Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Dreadmoor presenta su tráiler.

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Dreadmoor llegará el 9 de noviembre al acceso anticipado de Steam para PC. El juego de pesca, supervivencia y terror desarrollado por Dream Dock y publicado por Digital Vortex Entertainment tendrá textos en español, mientras que sus responsables presentaron un nuevo tráiler para acompañar el anuncio. El acceso anticipado permite comprar y jugar una versión todavía en desarrollo, que recibirá contenidos y mejoras antes de su lanzamiento definitivo.

Supervivencia en las Tierras Sumergidas

Dreadmoor coloca al jugador en el papel de un superviviente atrapado en las Tierras Sumergidas, una región posapocalíptica cubierta por lagos, canales y costas peligrosas. El objetivo será utilizar un viejo barco pesquero para conseguir recursos, descubrir los secretos de la zona y encontrar una forma de regresar a casa.

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La embarcación funcionará como herramienta de exploración y refugio, pero requerirá atención constante. Será necesario controlar el combustible, vigilar el estado del casco y reunir materiales para instalar mejoras. El recorrido permitirá descubrir nuevas regiones costeras, viajar entre asentamientos y comerciar en lugares donde los recursos son escasos.

La supervivencia tampoco quedará limitada a la pesca. Los jugadores podrán fabricar equipo para defenderse y deberán estar preparados para combatir contra las especies hostiles que habitan las aguas. Dreadmoor promete decenas de criaturas peligrosas y raras, por lo que el barco no será necesariamente el elemento más amenazante de cada encuentro.

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El interés previo al lanzamiento ya le permitió entrar en la lista de los 100 juegos todavía no publicados con más incorporaciones a las listas de deseados de Steam. Ese registro mide cuántos usuarios guardaron un título para seguir sus novedades o recibir un aviso cuando esté disponible.

Pesca, criaturas mutantes y gestión de recursos

La pesca será el centro de los sistemas jugables. Cada captura exigirá seleccionar el cebo adecuado, controlar la tensión del sedal y esperar el momento preciso para recogerlo. En lugar de peces comunes, muchas de las presas serán criaturas mutantes y grotescas adaptadas a las condiciones de este territorio inundado.

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Las capturas deberán organizarse con cuidado dentro de la bodega. Algunos peces serán carnívoros y podrán devorar a otros si quedan almacenados juntos, una regla que obligará a decidir qué conservar y cómo distribuir cada pieza antes de continuar el viaje.

También será posible buscar restos de naufragios en lagos y canales. Un gancho permitirá recuperar materiales del fondo o de embarcaciones destruidas, y esos recursos servirán para reforzar el barco, fabricar cañas más resistentes y obtener nuevos cebos. La exploración tendrá así un costo directo en combustible y desgaste, pero ofrecerá las herramientas necesarias para alcanzar zonas más peligrosas.

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Entre las localizaciones anunciadas aparece una tienda de cebos construida sobre enormes patas de cangrejo. Allí se podrán conseguir mejoras útiles para continuar la travesía y enfrentarse a especies cada vez más agresivas.

Dreadmoor, de Dream Dock

Contenido del acceso anticipado y demo gratuita

Dream Dock calcula que Dreadmoor permanecerá entre seis y doce meses en acceso anticipado. Durante ese periodo, el estudio planea incorporar nuevos contenidos y aplicar mejoras a partir del desarrollo de esta versión para PC.

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Aunque se trata de una edición en progreso, el lanzamiento del 9 de noviembre incluirá la historia completa y los principales sistemas jugables. De esta manera, los compradores iniciales podrán recorrer la campaña, pescar, explorar, comerciar, fabricar equipamiento y mejorar el barco desde la primera versión disponible.

Antes del estreno, Dreadmoor puede probarse mediante una demo gratuita publicada en Steam como parte del Steam Next Fest.

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