonizaron durante la segunda práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El cruce ocurrió en la primera parte de la FP2, luego de que los dos pilotos se perdieran la sesión inicial. En los autos de Red Bull y Racing Bulls habían tomado parte los debutantes Ayumu Iwasa y Nikola Tsolov, en el marco de las pruebas obligatorias para pilotos jóvenes.

Cuando Verstappen y Lawson volvieron a la pista, el episodio entre ambos alteró la preparación de sus equipos para el resto de la jornada. El neerlandés intentó superar al neozelandés en la curva 12, mientras que Lawson procuró recuperar la posición en el siguiente viraje. La disputa terminó con contacto entre los monoplazas, restos sobre el asfalto y una bandera roja.

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El incidente causó daños en el piso del auto de Verstappen y en el alerón delantero del Racing Bulls de Lawson. Pese a esa situación, los dos regresaron a la actividad tras la interrupción. El cuatro veces campeón mundial cerró la práctica en el quinto puesto, a 0,311 segundos del líder Charles Leclerc, mientras que Lawson fue noveno, a 0,628 segundos del piloto de Ferrari.

La decisión de los comisarios se basó en las imágenes de video, los datos de los autos y las explicaciones que ofrecieron los dos involucrados después de la sesión. El documento oficial indicó que Verstappen circulaba en una vuelta de preparación cuando se aproximó a la curva 12, mientras Lawson completaba una vuelta de enfriamiento antes de volver a intentar un giro rápido.

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Según la evaluación de las autoridades, los dos pilotos incurrieron en una conducta que no correspondía a una sesión de entrenamientos. La resolución remarcó que había existido una advertencia previa en la reunión de jefes de equipo, celebrada ese mismo día, sobre este tipo de acciones en pista.

Los comisarios señalaron que ambos reconocieron que las maniobras fueron innecesarias y torpes. A partir de ese criterio, decidieron aumentar el castigo habitual de una advertencia formal a una pérdida de una posición en la grilla de salida.

“Los pilotos de ambos autos se comportaron de una manera que los Comisarios consideraron inaceptable, especialmente teniendo en cuenta la advertencia que se había dado en la reunión de directores de equipo celebrada ese mismo día. Ambos pilotos admitieron que las maniobras fueron innecesarias y ‘torpes’“, sostuvieron en el comunicado.

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La Fórmula 1 informó que la medida siguió antecedentes de contactos entre pilotos durante entrenamientos libres en temporadas anteriores. Además de la penalización en la clasificación de partida, Verstappen y Lawson recibieron un punto cada uno en sus respectivas licencias.

La sanción implica que cualquiera que sea el resultado que obtengan en la clasificación, ambos deberán retroceder una posición antes de la carrera. La aplicación concreta dependerá de su ubicación definitiva en la parrilla y de eventuales castigos que reciban otros competidores durante el fin de semana.

Tras la práctica, y antes de conocerse la sanción, Verstappen fue crítico con la actitud de Lawson. El piloto de Red Bull rechazó que el contacto pudiera explicarse como un hecho fortuito y apuntó al riesgo que asumió su rival en una instancia sin puntos en juego.

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“No creo que se pueda llamar mala suerte. Tal vez no fue un comportamiento muy inteligente lo que intentó hacer ahí”, afirmó Max Verstappen.

El neerlandés añadió que el episodio no tendría un efecto determinante en su propio fin de semana, aunque dirigió una advertencia hacia Lawson por el contexto de su carrera dentro de la estructura de Red Bull. “Si yo fuera él, actuaría de una forma un poco más inteligente. Cuando estás peleando por tu asiento, no es un comportamiento muy inteligente”, sostuvo.

Lawson disputa su segunda temporada completa en la Fórmula 1 y su futuro para 2027 todavía no está definido. El neozelandés atraviesa una campaña que le permitió sumar 77 puntos y aspirar al noveno lugar en el campeonato, aunque no tiene asegurada su continuidad dentro de la organización.

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El piloto ya había tenido una breve etapa en Red Bull en 2025, pero luego volvió al equipo satélite. La posibilidad de que el equipo principal le abra otra vez una vacante parece limitada, mientras nuevas figuras de la academia buscan lugar en la categoría.

El contacto también condicionó el trabajo técnico de Red Bull durante la segunda práctica. Laurent Mekies, jefe de la escudería, explicó que el monoplaza de Verstappen sufrió daños considerables y que el equipo debió mantener el programa de pruebas pese a esas limitaciones.

“Max tuvo una sesión algo alterada, obviamente por el contacto con Liam. Hubo bastantes daños en el coche, por lo que es una pena, porque tuvimos que seguir así con el auto”, dijo Mekies a Sky Sports Alemania, según reprodujo Motorsport.com.

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El responsable de Red Bull señaló que el equipo debía analizar los datos y realizar ajustes para encontrar una mejor puesta a punto antes de la clasificación. La pérdida de tiempo y los daños en el piso resultaron relevantes en un circuito donde la configuración del auto y el comportamiento aerodinámico pueden definir diferencias ajustadas.

Alan Permane, jefe de Racing Bulls, también evitó responsabilizar solo a uno de los protagonistas. Para el dirigente, el incidente carecía de justificación por tratarse de una sesión de prácticas y afectó a los dos equipos. “Creo que una sola palabra, simplemente ‘innecesario’ en una sesión de entrenamiento; completamente innecesario, y se lo digo a ambos”, expresó, de acuerdo con la información del sitio oficial de la Fórmula 1. “No sé qué ha dicho Max, no he oído nada, pero estoy seguro de que él tiene su opinión y estoy seguro de que Liam tiene la suya. La mía es que simplemente no es necesario, y ambos pueden hacerlo mejor”, agregó.

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La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez continuará hoy con la última práctica libre y con la clasificación, instancia en la que Verstappen y Lawson deberán considerar la sanción de un puesto que ya pesa sobre sus resultados.

LAS SANCIONES A MAX VERSTAPPEN Y LIAM LAWSON: