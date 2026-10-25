Cuatro cuerpos calcinados encontrados en Haití podrían ser de militares salvadoreños

El hallazgo marca las primeras bajas mortales de la Fuerza de Represión de Pandillas avalada por la ONU. REUTERS/Patrice Noel

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Cuatro cuerpos que se cree pertenecen a militares salvadoreños fueron recuperados el sábado en Haití, seis días después de una emboscada contra la unidad de helicópteros en la que prestaban servicio para una misión internacional contra las pandillas. Los restos estaban gravemente quemados y deberán ser sometidos a autopsias para confirmar las identidades, informó The New York Times.

El hallazgo marcaría las primeras bajas mortales de la Fuerza de Represión de Pandillas, respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misión acumula poco más de 2.000 integrantes de Jamaica, Chad, Mongolia, El Salvador, Sri Lanka y Guatemala, pese a que su despliegue previsto era de 5,500 efectivos.

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La publicación de The New York Times también relata que los hombres viajaban el domingo pasado en una camioneta blindada por Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, cuando fueron atacados a tiros. Abandonaron el vehículo, que más tarde fue encontrado incendiado, mientras regresaban de hacer compras en un supermercado por una zona habitualmente prohibida para extranjeros.

Los cuatro integraban el contingente de pilotos y técnicos de aviación de El Salvador, encargado de transportes y evacuaciones médicas para la fuerza multinacional. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sostuvo días antes que sus funciones consistían en salvar vidas y “no librar una guerra”.

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Cuatro cuerpos atribuidos a militares salvadoreños fueron recuperados en Haití tras una emboscada contra su unidad de helicópteros. REUTERS/Patrice Noel TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Restos trasladados al aeropuerto de Puerto Príncipe

Los cadáveres fueron recogidos en un lugar no divulgado de las afueras de la capital y trasladados al aeropuerto internacional, indica The New York Times, donde fueron entregados a un equipo militar salvadoreño que había llegado el viernes. Scott Reece, exfuncionario de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que su organización humanitaria Hero Client Rescue fue convocada para recuperar los restos.

“Nos llamaron como equipo médico humanitario neutral para ir a recoger los restos”, explicó Reece, citado por The New York Times. Otra persona cercana a la misión indicó al diario que la fuerza de seguridad tenía los cuatro cuerpos bajo custodia, aunque el estado de las quemaduras impedía una identificación inmediata.

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Bukele había enviado cientos de miembros de las fuerzas especiales a Haití para buscar a los desaparecidos y había advertido que terminaría con las bandas criminales si los hombres no eran devueltos con vida. Reuters informó que el mandatario había asegurado el miércoles que los cuatro permanecían cautivos y que se había puesto en marcha una operación militar para rescatarlos.

Ningún grupo se atribuyó públicamente el ataque. Medios locales vincularon la emboscada con Chen Mechan y 400 Mawozo, dos pandillas armadas que operan en el área norte de Puerto Príncipe.

Cuatro cuerpos atribuidos a militares salvadoreños fueron recuperados en Haití tras una emboscada contra su unidad de helicópteros. (Foto archivo, cortesía FAES)

Una fuerza con menos de la mitad de sus tropas previstas

La nueva misión llegó a Haití en abril, después del fracaso de otra operación policial internacional destinada a contener la violencia. Reuters señaló que un esfuerzo anterior encabezado por Kenia enfrentó una falta persistente de financiamiento, equipamiento y personal.

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Las pandillas se expandieron en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, tomaron el control de amplias zonas de la capital y obligaron a huir de sus hogares a entre 1,4 y 1,5 millones de personas. También se les atribuyen miles de asesinatos y la toma de barrios enteros durante los últimos años.