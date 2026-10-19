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Kaia Gerber se pronuncia por primera vez tras la muerte de su hermano Presley: “Nací amándote”

La modelo compartió fotografías y un video de su infancia junto a su hermano, casi un mes después de su muerte a los 27 años

Así se encuentra la familia de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo Presley
(Europa Press)
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Kaia Gerber habló públicamente sobre la muerte de su hermano mayor, Presley Gerber, con una publicación en Instagram en la que compartió recuerdos de su infancia y expresó el impacto de su pérdida.

El mensaje fue difundido el domingo, casi un mes después del fallecimiento del modelo, ocurrido el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Presley tenía 27 años.

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La publicación incluyó un video de ambos durante su infancia, una fotografía juntos y un texto en el que Kaia describió el vínculo que mantuvo con su hermano.

“No tengo palabras. Sabes cuánto me encantaba ser tu hermana. Siempre ha sido y siempre será mi cosa favorita de mí misma”, expresó.

En otro fragmento, la modelo, de 25 años, describió el afecto que sentía por Presley y la dificultad de afrontar su ausencia.

Kaia Gerber expresó su dolor por la muerte de Presley,
Kaia Gerber expresó su dolor por la muerte de Presley,

“Llegué a este mundo aferrada a ti con todas mis fuerzas. Sentía más amor por ti del que sabía qué hacer. Y ahora que no tiene un lugar evidente adonde ir, estoy segura de que terminará devorándome por completo. Nací amándote. Moriré amándote. Nunca hubo nada más”, escribió.

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Kaia añadió que está aprendiendo a mantener ese vínculo sin poder ver a Presley, aunque reconoció que todavía no sabe cómo hacerlo. Asimismo, expresó que volvería a vivir cada momento a su lado, incluso conociendo el dolor que supondría perderlo.

“Caminaría conscientemente hacia este dolor si eso significara que, al otro lado, podría volver a ser tu hermana. Mi querido hermano, te adoro. Amo a mi hermano. Mi hermano está muerto. Y esta fiesta es una porquería sin ti, Prez”, escribió.

El mensaje de Cindy Crawford

Cindy Crawford expresó su pesar por la muerte de su hijo, Presley Gerber, de 27 años, mediante una publicación en Instagram en la que recordó su vida y agradeció las muestras de apoyo recibidas por su familia.

El mensaje fue acompañado de una fotografía en blanco y negro del joven, en la que aparecen elementos que simulan alas de ángel. En la publicación, difundida el domingo, la supermodelo escribió que ella y sus familiares se encuentran profundamente afectados por la pérdida.

Cindy Crawford despidió a su hijo con un homenaje en Instagram.
Cindy Crawford despidió a su hijo con un homenaje en Instagram.

También recordó los 27 años que compartieron con Presley y destacó aspectos de su personalidad, como su amabilidad y su disposición para mostrarse vulnerable.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, expresó.

Cindy Crawford también agradeció a las personas que se han comunicado con sus familiares para ofrecerles condolencias y muestras de solidaridad.

Cindy Crawford agradeció los mensajes de apoyo tras la muerte de Presley. (RS)
Cindy Crawford agradeció los mensajes de apoyo tras la muerte de Presley. (RS)

“Agradecemos las muestras de amor y apoyo de tantas personas que conocen y aman a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, Mamá, Papá y Kaia”, concluyó.

Cabe destacar que Rande Gerber compartió el mismo mensaje en su cuenta de Instagram.

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