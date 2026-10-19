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Ethan Hawke sorprendió a Drew Barrymore al confesar que pudo haberla invitado a salir hace 30 años

El actor reveló que en los años 90 esperaba encontrarse con la presentadora en alguna fiesta para poder llegar a tener una cita

Drew Barrymore reaccionó al enterarse de que Ethan Hawke esperaba verla en fiestas durante los 90.
Drew Barrymore reaccionó al enterarse de que Ethan Hawke esperaba verla en fiestas durante los 90.
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Ethan Hawke y Drew Barrymore recordaron una oportunidad sentimental que, según el actor, pudo haber ocurrido durante la década de 1990.

Durante una aparición el viernes en The Drew Barrymore Show, el protagonista de Before Sunrise le confesó a la presentadora que llevaba años familiarizado con su figura y que, en más de una ocasión, había imaginado la posibilidad de encontrársela en una fiesta.

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“No creo que pueda recordar una época de mi vida en la que no supiera de tu existencia”, le dijo Hawke a Barrymore durante la conversación.

La actriz respondió sorprendida y aseguró que compartía esa percepción: “¡Así es exactamente como me siento contigo!”. El intercambio continuó cuando Hawke planteó que ambos nunca habían tenido una cita.

Lo que no puedo creer es que nunca hayamos salido juntos, ¿sabes?”, comentó ante las risas del público. Drew Barrymore reaccionó con una pregunta directa: “¿Dónde estabas?”.

Ethan Hawke le confesó a Drew Barrymore que le sorprende que jamás salieran cuando eran jóvenes. (REUTERS/Eduardo Muno)
Ethan Hawke le confesó a Drew Barrymore que le sorprende que jamás salieran cuando eran jóvenes. (REUTERS/Eduardo Muno)

La presentadora insistió en que muchas personas habrían querido tener una oportunidad romántica con el actor. “Y, por cierto, lo que yo y todas las demás chicas del planeta habríamos dado por salir contigo. ¿Dónde demonios estabas?”, expresó.

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Ethan Hawke explicó entonces que la posibilidad de coincidir con la actriz sí había pasado por su mente durante aquellos años.

“Hubo muchas noches en las que, cuando iba a una fiesta, pensaba: ‘Quizá Drew esté allí’”, recordó, situando esas expectativas en algún momento de la década de 1990.

El actor, conocido también por su trabajo en la serie The Lowdown, explicó que prefería no forzar las circunstancias y esperaba que el encuentro se produjera de manera espontánea.

“Me gusta hacerme el indiferente. Quería que sucediera de forma natural. Pensaba que algo mágico ocurriría”, señaló.

Ethan Hawke indicó que esperaba encontrarse con Drew Barrymore de forma natural. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Ethan Hawke indicó que esperaba encontrarse con Drew Barrymore de forma natural. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Barrymore respondió con humor al recordar que finalmente no pasó nada entre ellos. “Y mira lo que pasó: ¡nada!”, le dijo. Hawke concluyó que ambos terminaron encontrándose años después, aunque en un contexto diferente: “Nos estamos conociendo en un programa de entrevistas”.

La conversación tuvo como telón de fondo una década en la que ambos actores desarrollaron buena parte de sus carreras cinematográficas.

Ethan Hawke, de 55 años, ya había llamado la atención con Dead Poets Society (1989) y posteriormente participó en Reality Bites (1994) y Before Sunrise (1995).

Drew Barrymore, cinco años menor que Hawke, había comenzado su trayectoria desde niña. Interpretó a Gertie en E.T., el extraterrestre, cuando tenía seis años, y durante los años siguientes participó en películas como Poison Ivy, Batman Forever y Boys on the Side.

Ethan Hawke y Drew Barrymore fueron parte de varias películas exitosas de los 90. (Captura de video)
Ethan Hawke y Drew Barrymore fueron parte de varias películas exitosas de los 90. (Captura de video)

Tanto Barrymore como Hawke han tenido relaciones y matrimonios a lo largo de sus vidas. La actriz se casó con Jeremy Thomas en marzo de 1994, aunque la pareja se separó 19 días después. En 2001 contrajo matrimonio con el comediante Tom Green, de quien se divorció cinco meses más tarde.

En junio de 2012, Barrymore se casó con Will Kopelman, con quien tuvo dos hijas, Olive y Frankie. La pareja anunció su separación en 2016.

Ethan Hawke, por su parte, se casó con la actriz Uma Thurman en 1998. Tuvieron dos hijos, Maya y Levon, y se separaron en 2005. En 2008, el actor contrajo matrimonio con Ryan Shawhughes, con quien tiene otras dos hijas, Clementine e Indiana.

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