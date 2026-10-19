Deportes

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El nacimiento está previsto para el próximo año a través de un proceso de gestación subrogada

Nicolás Keenan confirmó que será papá junto a su pareja
Nicolás Keenan y su pareja lo anunciaron en redes sociales
Guardar

Nicolás Keenan y Rob Jetten anunciaron que serán padres, una noticia que difundieron en una publicación conjunta acompañada por la foto de una ecografía. El delantero de la selección argentina masculina de hockey sobre césped y el primer ministro de los Países Bajos informaron que el nacimiento está previsto para 2027 a través de un proceso de gestación subrogada.

El anuncio reunió deporte, política y una decisión personal que la pareja compartió con sus seguidores. En la imagen, Keenan y Jetten aparecen juntos mientras sostienen la ecografía del bebé. “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”, escribieron en el mensaje que acompañó la publicación.

PUBLICIDAD

El comunicado puso el foco en las personas que participan del proceso para formar la familia. Keenan y Rob Jetten agradecieron de forma directa a Lisa, la mujer gestante, a la donante de óvulos y a las familias de ambas.

Recientemente, D66, el partido al cual representa el político emitió un reporte sobre la emotiva noticia: “Jetten y Keenan llevaban mucho tiempo soñando con formar una familia. Junto con una madre subrogada y una donante de óvulos, ese sueño parece estar a punto de hacerse realidad”.

El embarazo surgió gracias a una pareja de amigos que ya tienen hijos. La madre subrogada es holandesa, al igual que la donante de óvulos. No se trata de unagestación subrogada comercial. La madre subrogada y la donante de óvulos son conocidas de Jetten y Keenan. Agradecen poder ayudar a cumplir el deseo de los futuros padres de tener un hijo de esta manera”, detalló el escrito.

PUBLICIDAD

“Estamos increíblemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, ahora tengamos la oportunidad de hacer realidad nuestro gran sueño”, remarcó Rob Jetten.

Nicolás Keenan confirmó que será papá junto a su pareja
Nicolás Keenan confirmó que será papá junto a su pareja

La referencia no incluyó detalles adicionales sobre el procedimiento ni sobre el momento previsto para el nacimiento dentro de 2027. El mensaje, sin embargo, dejó en claro que el embarazo constituye el próximo paso en una relación que adquirió proyección pública desde que el deportista argentino decidió compartirla.

La noticia fue recibida con mensajes de felicitación de seguidores y personas vinculadas al deporte. Para Keenan, el anuncio coincide con una etapa de alta exposición dentro y fuera de las canchas, a partir de su carrera con Los Leones y de su vínculo con el jefe de Gobierno neerlandés.

Ligado a una familia con trayectoria en los seleccionados argentinos —su padre Patricio Keenan, sus tíos Santiago Capurro y Gustavo Keenan, y su abuela Noemí Merediz representaron al país—, inició su actividad en el Club Ciudad de Buenos Aires. A los 12 años se trasladó a España, país donde su padre asumió la conducción técnica del Club Egara en Terrassa, localidad catalana con tradición en la disciplina. En ese entorno completó su preparación táctica durante seis temporadas. Ante el interés de la federación local para integrarlo a los equipos juveniles españoles, Keenan optó por aguardar la convocatoria de Argentina, la cual se formalizó cuando fue citado al seleccionado junior durante una gira europea previa al Mundial de La Haya 2014.

En 2017 fichó por el HC Klein Zwitserland de Países Bajos. Se convirtió en la primera contratación de un proyecto que consiguió dos ascensos consecutivos hasta alcanzar la Hoofdklasse, la máxima división neerlandesa. Las actuaciones en el certamen europeo motivaron su llamado al equipo principal de Los Leones, con el que debutó en enero de 2019 frente a Bélgica en Córdoba por la FIH Pro League. En ese mismo año obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, logro que revalidó en Santiago 2023.

Su primera presencia en la cita olímpica ocurrió en Tokio 2020, disputada en 2021, torneo en el que el seleccionado argentino finalizó en la séptima posición. Tras competir en el Mundial de 2023, disputó los Juegos Olímpicos de París 2024, competencia en la que alcanzó el octavo lugar. El atacante mantiene su carrera de clubes en La Haya con el HC Klein Zwitserland, afianzado en una de las ligas de mayor exigencia de Europa.

Fuera de la actividad deportiva, el delantero cursa el último año de la carrera de Comercialización en la Universidad Siglo 21. Sus estudios forman parte de un acuerdo con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), que busca facilitar la continuidad académica de atletas con compromisos de alto nivel.

Nicolás Keenan confirmó que será papá junto a su pareja
Keenan y su pareja anunciaron su compromiso a fines de 2024.

