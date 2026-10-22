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La acusación que alimenta el escándalo por el código de vestimenta que publicó un club de Paraguay y apuntó contra una fotógrafa

El presidente de Sportivo Ameliano Héctor Melgarejo anuló la medida tras el rechazo que provocó

Héctor Melgarejo confirmó que fue la jefa de prensa sin autorización del club

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Crece el escándalo en Paraguay luego de que Sportivo Ameliano impusiera una sorpresiva restricción de vestimenta para periodistas y fotógrafos para cubrir el partido con Olimpia del próximo domingo. Frente a la situación, su presidente Héctor Melgarejo anuló la medida tras el rechazo que provocó cuando se viralizó que el proceso habría sido por la indumentaria que utiliza la fotógrafa Adriana Caballero para asistir a los encuentros y otros eventos deportivos.

La disposición fue difundida por el Departamento de Prensa de la institución mediante una imagen dirigida a los profesionales acreditados para el partido en el estadio Ameliano. El texto pedía asistir con un estilo “sport elegante” para mantener un ambiente “profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club”.

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En charla con el programa Fútbol a lo Grande que se emite por AM1080, el presidente fue contundente con su mensaje: “Lamento profundamente que haya ocurrido eso. No salió del club, no fue institucional, sino que fue algo que salió de la persona encargada de prensa sin autorización alguna del club”, dijo Melgarejo. ¿A quién se refirió? El diario Crónica, de Paraguay, apuntó contra la jefa de prensa de Ameliano llamada Milena Olmedo.

“¿Qué pretendió con eso tu jefa de prensa?”, le consultaron al titular de la institución. “No sé, Arturo. Estoy reunido ahora con ella y el gerente del club hablando de esta situación. Vamos a sacar un comunicado de forma institucional donde vamos a aclarar que no es lo que refleja el club como institución. Fue algo que se realizó a motu proprio, pero no sé, no sé tampoco el motivo por el cual lo hizo, ¿verdad? Todavía no terminé acá la reunión para que me explique eso”, agregó Melgarejo. A lo que el conductor del programa consultó: “El tema es ropa, cómo ir a la cancha. Es mujeres y hombres, ¿verdad?”. A lo que contestó: “No, una boludez. Todos pueden ir como quieren. Al final es el trabajo y ya está, ¿verdad?”, aclaró.

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Fotógrafa paraguaya Adriana Caballero
La fotógrafa paraguaya Adriana Caballero (@adrianacaballero97)

Poco tiempo más tarde, se conoció el famoso comunicado que Ameliano difundió de manera interna entre los periodistas. “El Club Sportivo Ameliano aclara que el ‘Código de Vestimenta’ publicado esta mañana, junto con los mensajes que lo acompañaron, no fue autorizado por la institución y no refleja lo que el club piensa ni lo que quiere para quienes cubren sus partidos. Para Ameliano, la prensa es parte de la familia. Valoramos el trabajo de cada fotógrafo, periodista, camarógrafo y comunicador que nos acompaña, y creemos que ese trabajo se realiza mejor cuando cada uno se siente libre, cómodo y respetado”, citó la primera parte del reporte.

En nuestra casa no hay lugar para exigencias que condicionen la forma de vestir de nadie ni que hagan sentir a alguien juzgado por su apariencia. Lo único que pedimos, como en cualquier estadio, es: 1) Portar la acreditación de medios y 2) Mantener el trato cordial y respetuoso de siempre. Lamentamos la confusión y cualquier molestia generada”, finalizó.

Hay que recordar que el club había justificado el código por la presencia de niños de su escuela de fútbol y sus familias en las tribunas. Para los hombres, la instrucción establecía que no podían usar shorts durante la cobertura. Las restricciones para las mujeres incluían la prohibición de blusas escotadas, prendas que dejaran el ombligo al descubierto y calzas que no fueran negras o azul oscuro.

El pedido surgió después de que se viralizara en redes sociales una fotografía de la reportera gráfica Caballero, tomada mientras trabajaba en un partido con un conjunto deportivo ajustado. La circulación de la imagen estuvo acompañada por comentarios sobre su vestimenta y derivó en un reclamo a uno de los medios que la había publicado.

Caballero confirmó que una persona identificada como Emiliano se comunicó con ese medio para cuestionar la publicación. La fotógrafa explicó que el comunicado del club la sorprendió por el alcance que podía tener sobre sus colegas: “Sí, cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera les puede perjudicar a mis colegas”.

La tapa de Crónica en Paraguay con la polémica por un código de vestimenta
La tapa de Crónica en Paraguay con la polémica por un código de vestimenta

La profesional sostuvo que la queja se concentraba en el uso de su imagen. “Que no era lo correcto hacerme una publicación así, ¿verdad? Y hasta ahí yo manejo esa información de ese medio”, señaló, antes de aclarar que no adoptó ninguna medida adicional tras conocer el reclamo.

Las críticas de trabajadores de prensa motivaron la reacción pública de Melgarejo, quien cuestionó que el comunicado hubiera sido publicado sin su autorización. El dirigente calificó la decisión de “locura” y pidió disculpas por lo ocurrido durante una entrevista con el programa Cardinal Deportivo de RDN.

“Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas”, afirmó el presidente. También destacó el trabajo habitual de periodistas, camarógrafos y fotógrafos que acompañan al club en sus partidos. Melgarejo sostuvo que la exigencia no expresaba los valores de la institución y confirmó que el código quedaba anulado. Los profesionales acreditados, dijo, “pueden ir como van normalmente”, agregó el presidente, que tuvo que aparecer en diferentes medios paraguayos como ABC y el programa La Tribu Deportes AM1120.

código vestimenta club sportivo ameliano
El polémico código de vestimenta del Club Sportivo Ameliano

“En mi caso, mi compromiso se demuestra en las fotografías que entrego, en mi responsabilidad y en el esfuerzo que hago en cada cobertura. Una puede estar vestida de manera sencilla, elegante o de acuerdo con su propio estilo y seguir siendo igual de profesional. No deberíamos confundir la apariencia con la capacidad”, explicó la fotógrafa que se hizo viral en diálogo con Crónica, de Paraguay.

“No tengo ningún problema con que existan reglas de vestimenta cuando se establecen de manera respetuosa. Lo que sí considero importante es que ninguna mujer tenga que sentirse avergonzada, señalada o menospreciada por su manera de vestir”, dijo tras la difusión de la medida que provocó indignación en el ámbito periodístico guaraní.

“Nosotras también trabajamos, nos preparamos, nos esforzamos y buscamos ganarnos nuestro lugar en este ámbito. Me gustaría que se nos valore, ante todo, por nuestra capacidad, nuestro profesionalismo y el trabajo que hacemos”, concluyó Caballero.

Fotógrafa paraguaya Adriana Caballero
Caballero trabaja en el ámbito del deporte (@adrianacaballero97)

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