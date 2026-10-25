El percance que sufrió Dillom bajo la lluvia mientras viajaba para presentarse en un show: “Necesitamos ayuda, vengan”

El percance que tuvo Dillom mientras viajaba para cantar en un festival

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Tras lanzar su nuevo álbum, titulado La Nueva Violencia, Dillom comenzó una gira por el país para presentar su reciente trabajo musical en diferentes escenarios. En ese marco, este sábado, el joven mostró el percance que sufrió en la ruta mientras viajaba para cantar en un show.

“Se nos quedó el micro, necesitamos ayuda para empujar, vengan”, escribió el cantante junto a un video que reflejaba la escena que vivía tanto él como su equipo. En el clip se observaba a siete personas empujando un micro de dos pisos, bajo la lluvia, con la idea de lograr sacarlo de una especie de plazoleta.

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A pesar del esfuerzo del equipo del músico, el vehículo, que tenía la inscripción “Tour 2026” en su vidrio, parecía no poder regresar al asfalto. “Necesitamos ayuda”, se escucha decir al cantante, quien filmaba la situación unos metros atrás.

Más allá del mal clima, y del percance sufrido, horas después, Dillom y su equipo lograron llegar al show. Así lo reflejó su público al compartir imágenes de su presentación, celebrando su nuevo disco.

Dillom comenzó una gira por el país para presentar su álbum La Nueva Violencia

Semanas atrás, Dillom definió con humor el vínculo con quienes siguen su carrera y reveló que, aunque valora la fidelidad de su público, le irritan los reclamos que recibe incluso después de anunciar shows gratuitos.

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El músico habló sobre esa relación durante una entrevista con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina. Allí contó que sus seguidores lo acompañan en cada fecha, viajan para verlo y crean piezas inspiradas en su obra, pero también cuestionan detalles de su agenda.

“Siempre me bancan a morir”, dijo Dillom al describir a la comunidad que lo sigue. Sin embargo, señaló que las quejas aparecen aun cuando organiza presentaciones sin costo.

“Hago un show gratis y me dicen que no fui a Córdoba. Anuncio Rosario y me reclaman que es lunes porque trabajan. ¿Qué quieren, que vaya a tocar a su casa también?”, lanzó entre risas.

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El cantante llegó al festival y concretó su presentación tras el problema mecánico en la ruta

Rosemblat había destacado que el artista cuenta con un público fiel y pendiente de cada una de sus actividades. Dillom coincidió con esa lectura, aunque eligió resumir el costado más demandante de sus seguidores con otra broma: “Son unos insolentes de mie... Se quejan de todo, son unos rompehuevos totales”.

Más allá de las críticas, el intérprete remarcó el afecto que recibe en sus recitales. “Tengo mucha gente que me va a ver a todos lados, que viaja para todos lados y me expresa mucho cariño”, afirmó.

También se refirió a los fans que elaboran y comercializan productos vinculados con su figura. “Diseñaron mucho merch que están vendiendo a lo loco. Me están durmiendo guita ahí”, bromeó el creador de La nueva violencia.

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Para el artista, esas iniciativas muestran una de las dimensiones que más aprecia de su relación con el público. “Me gusta ver cómo uno puede llegar a inspirar a la gente a que haga creaciones, obras o arte”, sostuvo.

El conductor retomó el chiste sobre la economía de Dillom y le señaló que no cobra las entradas de esos shows ni participa de la venta de esos productos. El músico insistió en que lo central para él es que sus canciones impulsen nuevas expresiones: “Que se le abra esa parte del cerebro tan linda y de ahí florezcan cosas nuevas”.

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Esa mirada sobre su comunidad también influyó en la forma que eligió para presentar su álbum. En lugar de un evento privado destinado a figuras de la industria, Dillom organizó tres shows gratuitos en un mismo día y en distintos lugares de la ciudad.

El músico explicó que el disco cuestiona ciertas lógicas de exposición y “cholulaje”, por lo que una presentación convencional habría resultado contradictoria con ese planteo. “No quería gastar tanta guita para invitar a los mismos de siempre, que ni siquiera escuchen el disco y después te den una palmadita en la espalda”, sostuvo.