Femicidio en Córdoba: analizan un video que registró el ingreso de un hombre al edificio donde hallaron asesinada a la joven

Sigue la búsqueda de sospechosos por el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba

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La Justicia de Córdoba analiza un video de seguridad que registró el ingreso y la salida de un hombre del edificio donde encontraron asesinada a Daniela Villalba, la joven de 29 años cuyo caso se investiga como un posible femicidio en la capital provincial.

Las imágenes forman parte de las medidas dispuestas para reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a la persona que estuvo con ella antes de su muerte. Por el momento, no hay detenidos y la identidad del hombre registrado por las cámaras no fue confirmada de manera oficial.

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Según trascendió, la filmación no tendría la nitidez suficiente para reconocerlo con precisión. Los investigadores, de todos modos, analizan el material y habrían logrado individualizar algunas características físicas: sería alto, llevaba gorra y tendría el pelo “un poco largo”, según informó El Doce TV.

El edificio donde ocurrió el crimen

El cuerpo de Villalba fue hallado el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico, ubicado en bulevar Las Heras al 200. La joven estaba sobre la cama, cubierta con una sábana y con heridas en el cuello y los brazos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, a cargo del fiscal Pablo Camacho. Una de las hipótesis bajo análisis indica que Daniela pudo haber sido asesinada durante la noche del lunes, tras un encuentro con una persona que no formaba parte de su círculo cercano.

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Los investigadores también buscan el celular de la joven, que no fue encontrado en el departamento. Ese dispositivo podría aportar información sobre sus últimos contactos y permitir establecer con quién se comunicó antes del crimen.

El estado del inmueble es otro de los elementos que llamó la atención de quienes trabajan en el expediente. No había señales de desorden ni faltantes, salvo el teléfono, por lo que la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo perdió fuerza.

Daniela tenía 29 años y un hijo

La investigación comenzó después de que una amiga advirtiera que no podía contactarse con Villalba. La joven había dejado de responder sus mensajes y, según relataron vecinas, habría enviado un pedido de ayuda antes de que se perdiera todo contacto con ella.

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En paralelo, los efectivos encontraron una valija con manchas de sangre en un contenedor situado en la zona de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre, un dato que permitió vincularlo con la denuncia por la desaparición de Daniela y llegar al edificio donde vivía desde hacía unas tres semanas.

Villalba era madre de un hijo. Tras conocerse su muerte, sus amigas publicaron mensajes de despedida en redes sociales y reclamaron justicia. “Quisiera creer que todo esto es un mal sueño, Dani. Tenías toda una vida por delante, tantos sueños por cumplir junto a tu hijito”, lamentó una de ellas en su cuenta de la red social Facebook.

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Tras conocerse el hecho, allegados reclamaron justicia en redes sociales

“Y un día le tocó a una amiga, ¿por qué hijos de mil puta? ¿por qué? Sociedad de mierda! Que injusto!. No saben lo que era ella, una de las personas más dulces, de buen corazón que conocí. Cómo pueden haberle hecho esto. Te juro por Dios que se va a hacer justicia”, escribió otra.