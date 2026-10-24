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Julián Álvarez le pidió perdón a los fanáticos del Atlético de Madrid por sus declaraciones durante el Mundial: “Fue una equivocación”

El delantero argentino reconoció que haber manifestado su deseo de marcharse del club fue un error de su parte y agradeció el apoyo del equipo y los hinchas

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Julián Álvarez habló por primera vez acerca de sus declaraciones durante el Mundial 2026 en donde manifestó sus ganas de ser transferido del Atlético de Madrid, lo que generó fuertes críticas de parte de los aficionados del club español.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. La verdad que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento. Sobre todo porque entiendo el enojo de la gente. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años”, dijo el delantero de 26 años tras el partido ante Deportivo La Coruña, en el que marcó el gol del triunfo.

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En las declaraciones a la transmisión oficial de La Liga, Álvarez hizo hincapié en el apoyo recibido: “Estas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho. Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo, al que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Así que hay que trabajar, que tenemos cosas muy importantes por hacer”.

Julián Álvarez fue la figura del Atléico de Madrid ante Deportivo La Coruña, al que le marcó el gol del triunfo (REUTERS/Susana Vera)
Julián Álvarez fue la figura del Atléico de Madrid ante Deportivo La Coruña, al que le marcó el gol del triunfo (REUTERS/Susana Vera)

“Cuando te sientes bien en la vida, se nota en el campo. Aunque seamos profesionales, todo tiene una influencia. Me siento bien y listo para competir por todo. Ojalá, con trabajo duro y humildad, pueda revertir esta situación”, cerró el oriundo de Calchín, quien esta noche recibió aplausos de parte de los espectadores en el Metropolitano.

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La controversia se originó en la zona mixta del estadio de Dallas, tras el partido entre Argentina y Austria por la Copa del Mundo, donde Álvarez aseguró haber hablado “con la verdad” con los responsables del Atlético y con las personas con las que debía hacerlo acerca de su futuro en el club. Consultado sobre si un traspaso sería conveniente para él, respondió: “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

Aunque el futbolista no mencionó de forma directa al Barcelona, sus declaraciones llegaron de inmediato a las oficinas del Atlético. El club interpretó que existía una maniobra previa para presionar al atacante y forzar una transferencia. La postura del Colchonero fue expuesta por fuentes de la entidad ante el diario AS: “Todo el mundo sabe que es un club tramposo”. La acusación sostiene que el Barcelona contactó a un jugador que pertenece a otra institución y que esa forma de operar ya se había repetido en otros mercados.

El Atlético aseguró que no iba a negociar la venta de Álvarez con el Barcelona y fijó una única vía para cualquier salida: el pago de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros. “Las opciones de una venta al Barcelona son cero”, afirmaron desde el club. Eso generó el fastidio del jugador, que se ausentó a los entrenamientos del club madrileño y generó el repudio de los simpatizantes. La situación cambió radicalmente y Julián se disculpó.

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