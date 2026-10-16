Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

RuneScape 4

Guardar

Jagex canceló RuneScape Reignited apenas 12 días después de presentarlo el 3 de octubre durante RuneFest 2026. El estudio tomó la decisión tras las críticas de los jugadores y la comunicó mediante un video y una publicación oficial encabezados por Mod Ryan, director creativo de RuneScape.

Un nuevo comienzo que dividió a los jugadores

RuneScape Reignited debía lanzarse el 2 de diciembre de 2026 como una puerta de entrada para antiguos usuarios y nuevos jugadores. La propuesta permitía comenzar desde cero con un personaje especial, sin ventajas de progresión de pago y dentro de una economía independiente.

PUBLICIDAD

El proyecto estaba pensado como un reinicio parcial del veterano MMORPG, sigla que identifica a los juegos de rol multijugador masivos en línea. Los personajes creados para Reignited compartirían el mundo con las cuentas tradicionales, pero existirían restricciones importantes entre ambos grupos.

El punto más discutido era la separación de sus economías. Los personajes tradicionales y los nuevos no podrían comerciar entre ellos ni participar juntos en determinados enfrentamientos contra jefes. Esa división generó rechazo entre jugadores que no querían una comunidad fragmentada o limitaciones para interactuar con amigos y cuentas ya establecidas.

PUBLICIDAD

Jagex admitió que la propuesta no había encontrado la respuesta esperada. “Está claro que nos hemos equivocado con esto, así que hemos decidido no seguir adelante”, explicó Ryan en el anuncio de cancelación. El director creativo también pidió disculpas a quienes esperaban aprovechar Reignited para regresar al juego o iniciar una cuenta nueva.

Ryan recordó que durante la presentación había prometido no repetir errores del pasado. En su mensaje posterior fue directo: “Dije en el escenario que no repetiríamos los mismos errores del pasado, y realmente mantengo esa postura. Teniendo esto en cuenta, hemos tomado la decisión de cancelar Reignited”.

PUBLICIDAD

Qué llegará el 2 de diciembre

La cancelación no elimina toda la actualización programada para el 2 de diciembre. Jagex seguirá adelante con Adventure Guide, una herramienta diseñada para orientar a quienes empiezan a jugar, y con la primera parte de Remastered Journey, destinada a modernizar la experiencia inicial de RuneScape.

También se mantiene la prueba gratuita de diez días. Entre el 2 y el 12 de diciembre, los personajes nuevos podrán acceder a los mundos y contenidos reservados habitualmente para suscriptores. El beneficio se extenderá a las cuentas que no hayan tenido una membresía activa desde el 2 de junio.

PUBLICIDAD

La promoción permitirá probar contenido para miembros sin pagar durante ese período, pero tendrá una exclusión concreta: no será válida para Old School RuneScape. Esa versión seguirá fuera de la campaña anunciada para diciembre.

El cambio principal frente al plan original será la ausencia de personajes Reignited y de la economía separada. Los usuarios recibirán las herramientas de introducción y el acceso temporal a contenido para suscriptores, pero sin la estructura de progreso independiente que había provocado las críticas.

PUBLICIDAD

Jagex considera que diciembre todavía puede funcionar como un momento de entrada para nuevos jugadores. La diferencia es que las cuentas ingresarán al RuneScape existente, sin mundos divididos ni barreras comerciales creadas específicamente para Reignited.

RuneScape: Dragonwilds - Desarrollador: Jagex Ltd - Editor: Jagex Ltd

El precedente que influyó en la decisión

Al explicar la cancelación, Ryan señaló que Jagex ya había cometido el error de ignorar las advertencias de su comunidad. Mencionó especialmente los cambios introducidos años atrás en el sistema de combate, cuyas consecuencias requirieron más de una década de trabajo para ser corregidas.

PUBLICIDAD

Ese antecedente ayudó a justificar una retirada temprana. En lugar de mantener el lanzamiento del 2 de diciembre y revisar sus reglas después, Jagex eliminó el proyecto completo menos de dos semanas después de su anuncio. La rapidez resulta poco habitual para una iniciativa que ya tenía fecha de estreno, características definidas y una campaña de presentación en marcha.

La decisión tampoco modificará la hoja de ruta de RuneScape para 2027, según el estudio. El calendario presentado en RuneFest 2026 conserva sus nuevos contenidos, misiones y una revisión de la habilidad Agilidad.

PUBLICIDAD

Jagex afirmó que la conversación alrededor de Reignited había opacado esos anuncios, pero confirmó que los planes continúan. El siguiente paso concreto será la actualización del 2 de diciembre, acompañada por Adventure Guide, la primera parte de Remastered Journey y la prueba gratuita que finalizará el 12 de diciembre.