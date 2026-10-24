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El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

Desde las 18:30 en Nueva York, las Garzas van por una nueva victoria antes de los playoffs. Televisará Apple TV

Inter Miami vs DC United
Messi es máximo goleador de la temporada de la MLS (CHANDAN KHANNA / AFP)
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El Inter Miami de Lionel Messi disputará uno de sus últimos partidos de la fase regular de la MLS cuando visite al New York Red Bulls a partir de las 18:30 (hora argentina) en el estadio Sports Illustrated. Será una de las cuatro presentaciones antes de la etapa de playoffs a la que las Garzas ya están clasificadas. Televisará Apple TV.

Si bien estuvo presente el viernes en España para ser condecorado con el Premio Princesa de Asturias, se espera que Leo esté disponible para el duelo de este sábado en Estados Unidos.

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A pesar de las últimas tres victorias en fila (DC United, New York City y Atlanta United), los dirigidos por el Kily González ya no tienen posibilidades matemáticas de quedarse con el trofeo Supporters’ Shield, que premia al mejor elenco de la fase regular (Nashville se alzará con ese título). A falta de cuatro cotejos para los playoffs, la franquicia de Florida se pone a punto para llegar con buen nivel a los mata-mata y así defender el título de campeón.

Inter Miami marcha segundo de la Conferencia Este, con 55 puntos en 30 partidos, producto de 15 victorias, 10 empates y 5 derrotas. Tiene uno de los ataques más productivos de la conferencia, con 73 tantos a favor (recibió 51) y al goleador del torneo: Lionel Messi, con 25 gritos.

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Por su parte, New York RB está noveno, con 36 puntos (10 victorias, 6 empates y 14 derrotas). Marcó 39 tantos y recibió 56 (diferencia de -17). Justamente la falta de solidez defensiva fue uno de sus principales problemas. Arriba a esta cita luego de ganarle 4-1 a San Diego FC y encadenar dos derrotas en fila: 1-2 ante DC United y 0-2 contra Toronto FC. Los Toros Rojos todavía tienen margen para intentar entrar al repechaje —reservado para el octavo y noveno de la tabla—, aunque necesitan mejorar rápidamente sus resultados y dependerán también de lo que hagan sus rivales directos.

Atlanta United - Inter Miami por la MLS
Messi convirtió 8 goles en los últimos siete partidos con Inter Miami (Brett Davis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El astro argentino que acaba de retirarse de la Selección ya cosechó 25 goles en 27 partidos disputados a lo largo de esta temporada. También aportó 15 asistencias y figura en el top junto al surcoreano Son Heung-Min de Los Ángeles FC, a la vez que su compatriota Rodrigo De Paul aparece con 14. Además, se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS que alcanza al menos 15 asistencias en tres temporadas consecutivas. Sus 25 goles también lo mantienen al frente de la carrera por el Botín de Oro, cuyo primer criterio de desempate son las asistencias.

Tras esta cita, Inter Miami recibirá a Cincinnati, visitará a New England Revolution y cerrará en casa contra Charlotte. En tanto, NYRB tendrá dos compromisos de visitante (New England y el líder Nashville), mientras que jugará el último duelo de local ante Atlanta United.

En cuanto al calendario de la MLS, el 18 de noviembre se disputarán los playoffs de repechaje entre el octavo y noveno de cada Conferencia y desde el 20/11 al 2 de diciembre se llevarán a cabo los cuartos de final de Conferencia, con ganador al mejor de tres partidos (con ventaja de localía para el mejor ubicado en fase regular, en caso de ser necesario el desempate). Las semis y final de Conferencia serán a partido único en cancha del mejor clasificado. La gran final de la temporada con los ganadores de Conferencia será el sábado 19 de diciembre en el estadio del mejor clasificado.

Probables formaciones:

New York RB:

Inter Miami:

Estadio:

Hora: 18.30 (Argentina)

Árbitro:

Televisará: Apple TV

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