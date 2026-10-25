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Sífilis en Panamá: una de cada nueve pruebas rápidas arroja resultado reactivo

La organización internacional AHF realizó 9.677 exámenes entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. El Ministerio de Salud también reporta un incremento de las infecciones transmitidas durante el embarazo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum, que puede permanecer sin síntomas evidentes y provocar complicaciones cuando no recibe tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, una de cada nueve pruebas rápidas de sífilis realizadas en Panamá por AIDS Healthcare Foundation (AHF) dio resultado reactivo.

La organización efectuó 9.677 pruebas, de las cuales 1.065 detectaron señales compatibles con la infección, equivalente al 11% de los exámenes practicados durante ese período.

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AHF Panamá es la representación local de AIDS Healthcare Foundation, una organización internacional sin fines de lucro especializada en la prevención, detección y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La organización aclaró que un resultado reactivo no confirma necesariamente una infección activa, pues requiere una evaluación clínica y, cuando corresponda, pruebas complementarias. Asimismo, los resultados obtenidos entre las personas atendidas por AHF no representan la prevalencia de sífilis en toda la población panameña.

sífilis
Los especialistas recomiendan realizarse pruebas ante una posible exposición, debido a que las primeras manifestaciones de la enfermedad pueden desaparecer sin que la infección haya sido eliminada. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Los datos adquieren relevancia ante el aumento de la sífilis congénita registrado por el Ministerio de Salud (Minsa). Durante 2024 se notificaron 459 casos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 536, un incremento del 16,8%, equivalente a 77 casos adicionales.

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En contraste, los casos de sífilis registrados entre mujeres embarazadas disminuyeron ligeramente, al pasar de 1.070 en 2024 a 1.046 en 2025. Esta reducción del 2,2% no permite explicar por sí sola el aumento de infecciones congénitas, que requiere analizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento prenatal.

La sífilis congénita ocurre cuando la infección se transmite de la persona gestante al feto durante el embarazo. Puede provocar parto prematuro, muerte fetal y complicaciones graves en recién nacidos, aunque el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno permiten reducir considerablemente estos riesgos.

La enfermedad es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite principalmente mediante contacto sexual con lesiones infecciosas. En su etapa inicial puede aparecer una llaga indolora en los genitales, el ano o la boca, mientras en fases posteriores pueden presentarse erupciones cutáneas.

Mujer embarazada y profesional de la salud sentadas en un consultorio; hay un escritorio con documentos, bolígrafos, gel antibacterial, camilla y un póster de cuidados prenatales
La transmisión de la sífilis durante el embarazo puede provocar parto prematuro, muerte fetal y complicaciones graves en los recién nacidos si no se recibe tratamiento oportuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales dificultades para controlar la infección es que puede avanzar sin provocar síntomas evidentes. Incluso cuando las primeras lesiones desaparecen, la bacteria puede permanecer en el organismo y causar complicaciones que afectan distintos órganos si no se recibe tratamiento adecuado.

Fernando Fanilla, coordinador del Espacio Integral de Salud Sexual de AHF Panamá, explicó que el desafío no consiste únicamente en disponer de pruebas diagnósticas, sino en conseguir que las personas acudan oportunamente. La detección tardía retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de transmisión, especialmente cuando existen infecciones no identificadas.

Durante el período analizado, AHF atendió a 12.353 personas en sus servicios, de las cuales 9.913 tenían entre 20 y 39 años. Este grupo representó aproximadamente el 80% de los usuarios, una proporción que describe la población atendida por la organización, no la distribución nacional de la enfermedad.

Los antecedentes epidemiológicos de Panamá muestran 4.834 casos de sífilis en todas sus formas durante 2024, según información sanitaria publicada oficialmente. De ese total, el 64,7% correspondió a hombres y el 69% se concentró entre personas de 20 y 49 años, lo que evidencia la importancia de la vigilancia en adultos jóvenes.

Dos tubos de ensayo con etiquetas médicas sobre una gradilla acrílica y un laboratorista con guantes azules al fondo manipulando una micropipeta.
Panamá registró 4.834 casos de sífilis en todas sus formas durante 2024, con una mayor concentración de notificaciones entre personas de 20 a 49 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sífilis congénita también registraba antecedentes preocupantes antes de los datos más recientes. En 2023 se notificaron 242 casos y seis defunciones neonatales, mientras Bocas del Toro y Panamá Este presentaron tasas elevadas por cada 1.000 nacidos vivos.

El problema trasciende las fronteras nacionales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó 4,2 millones de nuevas infecciones de sífilis en las Américas durante 2024, unas 500.000 más que en 2022. La mayor parte de los casos se concentró en América Latina y el Caribe, según el organismo regional.

Ante este escenario, la OPS ha promovido medidas para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, particularmente durante el embarazo. La Organización Mundial de la Salud recuerda que la sífilis es una infección curable mediante antibióticos, aunque haber recibido tratamiento no impide contraerla nuevamente.

AHF Panamá recomienda realizarse pruebas ante una posible exposición y completar la evaluación médica cuando se obtenga un resultado reactivo. También destaca la importancia de examinar a las parejas sexuales y garantizar controles prenatales oportunos, para reducir nuevas transmisiones y prevenir complicaciones en los recién nacidos.

Sin tratamiento, la sífilis puede avanzar y provocar lesiones en el sistema nervioso, el cerebro, los ojos y el corazón, incluso años después de la infección inicial. La enfermedad es curable y la penicilina constituye el tratamiento de elección, aunque la dosis y duración dependen de la etapa clínica.

Durante el embarazo, el tratamiento oportuno resulta fundamental para prevenir la transmisión al bebé.

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