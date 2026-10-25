Inundaciones: Chaco sumó casi 1.800 evacuados, Misiones registró 141 y se espera otra crecida del Paraná

La crecida del río Paraná obliga a evacuar a miles de personas en Chaco

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A causa de la fuerte crecida del río Paraná como consecuencia del fenómeno El Niño este sábado ya eran 1.790 personas las que habían tenido que abandonar sus hogares, en Chaco. En tanto, un temporal y el aumento de los cursos de agua dejaron 141 evacuados en Misiones, en un escenario con niveles elevados en distintos puntos de la cuenca del Plata.

La coordinadora del Comité Provincial de Emergencia de Chaco, Carolina Meiriño, dijo a Data Chaco que el registro provincial incluye alrededor de 1.290 evacuados y unas 500 personas que dejaron sus casas por sus propios medios. La funcionaria advirtió que se trata de cifras sujetas a los relevamientos diarios y afirmó que la respuesta oficial “es integral y se adapta a las necesidades que surgen diariamente”.

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Solo unas horas antes la misma funcionaria había reportado 913 evacuados y 281 autoevacuados, por lo que en pocas horas el número se incrementó en más de un millar de damnificados.

El número de evacuados y autoevacuados aumenta en pocas horas en la provincia

Las áreas de Salud, Desarrollo, Producción y Seguridad de la provincia desplegaron asistencia sanitaria, además del reparto de alimentos, abrigo, kits de limpieza, ropa, frazadas, colchones, chapas y plásticos en Barranqueras, Puerto Vilelas, Puerto Antequera y otros sectores ribereños. El operativo también incluye atención veterinaria y espacios de contención para animales de las familias afectadas.

El Paraná supera niveles de evacuación en Corrientes y Barranqueras

El informe hidrométrico emitido este sábado 24 de octubre por el Instituto Nacional del Agua (INA) situó al río Paraná en categoría de aguas altas en las estaciones de Corrientes y Barranqueras. En esta última localidad chaqueña, el río alcanzó 7,23 metros, por encima de la cota de evacuación de 6,50 metros y de la marca de alerta de seis metros.

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En Corrientes el río había superado el nivel de evacuación (Facebook: Agencia El Vigía)

En Corrientes, el INA registró 7,37 metros, una altura superior al nivel de evacuación fijado en siete metros. El mismo informe indicó que el río Iguazú alcanzó 28,20 metros en la estación de Iguazú, Misiones, también por encima de su cota de evacuación, establecida en 28 metros.

La crecida se reflejó además en los caudales del sistema superior de la cuenca, según el organismo. En la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú, el INA midió 31.753 metros cúbicos por segundo, sobre el umbral de evacuación de 30.000, mientras que el caudal efluente de Yacyretá llegó a 35.900 metros cúbicos por segundo.

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Misiones suma evacuados, daños y cortes de puentes

En Misiones, un relevamiento de la Jefatura de Policía de Misiones difundido por Misiones Online contabilizó 141 evacuados, 117 viviendas afectadas, cinco puentes cortados y un camino vecinal intransitable por un desmoronamiento. El parte, elaborado con información de los 15 comandos regionales de la provincia, señaló que los evacuados —adultos mayores, adultos y menores— fueron alojados en viviendas de familiares y en un salón comunitario.

Las tormentas de las últimas horas dañaron techos y muros de viviendas, además de afectar el techo de una escuela, un comercio y dos vehículos. El Paraná continuaba en ascenso en distintos puertos misioneros y obligaba a mantener cerrados diez pasos fronterizos fluviales, entre ellos los de Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi.

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El número de evacuados y autoevacuados aumentó en pocas horas en Chaco (Facebook: Nuevo Chaco)

El río Iguazú llegó a 28,50 metros en Puerto Iguazú, donde seguían suspendidos los servicios de lanchas y balsas, informó el mismo medio. El río Uruguay también mostraba una tendencia creciente, aunque los pasos fronterizos sobre ese curso permanecían habilitados y las rutas nacionales 12 y 14 continuaban abiertas.

La Dirección Provincial de Vialidad dispuso desde las 17:00 de este sábado el cierre del paso provisorio sobre el arroyo Tabay, en la Ruta Provincial 7, a la altura de Jardín América, por el aumento del caudal tras las lluvias. El organismo recomendó utilizar rutas alternativas y mantener fuera de circulación el desvío hasta que el comportamiento del arroyo permita reabrirlo.

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Asimismo, se mantienen clausurados los puentes sobre los arroyos Garupá, Yabebiry, Yabotí y Pindaity, además del cruce de Tabay. Vialidad habilitó el puente alternativo de la Ruta Provincial 2 en Alba Posse para vehículos de hasta 20 toneladas y restableció el tránsito por La Pasarela, sobre el arroyo Cuña Pirú, en Ruiz de Montoya.

La Policía de Misiones recomendó respetar las señalizaciones y no atravesar caminos ni puentes anegados. En Campo Ramón, un desmoronamiento interrumpió un camino terrado en Colonia Sierra Oro, mientras que las lluvias también provocaron cortes de electricidad en sectores de Bernardo de Irigoyen y Dos Hermanas.

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Santa Fe prevé una suba del Paraná durante las próximas semanas

El Paraná llegó a cuatro metros en el puerto de Santa Fe este sábado, según informó Diario Uno de Santa Fe. El ascenso se debe a la onda de crecida procedente de la cuenca superior e intermedia de ese curso de agua. El INA proyectaba una altura de 4,56 metros para el martes venidero, 27 de octubre, y de 4,92 metros para el 3 de noviembre.

El fenómeno de El Niño eleva los caudales en distintos puntos de la cuenca del Plata

Ambas previsiones permanecían por debajo de las cotas de alerta y evacuación de la capital santafesina, ubicadas en 5,30 y 5,70 metros, respectivamente. La Prefectura Naval Argentina y Protección Civil provincial mantenían un monitoreo preventivo sobre terraplenes, estaciones de bombeo y asentamientos situados fuera del anillo de defensas.

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El periódico indicó que el pronóstico del INA había sido revisado a la baja frente a una estimación previa de 5,16 metros para el 27 de octubre. El informe del organismo, por su parte, registró variaciones diarias descendentes en Barranqueras, Corrientes e Iguazú, aunque las tres estaciones continuaban dentro de la categoría de aguas altas.

La evolución de la crecida en el Litoral quedará condicionada por las precipitaciones que se registren en los próximos días sobre la cuenca.