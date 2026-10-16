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‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

La edición de PC recibirá las mejoras mediante una actualización gratuita y sumará una versión en Microsoft Store

Ancestors: The Humankind Odyssey Remastered presenta su tráiler.
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Fictions y Panache Digital Games anunciaron que Ancestors: The Humankind Odyssey regresará el 8 de diciembre con versiones para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2. La remasterización fue reconstruida con Unreal Engine 5, incorporará funciones nuevas y estará disponible como actualización gratuita para quienes ya tengan el juego.

Un regreso reconstruido con Unreal Engine 5

El cambio de tecnología será uno de los elementos centrales de esta edición. Unreal Engine 5 es el motor gráfico sobre el cual Panache Digital Games reconstruyó el juego, un proceso que permitirá renovar su presentación visual en las consolas actuales y PC. El anuncio no detalló resoluciones, tasas de imágenes por segundo ni diferencias técnicas entre plataformas.

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Los usuarios de PC también recibirán las mejoras mediante una actualización sin costo. La nueva versión estará disponible a través de Microsoft Store, mientras que el lanzamiento original ya puede encontrarse en Steam y Epic Games Store.

Según la información difundida por Fictions y Panache Digital Games, los propietarios actuales podrán pasar gratuitamente a las nuevas versiones. El anuncio estuvo acompañado por un primer tráiler dedicado a mostrar el apartado visual renovado y algunas de las funciones incorporadas.

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El proyecto original fue creado bajo la dirección de Patrice Désilets, conocido por haber sido uno de los principales responsables del primer Assassin’s Creed. En lugar de seguir la estructura de aquella saga, el diseñador planteó una experiencia de supervivencia sin un protagonista individual, centrada en el desarrollo de un clan completo durante millones de años.

Narración documental, modo foto y ajustes de comodidad

La remasterización añadirá una narración de estilo documental que acompañará al jugador durante la aventura. Esta función ofrecerá una nueva capa de contexto para un título que presenta sus sistemas y amenazas con indicaciones limitadas, mientras el clan aprende a interpretar el entorno.

También se incorporará un modo foto con distintas herramientas para capturar los paisajes, los animales y las acciones de los primates. La edición original no incluía una función dedicada de este tipo, por lo que las imágenes dependían de las opciones externas disponibles en cada plataforma.

El paquete se completa con mejoras de calidad de vida. El término se utiliza para describir ajustes que agilizan acciones, menús o sistemas sin cambiar la base de la experiencia. Panache Digital Games indicó que estos cambios buscarán hacer el recorrido más cómodo y accesible, aunque todavía no presentó una lista detallada de modificaciones.

Estas novedades estarán incluidas desde el lanzamiento en PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2. En PC llegarán mediante el mismo parche gratuito anunciado para los propietarios de la versión existente.

Ancestors: The Humankind Odyssey
Ancestors: The Humankind Odyssey

Supervivencia a través de millones de años

Ancestors: The Humankind Odyssey es un juego de supervivencia en tercera persona y mundo abierto, ambientado en África hace millones de años. El jugador controla a distintos integrantes de un clan de primates y debe mantenerlos con vida mientras explora ambientes naturales habitados por depredadores.

La rutina incluye buscar alimentos, reconocer objetos, fabricar herramientas y descubrir habilidades. Cada avance depende de la observación y la experimentación: una piedra, una rama o una planta pueden adquirir usos nuevos cuando el clan aprende a manipularlas.

Su sistema de evolución permite transmitir los conocimientos obtenidos a las siguientes generaciones. El progreso no se limita a mejorar un único personaje, ya que las capacidades aprendidas deben preservarse dentro del grupo para avanzar a través de diferentes etapas de la historia humana.

Ancestors: The Humankind Odyssey debutó en PC el 27 de agosto de 2019. Las versiones originales para PlayStation 4 y Xbox One llegaron unos meses después, el 6 de diciembre de ese mismo año.

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