El Salvador

Naciones Unidas en El Salvador condenó el ataque contra cuatro técnicos en Haití y pidió su retorno seguro

El organismo pidió la liberación inmediata y segura de los integrantes del contingente, desaparecidos después de una emboscada contra su vehículo blindado el 18 de octubre

El ataque contra los salvadoreños ocurrió el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe tras una visita a un mercado local. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador/Naciones Unidas El Salvador)
El ataque contra los salvadoreños ocurrió el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe tras una visita a un mercado local. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador/Naciones Unidas El Salvador)
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El Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador condenó este sábado el ataque contra cuatro técnicos de aviación salvadoreños que permanecen desaparecidos en Haití tras una emboscada contra el vehículo en el que se trasladaban como parte de la Fuerza Internacional de Represión de Bandas.

En un comunicado, la organización expresó su solidaridad con las familias de los cuatro salvadoreños “ante la penosa situación que atraviesan”. También se sumó al pedido formulado por el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas para lograr “su retorno inmediato y seguro”.

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Los técnicos forman parte de la misión internacional desplegada en Haití, cuyo objetivo es apoyar a las autoridades locales frente a la expansión de grupos armados que operan en distintas zonas del país, en especial en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

El ataque ocurrió el 18 de octubre, cuando los soldados regresaban a su campamento desde un mercado situado en las afueras de la capital haitiana.

El Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador condenó la emboscada contra cuatro técnicos de aviación en Haití. (Cortesía: Naciones Unidas en El Salvador)
El Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador condenó la emboscada contra cuatro técnicos de aviación en Haití. (Cortesía: Naciones Unidas en El Salvador)

Vehículo fue incendiado durante la emboscada

Según la información oficial, los atacantes dispararon contra el vehículo y utilizaron explosivos, lo que provocó un incendio. Helicópteros enviados para asistir al contingente también recibieron disparos durante la operación.

La delegación salvadoreña identificó a los afectados como cuatro técnicos de aviación de la Fuerza de Tarea Libertad II. Las autoridades no han informado de manera oficial dónde se encuentran ni han confirmado contactos directos con ellos desde la emboscada.

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El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, condenó el secuestro y reclamó la liberación de los salvadoreños. “Condenamos ese secuestro y pedimos su liberación inmediata y segura”, afirmó durante una conferencia de prensa el 19 de octubre.

Los atacantes emplearon explosivos que incendiaron el vehículo oficial y dispararon contra helicópteros de auxilio. (AP/Odelyn Joseph)
Los atacantes emplearon explosivos que incendiaron el vehículo oficial y dispararon contra helicópteros de auxilio. (AP/Odelyn Joseph)

El Salvador envió refuerzos para apoyar la búsqueda

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó esta semana que los cuatro hombres son técnicos aeronáuticos cuya función principal consiste en realizar evacuaciones médicas. El jefe de Estado sostuvo que no forman parte de unidades de combate y anunció una operación para procurar su rescate.

La Fuerza de Represión de Bandas confirmó que un contingente de El Salvador llegó a Haití para apoyar las tareas de búsqueda y seguridad en la zona donde ocurrió el ataque.

El incidente expuso los riesgos que enfrenta la misión internacional en un contexto marcado por la presencia de grupos armados en Puerto Príncipe y otras áreas del país. Naciones Unidas informó que, hasta el 12 de octubre, la fuerza contaba con 1,563 miembros uniformados, una cifra menor a los 5,550 efectivos autorizados por el Consejo de Seguridad.

Soldados de El Salvador llegó a territorio haitiano para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)
Soldados de El Salvador llegó a territorio haitiano para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

El Consejo renovó el 29 de septiembre el mandato de la Fuerza de Represión de Bandas hasta el 31 de marzo de 2027. La resolución establece que la misión debe colaborar con las instituciones haitianas para recuperar territorios bajo control de organizaciones criminales, proteger infraestructuras y crear condiciones de seguridad para el proceso electoral.

El paradero de los cuatro técnicos salvadoreños continúa sin una resolución oficial. Naciones Unidas, el Gobierno de Haití y las autoridades de El Salvador mantienen las gestiones para ubicar a los integrantes del contingente y asegurar su regreso.

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