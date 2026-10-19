América Latina

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

El Ministerio de Educación ordenó interrumpir las actividades presenciales en los establecimientos afectados de la Costa y otras zonas del país

Las instituciones estatales atienden la emergencia. (Prefectura Guayas)
Imagen referencial y de archivo. Las instituciones estatales atienden a las distintas provincias. (Prefectura Guayas)
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Las intensas lluvias registradas durante la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19 de octubre provocaron inundaciones en varias localidades de Ecuador y obligaron al Ministerio de Educación a suspender las clases presenciales en establecimientos afectados de cinco provincias. La medida alcanza sectores de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, donde las autoridades identificaron dificultades de acceso a los centros educativos y riesgos asociados con la acumulación de agua.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció la disposición durante las primeras horas del lunes, después de que las precipitaciones complicaran la circulación vehicular y peatonal, principalmente en Guayaquil, la ciudad más poblada del país. Según la información de El Universo, la suspensión comprende las instituciones educativas de las zonas administrativas 5 y 8 que se encuentren inundadas o cuyos accesos presenten dificultades.

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La decisión no implica el cierre generalizado de los establecimientos educativos de las cinco provincias. Su aplicación está condicionada a las afectaciones registradas en cada localidad. La Zona 8 comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, mientras que la Zona 5 abarca el resto de Guayas, además de Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos.

En otras provincias del país, como Guayas, también se reportaron inundaciones.
En otras provincias del país, como Guayas, también se reportaron inundaciones.

En Guayaquil, las precipitaciones comenzaron durante la noche del domingo y se prolongaron aproximadamente ocho horas. Sectores residenciales y comerciales como Sauces, Urdesa, Samanes y Vergeles registraron acumulaciones de agua que dificultaron el tránsito. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron calles anegadas y vehículos circulando con dificultades por vías inundadas.

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De acuerdo con información de NotiMundo, la empresa municipal de seguridad Segura EP contabilizó 38 emergencias relacionadas con acumulaciones de agua hasta las 06:00 del lunes. Sin embargo, Teleamazonas difundió un balance preliminar de 28 incidentes para ese mismo horario. La diferencia entre ambos reportes evidencia la necesidad de contar con un balance oficial consolidado sobre la magnitud de las afectaciones.

La suspensión fue comunicada cuando algunas instituciones ya habían comenzado sus actividades. Según El Universo, determinados establecimientos particulares decidieron cancelar preventivamente la presencialidad antes del pronunciamiento ministerial, mientras otros recibieron estudiantes que habían llegado en transporte escolar y debieron resolver su atención durante la emergencia.

Las inundaciones también afectaron localidades fuera de Guayaquil. Los reportes periodísticos identificaron acumulaciones de agua en Daule, Milagro y Samborondón, además de afectaciones en Babahoyo, capital de Los Ríos. En Tenguel, parroquia rural de Guayaquil, se reportó el desbordamiento de un río.

El desbordamiento del río, más las constantes lluvias, provocaron que la población quede bajo el agua. (Prefectura del Guayas)
Imagen de archivo. El desbordamiento del río, más las constantes lluvias, provocaron que la población quede bajo el agua. (Prefectura del Guayas)

La emergencia tiene antecedentes recientes. El 16 de octubre, RTS informó sobre inundaciones en el cantón Balao, provincia de Guayas, después de aproximadamente 48 horas de precipitaciones. El agua ingresó a viviendas y a las instalaciones de un establecimiento educativo, donde también se suspendieron las clases. Entre los sectores afectados figuraron Puerto Balao, Las Madres, Brisas del Río y San Carlos.

La vulnerabilidad de la infraestructura escolar frente a los fenómenos naturales constituye un problema de alcance nacional. Según información del Ministerio de Educación recogida por La Hora en julio de 2026, unas 3.873 instituciones educativas fiscales están ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones o movimientos en masa, con aproximadamente 884.193 estudiantes potencialmente expuestos. Estas cifras corresponden a condiciones de riesgo previamente identificadas y no representan el número de afectados por las lluvias de octubre.

El Ministerio de Educación anunció la activación de protocolos de contingencia para proteger a estudiantes y docentes. Hasta la mañana del lunes no se había divulgado un balance consolidado de establecimientos cerrados, alumnos afectados o daños en infraestructura. Tampoco se había precisado si las instituciones suspendidas adoptarían modalidades virtuales o mecanismos de recuperación académica.

La reanudación de las actividades presenciales dependerá de las condiciones de seguridad y accesibilidad de cada establecimiento, mientras continúan las evaluaciones de las consecuencias de las precipitaciones.

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