La relación entre Keenan y Jetten se consolidó luego de que ambos se conocieran en 2022. El jugador argentino relató en otras ocasiones que ocultó el vínculo durante un ciclo olímpico por temor a reacciones prejuiciosas. La decisión de hacer visible la pareja llegó durante los Juegos Olímpicos de París 2024. A partir de ese momento, la relación del deportista con el dirigente neerlandés alcanzó una dimensión internacional, en un contexto atravesado por la carrera de Keenan y el avance político de Jetten.

La pareja anunció su compromiso a fines de 2024. En febrero de 2026, Jetten asumió como primer ministro de los Países Bajos, tras su recorrido como líder de Democrats 66 (D66), partido de centro. En uno de los momentos más significativos para la pareja y para el panorama político neerlandés, Jetten celebró junto a Keenan la histórica victoria en las elecciones parlamentarias de octubre de 2025. “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti”, escribió Jetten en Instagram mediante una publicación ilustrada con una foto abrazados en el búnker de campaña.

Esa situación ubicó a Keenan bajo una atención pública adicional, vinculada tanto con sus compromisos deportivos como con el papel protocolar que acompaña a su pareja.

Nicolás Keenan confirmó que será papá junto a su pareja
La pareja espera la llegada de su primer hijo en 2027

Durante el Mundial de 2026, Jetten asistió a las tribunas para acompañar al delantero argentino. En ese torneo, Keenan ingresó a la cancha junto a los sobrinos del mandatario, en una escena que reunió los ámbitos familiares, deportivos e institucionales de la pareja.

El anuncio fija a la primavera de 2027 como el momento en que Keenan y Jetten esperan recibir a su primer hijo. La publicación no anticipó otros datos sobre el embarazo, pero dejó una definición central: la familia que ambos proyectaban ya está en camino. Para el delantero argentino, la noticia se produce mientras sostiene su actividad en el hockey europeo, sus compromisos con la selección y la etapa final de su formación universitaria. Para Jetten, coincide con su gestión al frente del Gobierno neerlandés. La frase elegida por ambos resumió el momento que atraviesan: “Nos vemos en 2027, chiquito”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalNicolás KeenanRob JettenHockey sobre céspedSelección Argentina de HockeyLos LeonesPaíses Bajos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

El joven de 18 años pasará a la escudería campeona y buscará luchar por el título en la segunda categoría antesala a la Fórmula 1

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

Aston Martin, que sólo se ubica por encima de Cadillas en el Campeonato de Constructores, sigue con las complicaciones en su unidad de potencia

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

Una reconocida pareja del mundo del tenis anunció su separación: “Es la verdad más dura que he tenido que afrontar”

Elina Svitolina informó en redes sociales el motivo de la ruptura de su vínculo con el tenista francés Gael Monfils, iniciado públicamente a fines de 2017 y formalizado en julio de 2021

Una reconocida pareja del mundo del tenis anunció su separación: “Es la verdad más dura que he tenido que afrontar”

Insólito: una jueza se negó a detener una pelea, le pidió al boxeador que siga y a los pocos segundos decretó su derrota por KO

La oficial permitió que el púgil continúe tras caer por un derechazo, hasta que su esquina volvió a tirar la toalla y decidió acabar el combate

Insólito: una jueza se negó a detener una pelea, le pidió al boxeador que siga y a los pocos segundos decretó su derrota por KO

El piloto de los lentes: los problemas en la vista de la nueva estrella de la Formula 1 y qué dice el reglamento

Rafael Cámara competirá en la Máxima con Haas en la temporada 2027. El brasileño reveló que padece de miopía y astigmatismo. La normativa de la FIA sobre las dificultades en la visión de los corredores

El piloto de los lentes: los problemas en la vista de la nueva estrella de la Formula 1 y qué dice el reglamento

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

ENTRETENIMIENTO

Joe Manganiello reveló cómo iba a ser la película de ‘Batman’ que Ben Affleck rechazó filmar

Joe Manganiello reveló cómo iba a ser la película de ‘Batman’ que Ben Affleck rechazó filmar

Ethan Hawke sorprendió a Drew Barrymore al confesar que pudo haberla invitado a salir hace 30 años

Así fue la recuperación de Barbara Palvin antes de desfilar para Victoria’s Secret solo seis semanas después de dar a luz

Kaia Gerber se pronuncia por primera vez tras la muerte de su hermano Presley: “Nací amándote”

Eric Dane reveló el momento en que se derrumbó luego de que su hija menor evitó que se ahogara por sus indicios de ELA

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

Afines a Evo Morales anuncian manifestaciones en rechazo a las medidas económicas del Gobierno

La crisis eléctrica en Ecuador eleva el consumo de diésel y encarece la generación de energía

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, asegura que Francia podría resolver su crisis de seguridad en una semana

“Bloqueamos el mayor museo del mundo”: el Louvre cierra sus puertas por una protesta estudiantil