“No tenés corazón”: el comentario de Marcela Kloosterboer a Celeste Cid que generó risas al hablar de sus hijos

La conversación entre las actrices estuvo atravesada por risas, ternura y anécdotas familiares

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Celeste Cid y Marcela Kloosterboer compartieron una charla íntima sobre los recuerdos materiales de la crianza, desde carpetas y cuadernos hasta dibujos, zapatillas y juguetes que pasan de un hijo a otro. Entre risas y confesiones, las actrices dejaron en evidencia dos formas muy distintas de relacionarse con esos objetos que suelen acumularse en las casas con chicos.

La conversación subida al canal de YouTube de Kloosterboer, comenzó con una pregunta simple de Marcela: “¿Vos sos de guardar las carpetitas, los cuadernitos?”. La respuesta de Celeste Cid fue inmediata y contundente: “Todo tengo”. Esa diferencia de hábitos abrió un intercambio espontáneo, en el que una defendió la importancia de atesorar cada etapa y la otra explicó por qué prefiere soltar buena parte de esas pertenencias.

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La actriz Marcela Kloosterboer participa en un diálogo sobre maternidad frente a una biblioteca y junto a juguetes infantiles.

Kloosterboer contó que no guarda todos los trabajos escolares de sus hijos y que, a veces, ellos descubren sus antiguas carpetas entre las cosas destinadas al reciclaje. Según relató, esa situación suele generar reproches en casa. “Todo tiro. Mis hijos encuentran sus carpetas en la recicladora y se enojan”, admitió.

La reacción de Cid mostró de inmediato de qué lado estaba en ese debate doméstico. “Ay, boluda”, le dijo entre sorprendida y divertida. Más adelante, ante la explicación de su compañera, insistió: “Pero no tenés corazón”.

Para Celeste Cid, los objetos que acompañan la infancia de sus hijos no son simples cosas guardadas. La actriz explicó que conserva muchos dibujos enmarcados y que le cuesta desprenderse de aquellas piezas que remiten a los primeros años de crecimiento.

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Las primeras zapatillas de André pasaron luego a Antón, según contó Celeste Cid

“Yo tengo mucho dibujito enmarcado”, contó. Kloosterboer respondió que ella guarda algunos, pero solo unos pocos: “Claro, yo tengo tres, ponele”. La diferencia entre ambas volvió a quedar expuesta cuando Marcela explicó que, al encontrar un dibujo viejo, suele preguntarse qué hacer con él y termina por descartarlo.

Cid no pudo ocultar su incomodidad frente a esa idea. “Ay, no, no puedo”, repitió varias veces. Su postura no se limitó a los dibujos: también reveló que guardó las primeras zapatillas de André durante 13 años, hasta que Antón pudo usarlas.

Marcela Kloosterboer admite que tira los recuerdos de sus hijos: “Todo tiro”

“Las primeras zapatillas de André fueron las primeras de Antón. O sea, las guardé trece años”, explicó. El dato condensó su forma de mirar esos recuerdos: los objetos conservan una historia familiar y, a veces, pueden acompañar a más de una generación dentro de la misma casa.

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Para Cid, ese apego no tiene que ver solamente con una cuestión práctica. En tono de broma, reconoció que su manera de cuidar se parece más a la de una abuela. “Yo soy más abuela que madre, me doy cuenta por momentos”, afirmó entre risas.

La mirada de Marcela Kloosterboer es distinta, aunque no por eso está desconectada del valor afectivo de ciertos recuerdos. La actriz aclaró que, cuando decide desprenderse de cuadernos o dibujos, intenta que tengan un destino responsable.

Celeste Cid y su costado más nostálgico: “Soy más abuela que madre”

“Y lo pongo a reciclar, que por lo menos siento que le hago un…”, comenzó a explicar. Cid interrumpió, todavía afectada por la posibilidad de que esos objetos dejaran la casa. Kloosterboer completó la idea con una razón concreta: “No hago basura”.

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Su decisión de conservar menos cosas también aparece vinculada a la necesidad de ordenar el espacio cotidiano. “Los demás los encuentro y digo: ‘¿Y este? Bueno, ya está’. Tiro”, relató. Sin embargo, en la misma charla reconoció que hay objetos que adquieren otra dimensión cuando siguen en circulación dentro de la familia.

Celeste Cid y Marcela Kloosterboer hablaron sobre los recuerdos de sus hijos

La actriz contó que Otto juega actualmente con los Legos de Fer cuando era chico. La escena despertó una reacción de entusiasmo en Celeste, quien respondió: “Ay, hermoso. Me encanta”. Kloosterboer, fiel a su postura, confesó que probablemente se habría desprendido de esas piezas mucho tiempo atrás. “Yo los hubiera tirado hace un siglo”, dijo, antes de agregar que quizás los habría regalado.

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