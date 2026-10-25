La defensa de la fotógrafa que quedó involucrada en el polémico código de vestimenta a periodistas que impuso un club paraguayo

Las declaraciones de la fotógrafa Adriana sobre el polémico código de vestimenta

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Sportivo Ameliano anuló la restricción de vestimenta para periodistas y fotógrafos acreditados al partido del próximo domingo ante Olimpia por la liga de fútbol de Paraguay, después del rechazo que provocó una disposición vinculada con la indumentaria de la reportera gráfica Adriana Caballero. Luego del escándalo que se generó, la fotógrafa volvió a referirse al tema.

“Estaba tranquilita y de la nada explotó todo. Yo no agarré de forma personal cuando agarré el comunicado. Fue de manera general. Yo no lo tomé a pecho, pero después, era más que obvio. Suelo irme de manera, no sé cómo describirlo, pero se conectó con mis outfits”, comentó en una entrevista con la radio La Tribu de Paraguay.

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A esto, la joven sumó: “El tema de la polémica es porque estoy en un video en el que tengo una remera y un jean. Al levantar mi brazo se me levanta la remera y queda descubierto mi ombligo. A todos se nos entrega un chaleco que tenemos que usar durante todo el partido. Hay reglas que tenemos que respetar adentro. Nunca hubo un reglamento así en cuanto a nuestra vestimenta”.

Caballero aseguró que “sintió muchísimo cariño por parte de la gente” y reveló que “trabajo de manera independiente y no pertenezco a ningún equipo”. La fotógrafa también comentó que habló con la jefa de prensa de Ameliano, quien impulsó la polémica medida. “Conversamos sobre eso. No sobre el video o mi vestimenta. No podría decir que hubo un antecedente entre las dos. Me llegó una información, no quiero afirmar cosas, pero se estuvo llamando en algunos lugares. Hubo un medio que me hizo viral, me llegó la información de eso”, aseveró.

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A la hora de hablar de los momentos que tuvo que atravesar, comentó: “No tenemos por qué privarnos de estas cosas. Esto podría afectarnos a todas las que estamos en el área. Es difícil”.

Sportivo Ameliano anuló la restricción de vestimenta para periodistas y fotógrafos acreditados (@adrianacaballero97)

La medida exigía un estilo “sport elegante” para conservar un ambiente “profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club”. También prohibía a los hombres cubrir el encuentro con shorts y fijaba condiciones específicas para las mujeres. El Departamento de Prensa había difundido la indicación mediante una imagen dirigida a los profesionales acreditados para el estadio Ameliano. El club justificó inicialmente el código por la presencia de niños de su escuela de fútbol y sus familias en las tribunas.

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Las restricciones para las mujeres incluían la prohibición de blusas escotadas, prendas que dejaran el ombligo al descubierto y calzas que no fueran negras o azul oscuro. El pedido surgió luego de la viralización de una imagen de Adriana Caballero mientras trabajaba en un partido con un conjunto deportivo ajustado.

La fotografía circuló en redes sociales acompañada de comentarios sobre su vestimenta y derivó en un reclamo a uno de los medios que la había publicado. Caballero confirmó que una persona identificada como Emiliano contactó a ese medio para cuestionar la difusión de la imagen.

“Sí, cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera les puede perjudicar a mis colegas”, explicó la fotógrafa sobre la repercusión de la disposición.

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La profesional indicó que la queja se concentró en la publicación de su imagen: “Que no era lo correcto hacerme una publicación así, ¿verdad? Y hasta ahí yo manejo esa información de ese medio”. También aclaró que no tomó medidas adicionales tras conocer el reclamo.

El polémico código de vestimenta del Club Sportivo Ameliano

Por su parte, el presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, aseguró que la decisión no había sido aprobada por la institución. “Lamento profundamente que haya ocurrido eso. No salió del club, no fue institucional, sino que fue algo que salió de la persona encargada de prensa sin autorización alguna del club”, declaró en el programa Fútbol a lo Grande, emitido por AM1080.

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El diario Crónica, de Paraguay, atribuyó la disposición a la jefa de prensa de Ameliano, Milena Olmedo. Consultado sobre qué había pretendido la responsable del área, Melgarejo respondió: “No sé, Arturo. Estoy reunido ahora con ella y el gerente del club hablando de esta situación”.

El dirigente anticipó que la institución emitiría una aclaración formal: “Vamos a sacar un comunicado de forma institucional donde vamos a aclarar que no es lo que refleja el club como institución. Fue algo que se realizó a motu proprio, pero no sé, no sé tampoco el motivo por el cual lo hizo, ¿verdad? Todavía no terminé acá la reunión para que me explique eso”.

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El rechazo que provocó una disposición vinculada con la indumentaria de la reportera gráfica Adriana Caballero (@adrianacaballero97)

Ante la consulta sobre si las normas alcanzaban tanto a mujeres como a hombres, el presidente fue tajante: “No, una boludez. Todos pueden ir como quieren. Al final es el trabajo y ya está, ¿verdad?”. El club luego difundió una comunicación interna entre periodistas en la que sostuvo: “El Club Sportivo Ameliano aclara que el ‘Código de Vestimenta’ publicado esta mañana, junto con los mensajes que lo acompañaron, no fue autorizado por la institución y no refleja lo que el club piensa ni lo que quiere para quienes cubren sus partidos”.

La entidad añadió que considera a la prensa “parte de la familia” y valoró el trabajo de fotógrafos, periodistas, camarógrafos y comunicadores. “Creemos que ese trabajo se realiza mejor cuando cada uno se siente libre, cómodo y respetado”, expresó.

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El comunicado estableció que no habrá exigencias sobre la apariencia de quienes cubran los partidos. “En nuestra casa no hay lugar para exigencias que condicionen la forma de vestir de nadie ni que hagan sentir a alguien juzgado por su apariencia”, señaló antes de precisar que solo se solicita portar la acreditación de medios y mantener un trato cordial y respetuoso.

Sportivo Ameliano anuló la restricción de vestimenta para periodistas y fotógrafos acreditados (@adrianacaballero97)