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Mica Viciconte contó la decisión que tomó para evitar conflictos con Nicole Neumann: “Me liberé de una mochila”

La pareja de Fabián Cubero reconoció que sufrió por los cruces que mantuvo con la madre de las hijas de su marido y explicó cómo logró cambiar su postura

Mica Viciconte respondió a los dichos de Nicole Neumann sobre la fiesta de Allegra Cubero
La panelista recurrió al consejo y acompañamiento de amigas con vivencias similares para procesar la dinámica familiar
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Mica Viciconte contó cómo logró tomar distancia de los conflictos con Nicole Neumann, expareja de Fabián Cubero y madre de sus tres hijas. La panelista explicó que el cambio llegó después de entender que no debía asumir la responsabilidad de resolver situaciones ajenas y que priorizar su tranquilidad era necesario.

En una charla con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina por La Once Diez Radio Ciudad Am 1110, Mica Viciconte dijo que hace cerca de un año decidió apartarse de cualquier situación vinculada a esa dinámica. “Hace un año y monedas que me abrí de cualquier tipo de situación y de cosas porque vivo mejor, vivo más tranquila. Muchos de los problemas que a veces me causaban era toda esa cosa y dije: ‘Listo, ¿sabés qué? Me abro, hago la mía. Total, yo no tengo una mochila atrás que tengo que ser responsable de eso’”, sostuvo.

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La pareja de Fabián Cubero admitió que el proceso no fue inmediato. Según relató, contó con el acompañamiento de amigas y de personas que atravesaron experiencias similares. “Me costó entenderlo. Con gente que me ayudó, amigas, gente que me dijo: ‘Escuchá’, o que vivió la misma experiencia. Entonces dije: ‘Bueno, voy a intentarlo’”, señaló.

Viciconte afirmó que la decisión de correrse le quitó una carga que había sostenido durante mucho tiempo. “Cuando me di cuenta de abrirme de un montón de situaciones, me saqué una mochila enorme, de querer que todo esté bien y que todo fluya. Dije: ‘No, yo no tengo que hacer ese trabajo, yo ya di todo lo que pude dar. Di amor, todo, ya está. He madurado’”, expresó sobre el vínculo indirecto con Nicole Neumann.

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Viciconte afirmó que dejó de asumir la responsabilidad de resolver situaciones ajenas relacionadas con la expareja de Fabián Cubero
Viciconte afirmó que dejó de asumir la responsabilidad de resolver situaciones ajenas relacionadas con la expareja de Fabián Cubero

La participante de televisión también reconoció que los episodios públicos que involucraron a la familia le generaron dolor. “Sí, obvio que sufrí, soy humana. No me gusta verme vulnerable, pero no con eso, con ninguna situación”, indicó. Y agregó: “Sí he llorado, sí he tenido que entender que a veces no son las cosas como uno quiere”.

Entre las situaciones que más le costó procesar, mencionó acusaciones sobre un presunto trato agresivo hacia menores. “Me ha costado mucho algunas situaciones que se han dicho, de que yo era agresiva en algunas cosas muy puntuales con menores. Todas esas cosas hoy las acepto, las entiendo, las veo desde otro lado y digo: ‘Bueno, las tomo también de quien viene’, pero me llevó un proceso y he sufrido”, afirmó.

Aunque aseguró que suele mostrarse firme en público, Viciconte describió el impacto personal de esos conflictos. “Para afuera siempre trato de mostrarme como si fuera una roca, pero soy una persona sensible, soy una persona a la que le afectan las cosas, tomo mucho cariño por las personas y después, cuando siento que fui traicionada, me terminan destruyendo”, dijo.

Imagen dividida: a la izquierda, Cubero y Viciconte sonríen, él con barba corta y ella con cabello rubio; a la derecha, Neumann con labios rojos y un collar dorado
Mica Viciconte decidió tomar distancia de los conflictos vinculados a Nicole Neumann para priorizar su tranquilidad personal

Al hablar de su presente, la pareja de Cubero sostuvo que aprendió a aceptar que algunos vínculos cambian o se terminan. “Uno va entendiendo que a veces se terminan amistades, que uno dice: ‘Bueno, era mi amiga y hoy no lo es’, y hay que aceptarlo”, concluyó.

Un mes antes de referirse a los conflictos familiares, Mica Viciconte había compartido una anécdota de la intimidad con Fabián Cubero durante una emisión de La Jugada, el programa de Telefe Streams. La panelista relató que el exfutbolista sufrió un calambre en el primer encuentro que tuvieron como pareja.

En plena emisión de streaming, Mica Viciconte contó el inesperado problema que vivió con una pareja suya durante su primera relación sexual (La Jugada - Telefe Streams)

La primera vez con mi pareja, él se acalambró. Yo lo conté”, recordó Viciconte frente a la sorpresa de sus compañeros. Luego precisó que la molestia apareció cuando ambos ya habían iniciado el encuentro íntimo: “No, ya estábamos en situación”.

La participante reconstruyó que advirtió que Cubero estaba por sufrir la contractura. “Estábamos en la previa y en un momento yo siento que, viste cuando estás por tener el calambre, que lo sentís”, contó. Ante una consulta sobre cómo reaccionó, aseguró que primero se preocupó por él: “Ahí yo le dije: ‘¿Estás bien?’. ‘Me da calambre’, me responde, a lo que le dije: ‘¿Te elongo?’”.

Viciconte explicó que la situación tenía relación con la actividad física que había realizado su pareja antes de verse. “Él venía de un partido, por lo que era probable que se fuera a acalambrar”, señaló. Según contó, Cubero prefirió hacer una pausa para estirar el músculo y aliviar la molestia.

“Él me dijo: ‘No, no, no’. Se estiró un poco, qué sé yo”, relató. Al ser consultada sobre si habían interrumpido el momento, la panelista respondió: “Hubo una pausa hasta que se retomó todo. Después se retomó todo bien”.

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