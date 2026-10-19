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Joe Manganiello reveló cómo iba a ser la película de ‘Batman’ que Ben Affleck rechazó filmar

El actor reveló detalles del proyecto en el que iba a interpretar a Deathstroke, el villano que buscaría destruir la vida de Bruce Wayne

Joe Manganiello contó cómo habría sido el Batman de Ben Affleck y quién iba a ser su gran enemigo.
Joe Manganiello contó cómo habría sido el Batman de Ben Affleck y quién iba a ser su gran enemigo.
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Joe Manganiello compartió nuevos detalles sobre la película de Batman que Ben Affleck planeó desarrollar, pero que nunca llegó a la pantalla.

El actor, conocido por su participación en True Blood y Magic Mike, tenía previsto interpretar nuevamente a Deathstroke, el antagonista de DC Comics que apareció brevemente en Justice League.

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Según relató Manganiello, Affleck pretendía asumir varias funciones en el proyecto: escribir el guion, dirigir, producir y protagonizar la película como Bruce Wayne.

La historia habría presentado a Deathstroke como el principal enemigo de Batman, con una trama centrada en la venganza y la destrucción de la vida personal del superhéroe.

Joe Manganiello volvería a interpretar a Deathstroke en una nueva cinta de 'Batman'. (Captura de video)
Joe Manganiello volvería a interpretar a Deathstroke en una nueva cinta de 'Batman'. (Captura de video)

Joe Manganiello explicó que Ben Affleck concebía la producción como “una versión de superhéroes de The Game, de David Fincher”, en referencia al thriller psicológico de 1997 protagonizado por Michael Douglas.

En la historia que describe el actor, Deathstroke actuaría convencido de que Batman había asesinado a su hijo, motivo por el que buscaría desmantelar todos los aspectos de la vida del protagonista.

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La venganza del villano habría incluido el asesinato del comisionado James Gordon, personaje interpretado por J.K. Simmons en anteriores producciones de DC, y el secuestro de Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne, encarnado por Jeremy Irons.

El plan también contemplaba una incursión en la Baticueva, el escondite subterráneo de Batman.

Las escenas de acción que habría incluido

El actor también describió una secuencia de combate que habría tenido lugar a mitad de la película. Deathstroke estaría a punto de matar tanto a Batman como a Batgirl, antes de que ambos consiguieran escapar utilizando un tren elevado.

Así luce la actriz en el traje de Batichica para la próxima película de HBO Max. (Twitter/@lesliegrace)
Antes de que Leslie Grace fuera Batgirl en la serie de HBO, el personaje aparecería en otra película de Batman. (Twitter/@lesliegrace)

Batgirl no había aparecido en esa versión del universo cinematográfico de DC, por lo que Manganiello no precisó quién habría interpretado al personaje. Leslie Grace encarnó a la superheroína en una película independiente que Warner Bros. decidió cancelar antes de su estreno.

El desenlace del proyecto también habría incluido un enfrentamiento entre Batman y Deathstroke por las calles de Gotham.

Joe Manganiello lo describió como un “enfrentamiento individual culminante por las calles de Gotham”, inspirado, según explicó, en una secuencia de combate generada por computadora del videojuego Batman: Arkham Asylum, con Tim Miller vinculado a la referencia creativa.

Al recordar sus conversaciones con Ben Affleck, Manganiello señaló que recibió la propuesta con interés. “Me pareció una buena idea”, escribió. También recordó que elogió el trabajo del actor y director, especialmente su película The Town, y que esperaba ver su versión de Batman.

Sin embargo, Manganiello también manifestó dudas sobre la cantidad de responsabilidades que Affleck planeaba asumir.

Ben Affleck y Jerem Irons en 'Batman vs. Superman'.
Ben Affleck y Jerem Irons en 'Batman vs. Superman'.

Según recordó, le comentó que escribir, dirigir, producir y protagonizar una producción de esa magnitud parecía demasiado para una sola persona. Como comparación, mencionó a Mel Gibson y su trabajo en Braveheart.

Affleck, de acuerdo con el testimonio de Manganiello, respondió: “Sí, lo sé… Pero no te preocupes, estás en buenas manos. Estás en buenas manos, amigo”.

Ben Affleck quedó vinculado a una película individual de Batman después de interpretar a Bruce Wayne en Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016), dirigida por Zack Snyder. Sin embargo, en 2019 reconoció en una entrevista con Jimmy Kimmel que no había conseguido resolver el proyecto.

Un año después, el actor explicó a The New York Times que continuar con la película podría haber tenido consecuencias negativas para su vida personal, en un periodo en el que enfrentaba problemas relacionados con el alcohol.

Ben Affleck señaló que una nueva película sería malo para su imagen.
Ben Affleck señaló que una nueva película sería malo para su imagen.

“Le mostré a alguien el guion de The Batman. Me dijo: ‘Creo que el guion es bueno. También creo que te beberás hasta la muerte si vuelves a pasar por lo que acabas de pasar’”, recordó en 2020..

Aún así, Ben Affleck retomó el papel en Zack Snyder’s Justice League (2021) y The Flash (2023).

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