Bukele negó que los restos encontrados en Haití sean de los cuatro aerotécnicos salvadoreños

El presidente Nayib Bukele descartó que los restos humanos entregados en Puerto Príncipe pertenezcan a los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos. (Infobae Centroamérica/Nayib Bukele)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este sábado que los restos humanos entregados en el aeropuerto de Puerto Príncipe no pertenecen a los cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas en Haití. El mandatario respondió así a la información publicada por The New York Times, que señaló que habían sido hallados cuerpos que podrían corresponder a los integrantes del contingente.

“No son nuestros hombres”, escribió Bukele en un mensaje difundido en la red social X. Según el Jefe de Estado salvadoreño, una organización no gubernamental entregó restos humanos a una delegación de su país en el aeropuerto, con la versión de que pertenecían a los cuatro aerotécnicos.

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Bukele sostuvo que la revisión preliminar de los restos descartó esa hipótesis. Afirmó que entre ellos había un niño, un hombre cuya estatura sería “considerablemente mayor” que la de los técnicos salvadoreños y una persona que llevaba parte de un uniforme perteneciente a un Ejército extranjero.

“No son nuestros hombres”, escribió el jefe de Estado salvadoreño en un mensaje difundido en la red social X. (Retomado: Nayib Bukele)

Bukele agregó que en el lugar también se encontraron carnets de identificación y prendas militares de otros países. No precisó qué organización entregó los restos, cuántos cuerpos fueron analizados ni qué autoridades realizaron la evaluación inicial.

La declaración responde al reporte divulgado durante la tarde por The New York Times. El diario estadounidense informó que cuerpos presuntamente vinculados con los cuatro salvadoreños fueron localizados en las afueras de Puerto Príncipe, según personas cercanas a la misión de seguridad internacional desplegada en el país caribeño.

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La información indicó que los restos habían sufrido quemaduras graves y que sería necesario realizar autopsias para establecer su identidad. El reporte también señaló que los cuerpos fueron trasladados al aeropuerto internacional, donde los recibió un equipo militar de El Salvador que había llegado a Haití el viernes.

En su respuesta, Bukele adjuntó imágenes de credenciales halladas junto a los cuerpos. (Retomado de: Nayib Bukele)

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