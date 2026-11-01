Inicio del operativo Halloween dejó decomisos de armas, drogas y 788 multas de tránsito en Costa Rica

La primera noche del operativo especial en Costa Rica dejó decomisos de armas, drogas, dinero en efectivo y vehículos. (Cortesía: Ministerio de Defensa Pública)

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La primera noche del operativo Halloween dejó decomisos de armas, municiones, drogas, dinero en efectivo y decenas de motocicletas en distintos puntos de Costa Rica, según el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El dispositivo, que comenzó el viernes 30 de octubre, se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre con refuerzos policiales en zonas de alta circulación y lugares de encuentro.

Uno de los procedimientos ocurrió en el Parque Nacional, en San José, donde oficiales de la Fuerza Pública interceptaron a dos hombres que se encontraban a unos 25 metros de una multitud. Los policías les decomisaron una pistola, dos cargadores, 30 municiones calibre 9 milímetros y un arma menos letal.

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Por su parte, en el cantón de Grecia, la policía detuvo a un individuo que portaba marihuana, cocaína y crack, además de dinero en efectivo.

Mientras que, en Palmares, los agentes también incautaron marihuana, cocaína y crack. Durante esa intervención decomisaron un arma menos letal y ₡655.000 en efectivo.

Los agentes policiales incautaron drogas y dinero en efectivo durante intervenciones realizadas en Grecia y Palmares. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

El operativo contará con más de mil policías

El operativo especial cuenta con 1,500 policías y comenzó a las 17:00 (hora local) del viernes 30 de octubre. La planificación prevé mantener el despliegue hasta el domingo 1 de noviembre, con vigilancia reforzada en sitios donde se esperan concentraciones de personas.

Para este sábado, la Fuerza Pública anunció un aumento de los controles en cementerios, bares, templos, establecimientos comerciales y lugares donde se desarrollen actividades por Halloween. El operativo también abarca la celebración del Día de la Mascarada Costarricense, que reúne actividades culturales y encuentros en distintas comunidades.

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El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, explicó que la institución organizó el despliegue por la coincidencia de ambas celebraciones. “Fuerza Pública ha desplegado una operación importante con el objeto de mantener la seguridad y el orden en estas celebraciones”, indicó el funcionario por medio de un video.

La presencia de los agentes se concentra en espacios de alta circulación, zonas comerciales y puntos de reunión nocturna.

El director general Raúl Rivera confirmó la coordinación de los operativos para preservar el orden en sitios de alta afluencia. (Cortesía: Ministerio de Defensa Pública/Noticias Trivisión)

Operativos en carretera dejaron 788 multas y el decomiso de 77 motocicletas

Por otro lado, a las acciones de seguridad se sumaron operativos coordinados entre la Policía de Tránsito, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), policías municipales y la Fuerza Pública. El MOPT informó que las labores en carretera dejaron 788 boletas de tránsito confeccionadas.

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Durante los controles, las autoridades decomisaron 77 motocicletas y 53 juegos de placas de motocicleta. Además, retiraron dos vehículos de otro tipo y 20 juegos de placas correspondientes a otros automotores.

El MOPT señaló que los equipos retomarán las labores durante la noche de este sábado para reforzar la vigilancia en las vías. A su vez, la institución aclaró que las personas que aparecen en las fotografías difundidas en sus redes sociales no necesariamente cometieron una infracción.

La Policía de Tránsito confeccionó 788 boletas de sanción durante las labores conjuntas en carretera. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas y Transportes)

Para este día, la Fuerza Pública prevé incrementar su presencia en cementerios, bares, templos, comercios y sitios donde se realicen actividades de Halloween. El operativo continuará hasta el domingo, con patrullajes y controles en carretera, zonas urbanas y espacios públicos.

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