Esteban Ocon habló por primera vez tras su escandalosa salida de Haas en pleno GP de México: “Una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión”

Esteban Ocon no correrá el GP de México por decisión de Haas (Créditos: Reuters/Eloisa Sanchez)

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La Fórmula 1 permanece sorprendida por el escándalo desatado por Haas después de apartar a Esteban Ocon de manera intempestiva desde este sábado con la última práctica, la clasificación y la carrera del Gran Premio de México por delante. El tenor de los rumores creció en las últimas horas y el piloto francés decidió dar su versión de los hechos a través de un comunicado divulgado en redes sociales.

“Tras la reciente decisión del equipo Haas F1 confirmando que no participaré en el Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, deseo abordar formalmente algunos informes y especulaciones mediáticas en torno a la situación”, inició la misiva de Ocon, quien llegó al team a partir de 2025 después de cinco temporadas bajo la estructura de Alpine.

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A continuación, el dueño de una victoria en la Máxima (Hungría 2021) descartó la versión brindada por el diario francés L’Équipe, que sugirió la posibilidad de un “altercado físico” con su jefe, Ayao Komatsu: “Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”.

La noticia de su alejamiento en este GP se confirmó en la mañana de este sábado mediante un comunicado de Haas, en el que también confirmó a su sustituto: “El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryo Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana”.

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Ryo Hirakawa tomó el lugar de Esteban Ocon en México

El japonés de 32 años debutará en la F1 y será el segundo rookie más viejo en comenzar un Gran Premio después de André Lotterer (33) con Caterham en Bélgica 2014, informó Motorsport. Fue campeón del Super GT en 2017 y se consagró por duplicado en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. Largará desde el 19° puesto en la carrera de este domingo desde las 17:00 (hora argentina).

La salida de Esteban Ocon ocurrió después de un cortocircuito menor con su ingeniera Laura Mueller que, a la luz de los hechos, cobró otra relevancia. El medio especializado The Race puso el foco en esa conversación, que tuvo lugar a través de la radio del equipo durante la segunda práctica del viernes. “Hemos cambiado la carga de combustible de alta a media porque Ollie (Bearman) no tiene muy buen aspecto”, le advirtió Mueller. A continuación, Ocon preguntó si iban a probar los neumáticos blandos, la mujer le comentó que debían utilizar los medios y el galo se lo reclamó: “No, no, yo quiero poner las blandas. O sea, no me hagas eso. Vamos”.

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El periodista de la cadena DAZN, Tomás Slafer, informó sobre una acalorada discusión del europeo con los jefes de la escudería en la noche del viernes y aseguró que ya se había marchado del país: “En esa reunión hay una discusión, hay una pelea, que va escalando, y que es el desencadenante que, entiendan estas palabras, Haas necesitaba para justificar echar a Esteban Ocon. Lo que hemos podido indagar es que esto ocurrió anoche (viernes). Me consta que Esteban Ocon no solo no está en el circuito, sino que no está en México. Ya tomó un vuelo y se fue”.

La ingeniera Laura Mueller dialoga con el piloto Esteban Ocon en el garaje del equipo Haas de Fórmula 1 (@haasf1team)

En su comunicado, el protagonista no negó haberse ido de la Ciudad de México, lugar donde está ubicado el Autódromo Hermanos Rodríguez, y evitó dar mayores precisiones sobre su futuro: “Se comunicarán más actualizaciones en el momento oportuno”. No renovará el contrato que vence en diciembre y Rafael Camara tomará su lugar desde la próxima temporada".

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El piloto brasileño de 21 años es uno de los candidatos a ocupar la butaca antes de tiempo con vistas al Gran Premio de Interlagos, ya que Hirakawa debe competir ese mismo fin de semana con Toyota (socio principal de Haas) en las 6 Horas de Monza por la última fecha del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.

Otro de los postulantes a ese lugar es Jack Doohan. La información del portal especializado Racing News 365 lo mantiene entre las posibilidades porque las autoridades del equipo se mostraron sorprendidas por su rendimiento en diferentes entrenamientos privados bajo el programa TPC, que obliga a usar monoplazas de años reciente. Tiempo atrás, Doohan reemplazó a Ocon en el cierre de 2024 en Alpine y comenzó como piloto titular en 2025, pero lo reemplazó Franco Colapinto por malos resultados y emigró a Haas como piloto de reserva.

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EL COMUNICADO COMPLETO DE ESTEBAN OCON

El mensaje publicado por Ocon en redes sociales

Tras la reciente decisión del equipo Haas F1 confirmando que no participaré en el Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, deseo abordar formalmente algunos informes y especulaciones mediáticas en torno a la situación.

Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza.

Condeno enérgicamente la violencia en todas sus formas y creo firmemente que los desacuerdos siempre deben manejarse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua.

Solicito amablemente que se evite la especulación mientras se está abordando el asunto.

Se comunicarán más actualizaciones en el momento oportuno.

LA GRILLA DE SALIDA PARA EL GRAN PREMIO DE MÉXICO

La gráfica que utilizó la F1 para la parrilla del GP de México (Foto: @F1)