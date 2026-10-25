Crimen y Justicia

Femicidio en Córdoba: analizan un video que registró el ingreso de un hombre al edificio donde hallaron asesinada a la joven

Daniela Villalba fue asesinada en su departamento de barrio Cofico. La Justicia busca reconstruir sus últimas horas. Hasta el momento no hay detenidos

Femicidio Daniela Villalba Córdoba
Sigue la búsqueda de sospechosos por el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba
Guardar

La Justicia de Córdoba analiza un video de seguridad que registró el ingreso y la salida de un hombre del edificio donde encontraron asesinada a Daniela Villalba, la joven de 29 años cuyo caso se investiga como un posible femicidio en la capital provincial.

Las imágenes forman parte de las medidas dispuestas para reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a la persona que estuvo con ella antes de su muerte. Por el momento, no hay detenidos y la identidad del hombre registrado por las cámaras no fue confirmada de manera oficial.

PUBLICIDAD

Según trascendió, la filmación no tendría la nitidez suficiente para reconocerlo con precisión. Los investigadores, de todos modos, analizan el material y habrían logrado individualizar algunas características físicas: sería alto, llevaba gorra y tendría el pelo “un poco largo”, según informó El Doce TV.

Femicidio Daniela Villalba Córdoba
El edificio donde ocurrió el crimen

El cuerpo de Villalba fue hallado el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico, ubicado en bulevar Las Heras al 200. La joven estaba sobre la cama, cubierta con una sábana y con heridas en el cuello y los brazos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, a cargo del fiscal Pablo Camacho. Una de las hipótesis bajo análisis indica que Daniela pudo haber sido asesinada durante la noche del lunes, tras un encuentro con una persona que no formaba parte de su círculo cercano.

PUBLICIDAD

Los investigadores también buscan el celular de la joven, que no fue encontrado en el departamento. Ese dispositivo podría aportar información sobre sus últimos contactos y permitir establecer con quién se comunicó antes del crimen.

El estado del inmueble es otro de los elementos que llamó la atención de quienes trabajan en el expediente. No había señales de desorden ni faltantes, salvo el teléfono, por lo que la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo perdió fuerza.

Una mujer y un hombre con sombreros a cuadros en blanco y negro posan en una calle durante la noche
Daniela tenía 29 años y un hijo

La investigación comenzó después de que una amiga advirtiera que no podía contactarse con Villalba. La joven había dejado de responder sus mensajes y, según relataron vecinas, habría enviado un pedido de ayuda antes de que se perdiera todo contacto con ella.

En paralelo, los efectivos encontraron una valija con manchas de sangre en un contenedor situado en la zona de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre, un dato que permitió vincularlo con la denuncia por la desaparición de Daniela y llegar al edificio donde vivía desde hacía unas tres semanas.

Villalba era madre de un hijo. Tras conocerse su muerte, sus amigas publicaron mensajes de despedida en redes sociales y reclamaron justicia. “Quisiera creer que todo esto es un mal sueño, Dani. Tenías toda una vida por delante, tantos sueños por cumplir junto a tu hijito”, lamentó una de ellas en su cuenta de la red social Facebook.

Femicidio Daniela Villalba Córdoba
Tras conocerse el hecho, allegados reclamaron justicia en redes sociales

“Y un día le tocó a una amiga, ¿por qué hijos de mil puta? ¿por qué? Sociedad de mierda! Que injusto!. No saben lo que era ella, una de las personas más dulces, de buen corazón que conocí. Cómo pueden haberle hecho esto. Te juro por Dios que se va a hacer justicia”, escribió otra.

Temas Relacionados

CórdobaBarrio CoficoFemicidiosDaniela VillalbaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Noche violenta en Fuerte Apache: dos muertos y tres heridos durante un enfrentamiento armado entre bandas

El tiroteo se produjo entre los nudos 3 y 6 del barrio de Ciudadela. La Justicia busca identificar a los autores y determinar si el ataque estuvo ligado a una disputa por la venta de drogas

Noche violenta en Fuerte Apache: dos muertos y tres heridos durante un enfrentamiento armado entre bandas

Tragedia en el río Bermejo: hallaron el cuerpo de un pescador que había desaparecido

El hombre, de 32 años, estaba desaparecido desde el 22 de octubre, cuando entró pescar con un grupo del lado chaqueño del curso de agua

Tragedia en el río Bermejo: hallaron el cuerpo de un pescador que había desaparecido

Boquetes, pasillos con rejas y vigías armados en los techos: allanaron un edificio de Mar del Plata tomado por una banda delictiva

La Policía Bonaerense detuvo a 13 personas y secuestró armas, droga y municiones en un complejo habitacional del noreste de la ciudad. El lugar, que presenta graves problemas estructurales y eléctricos, era usado como búnker por la organización criminal

Boquetes, pasillos con rejas y vigías armados en los techos: allanaron un edificio de Mar del Plata tomado por una banda delictiva

Conducía con 3,58 g/l de alcohol en sangre y su pareja quiso pagar $260.000 de coima

Por la maniobra, el conductor y la mujer fueron detenidos. Ocurrió en la provincia de Córdoba

Conducía con 3,58 g/l de alcohol en sangre y su pareja quiso pagar $260.000 de coima

Detuvieron a un acusado de una entradera en Laferrere: secuestraron armas, municiones y el auto usado en el robo

El sospechoso, de 25 años, fue arrestado en Isidro Casanova. La investigación comenzó tras el asalto a una mujer y su madre, que fueron sorprendidas por varios delincuentes armados mientras dormían

Detuvieron a un acusado de una entradera en Laferrere: secuestraron armas, municiones y el auto usado en el robo

DEPORTES

La impactante racha que cortó Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS

La impactante racha que cortó Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Con Di María, Rosario Central recibe a Huracán con el objetivo de tomar el liderazgo en la Tabla Anual

La defensa de la fotógrafa que quedó involucrada en el polémico código de vestimenta a periodistas que impuso un club paraguayo

A pesar del ingreso de Lionel Messi, Inter Miami perdió 2-0 contra New York RB por la MLS

TELESHOW

El percance que sufrió Dillom bajo la lluvia mientras viajaba para presentarse en un show: “Necesitamos ayuda, vengan”

El percance que sufrió Dillom bajo la lluvia mientras viajaba para presentarse en un show: “Necesitamos ayuda, vengan”

Mica Viciconte contó la decisión que tomó para evitar conflictos con Nicole Neumann: “Me liberé de una mochila”

Las fotos de las soñadas vacaciones de Ximena Capristo y Gustavo Conti en las playas de Jamaica

La reacción de los hijos de Wanda Nara y Maxi López al ser consultados por el Wandagate: “¿Es una pregunta en serio?”

Aitana se despidió de la Argentina con un almuerzo familiar en el barrio de Palermo: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Bukele negó que los restos encontrados en Haití sean de los cuatro aerotécnicos salvadoreños

Bukele negó que los restos encontrados en Haití sean de los cuatro aerotécnicos salvadoreños

Sífilis en Panamá: una de cada nueve pruebas rápidas arroja resultado reactivo

Naciones Unidas en El Salvador condenó el ataque contra cuatro soldados en Haití y pidió su retorno seguro

Cuatro cuerpos calcinados encontrados en Haití podrían ser de militares salvadoreños

“Costumbre a la que no me voy a acostumbrar”, la denuncia de una cubana sin agua y con hepatitis