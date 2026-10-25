El Salvador

Cuatro cuerpos calcinados encontrados en Haití podrían ser de militares salvadoreños

Los cuerpos de los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos en Haití habrían sido hallados calcinados en las afueras de Puerto Príncipe. El hallazgo fue reportado por el diario The New York Times, citando a fuentes cercanas a la misión internacional de seguridad.

El hallazgo marca las primeras bajas mortales de la Fuerza de Represión de Pandillas avalada por la ONU. REUTERS/Patrice Noel
El hallazgo marca las primeras bajas mortales de la Fuerza de Represión de Pandillas avalada por la ONU. REUTERS/Patrice Noel
Guardar

Cuatro cuerpos que se cree pertenecen a militares salvadoreños fueron recuperados el sábado en Haití, seis días después de una emboscada contra la unidad de helicópteros en la que prestaban servicio para una misión internacional contra las pandillas. Los restos estaban gravemente quemados y deberán ser sometidos a autopsias para confirmar las identidades, informó The New York Times.

El hallazgo marcaría las primeras bajas mortales de la Fuerza de Represión de Pandillas, respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misión acumula poco más de 2.000 integrantes de Jamaica, Chad, Mongolia, El Salvador, Sri Lanka y Guatemala, pese a que su despliegue previsto era de 5,500 efectivos.

PUBLICIDAD

La publicación de The New York Times también relata que los hombres viajaban el domingo pasado en una camioneta blindada por Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, cuando fueron atacados a tiros. Abandonaron el vehículo, que más tarde fue encontrado incendiado, mientras regresaban de hacer compras en un supermercado por una zona habitualmente prohibida para extranjeros.

Los cuatro integraban el contingente de pilotos y técnicos de aviación de El Salvador, encargado de transportes y evacuaciones médicas para la fuerza multinacional. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sostuvo días antes que sus funciones consistían en salvar vidas y “no librar una guerra”.

PUBLICIDAD

Cuatro cuerpos atribuidos a militares salvadoreños fueron recuperados en Haití tras una emboscada contra su unidad de helicópteros. REUTERS/Patrice Noel TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo
Cuatro cuerpos atribuidos a militares salvadoreños fueron recuperados en Haití tras una emboscada contra su unidad de helicópteros. REUTERS/Patrice Noel TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Restos trasladados al aeropuerto de Puerto Príncipe

Los cadáveres fueron recogidos en un lugar no divulgado de las afueras de la capital y trasladados al aeropuerto internacional, indica The New York Times, donde fueron entregados a un equipo militar salvadoreño que había llegado el viernes. Scott Reece, exfuncionario de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que su organización humanitaria Hero Client Rescue fue convocada para recuperar los restos.

“Nos llamaron como equipo médico humanitario neutral para ir a recoger los restos”, explicó Reece, citado por The New York Times. Otra persona cercana a la misión indicó al diario que la fuerza de seguridad tenía los cuatro cuerpos bajo custodia, aunque el estado de las quemaduras impedía una identificación inmediata.

Bukele había enviado cientos de miembros de las fuerzas especiales a Haití para buscar a los desaparecidos y había advertido que terminaría con las bandas criminales si los hombres no eran devueltos con vida. Reuters informó que el mandatario había asegurado el miércoles que los cuatro permanecían cautivos y que se había puesto en marcha una operación militar para rescatarlos.

Ningún grupo se atribuyó públicamente el ataque. Medios locales vincularon la emboscada con Chen Mechan y 400 Mawozo, dos pandillas armadas que operan en el área norte de Puerto Príncipe.

Cuatro cuerpos atribuidos a militares salvadoreños fueron recuperados en Haití tras una emboscada contra su unidad de helicópteros. (Foto archivo, cortesía FAES)
Cuatro cuerpos atribuidos a militares salvadoreños fueron recuperados en Haití tras una emboscada contra su unidad de helicópteros. (Foto archivo, cortesía FAES)

Una fuerza con menos de la mitad de sus tropas previstas

La nueva misión llegó a Haití en abril, después del fracaso de otra operación policial internacional destinada a contener la violencia. Reuters señaló que un esfuerzo anterior encabezado por Kenia enfrentó una falta persistente de financiamiento, equipamiento y personal.

Las pandillas se expandieron en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, tomaron el control de amplias zonas de la capital y obligaron a huir de sus hogares a entre 1,4 y 1,5 millones de personas. También se les atribuyen miles de asesinatos y la toma de barrios enteros durante los últimos años.

Temas Relacionados

HaitíPuerto PríncipePandillasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Qué aspectos se deben revisar antes de solicitar un crédito en El Salvador?

Expertos detallan claves para examinar intereses, cargos, seguros, plazos, obligaciones; estos elementos modifican desembolso total, revelan compromisos relevantes y condicionan el presupuesto familiar mensual, doméstico, futuro disponible

¿Qué aspectos se deben revisar antes de solicitar un crédito en El Salvador?

“La Tumba”: La cárcel de máxima seguridad que Santa Cruz, Bolivia quiere construir inspirada en el modelo Bukele

La iniciativa prevé levantar el complejo en una zona aislada del Chaco, con vigilancia continua y llamadas por video bajo control, para impedir que reclusos peligrosos conduzcan redes delictivas desde sus celdas

“La Tumba”: La cárcel de máxima seguridad que Santa Cruz, Bolivia quiere construir inspirada en el modelo Bukele

¿Cómo estará el clima en El Salvador este fin de semana, con menos lluvias y más calor?

Las precipitaciones aisladas se concentrarán por la tarde y noche, sobre todo en áreas paracentrales y orientales, mientras las madrugadas registrarán un descenso de temperatura

¿Cómo estará el clima en El Salvador este fin de semana, con menos lluvias y más calor?

La campaña presidencial en El Salvador comienza el 27 de octubre rumbo a las elecciones del 2027

La contienda por la presidencia y vicepresidencia se extenderá hasta el 24 de febrero, cuatro días antes de la votación programada para el 28 de febrero de 2027, según el calendario electoral

La campaña presidencial en El Salvador comienza el 27 de octubre rumbo a las elecciones del 2027

Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe

El más reciente informe “El estado de la MYPE 2026”, presentado por el Observatorio MYPE de FUSAI y Flacso El Salvador, reveló un panorama de contrastes para la economía nacional

Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe

TECNO

Steam regala por tiempo limitado estos tres juegos para PC: cómo descargarlos

Steam regala por tiempo limitado estos tres juegos para PC: cómo descargarlos

Xbox permitirá jugar en la nube sin tener consola: cuáles son los requisitos

Las guerreras K-pop: cómo hacer photocards de Rumi, Mira y Zoey con IA

Desarrollan tecnología que envía olores de comida entre dispositivos con IA conectados a internet

Free Fire: códigos para canjear hoy sábado 24 de octubre de 2026 y conseguir recompensas gratis

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

El cover de Queen que enfureció a Brian May: “Me horroricé”

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

MUNDO

Caos en Roma: en medio de las protestas, un grupo de manifestantes irrumpió en el Coliseo

Caos en Roma: en medio de las protestas, un grupo de manifestantes irrumpió en el Coliseo

La paradoja de Australia: los animales considerados plagas que podrían ayudar a evitar la extinción de especies

Crece la tensión en Albania: miles de manifestantes enfrentaron a la policía durante una nueva protesta contra el Gobierno

Manifestantes italianos desafiaron el fuerte operativo de seguridad de Meloni y volvieron a chocar con la Policía

El lado oculto de la cría de peces: sobrepesca, contaminación y denuncias de explotación laboral